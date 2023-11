Cận cảnh bộ váy cưới đậm nét Hoàng gia của cô dâu Doãn Hải My, từng chi tiết thêu ren đều ẩn ý

Sau thiết kế cảm hứng từ hoa trà trong tiệc nhà trai diễn ra tại Thái Bình, cô dâu Doãn Hải My tiếp tục khiến công chúng phải thổn thức trước nhan sắc lộng lẫy kiêu xa đẹp đến nao lòng trong bộ váy cưới thanh tao kín đáo của nhà thiết kế Phương Linh và thương hiệu Calla Bridal trong lễ cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11 vừa qua.

Đặt mọi tâm huyết để tạo nên chiếc váy cưới trong mơ cho Doãn Hải My trong thời gian khá gấp rút, mọi công đoạn như lên ý tưởng váy, chọn chất liệu, lên form váy đều được nhà thiết kế Phương Linh trao đổi chi tiết với người đẹp Hà Thành.

Qua quá trình lên kế hoạch từ phác thảo váy lên giấy, nhà thiết kế Phương Linh đã mất hơn 800 giờ để tạo ra chiếc váy cưới lộng lẫy cho màn xuất hiện của Doãn Hải My cùng hôn phu Đoàn Văn Hậu trên sân khấu.

Bộ váy Doãn Hải My được lấy cảm hứng từ loài hoa linh lan, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn tượng trưng cho sự chung thuỷ. Như những bông hoa linh lan vững chãi trước thử thách của thời gian, thiết kế nổi bật với sự chắc chắn và vững vàng, như một cam kết vĩnh cửu cho tình yêu và hạnh phúc của đôi uyên ương mà nàng và chồng đã dành cho nhau suốt 3 năm qua và còn về mai sau nữa.

Những họa tiết hoa linh lan ngọt ngào được thực hiện thủ công bởi đôi bàn tay khéo léo của chuyên viên thiết kế trên nền chất liệu ren Pháp cao cấp cùng kỹ thuật 3D, tạo nên một chiếc váy lãng mạn kể lại câu chuyện tình yêu trọn vẹn và một cái kết viên mãn. Thiết kế mang dấu ấn riêng của một cô dâu hiện đại, đầy sức hút, giúp Doãn Hải My thăng hạng nhan sắc trong từng khoảnh khắc trong hôn lễ.

Với phom dáng xòe tinh tế, thiết kế mang lại cho người đẹp hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút với bờ vai xinh và xương quai xanh quyến rũ. Bên cạnh đó, trang phục cũng đáp ứng tiêu chí gọn gàng, thoải mái và dễ di chuyển để cô dâu Doãn Hải My có thể tận hưởng không khí vui vẻ cùng gia đình và bạn bè, nhưng vẫn phải đảm bảo độ sang trọng và nổi bật.

Nhà thiết kế Phương Linh đã đồng hành cùng cô dâu Doãn Hải My tại lễ cưới nhà trai với bộ váy cưới trễ vai mang cảm hứng từ loài hoa Camellia - biểu tượng thời trang trường tồn mãi với thời gian. Hai mẫu váy cưới chính thức dành co cô dâu Doãn Hải My đều có thiết kế bồng bềnh ngọt ngào tự công chúa cổ tích. Váy cưới phủ ren tinh xảo, kín đáo tinh tế mà vẫn tôn lên nét quyến rũ gợi cảm của Doãn Hải My khiến bao người phải thốt lên vì quá đẹp.

Tại lễ cưới nhà trai, cô dâu Doãn Hải My chỉ diện duy nhất một bộ váy cưới tinh khôi. Thiết kế trễ vai tôn lên bờ vai trần mảnh mai của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bộ váy phủ ren với những bông hoa ngọt ngào yêu kiều, cộng thêm khăn voan mềm mại, nhìn cô dâu càng thêm e ấp, duyên dáng tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích để sánh bước cùng chàng hoàng tử của cuộc đời.

Bộ váy cưới dành riêng cho cô dâu Doãn Hải My, từng chi tiết thêu ren, viền vai, thắt eo... đều được thực hiện vô cùng tinh xảo để nổi bật vóc dáng cùng vòng eo siêu nhỏ của cô.

Từng chi tiết thêu ren nhẹ nhàng nhưng tinh xảo vô cùng được điểm xuyết trên vai áo, găng tay và phủ kín bộ váy cưới của Doãn Hải My. Một thiết kế ngọt ngào trong trẻo như chính nhan sắc của cô dâu vậy.