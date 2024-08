Sự kiện Wedding Dreams đã diễn ra tại không gian sang trọng và riêng tư của Hilton Saigon. Sàn diễn thuộc khuôn khổ Wedding Dreams đem đến những màn trình diễn ấn tượng với loạt váy cưới, áo dài cưới tỉ mỉ trong từng đường may kết hợp hoàn mỹ với trang sức cưới vô cùng lộng lẫy.

Những nhan sắc nổi bật tại show gồm có Thạch Thu Thảo - Miss Earth Vietnam 2022, Lê Thị Kim Dung - Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2017, Kim Phương - Top 9 The New Mentor. Tất cả model đều sải bước tự tin, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết như chính tinh thần bộ sưu tập cưới của NTK Trương Thanh Hải.

Thưởng thức toàn bộ look, khán giả dễ dàng cảm nhận từ phong cách thiết kế váy cưới sáng tạo với tông trắng tinh khôi, đến chất liệu vải cao cấp cũng như kỹ thuật đính kết họa tiết thủ công, tạo nên những chi tiết tỉ mỉ mà bắt mắt, đảm bảo tính mới mẻ mà không quá khoa trương. Đặc biệt, cách phối hợp, nhấn nhá bằng việc tuyển chọn trang sức kim cương sang trọng, cao cấp cũng để lại điểm thu hút đắt giá, chinh phục hết thảy các cô dâu và khách mời.

Mỗi model đều rạng rỡ trong những chiếc váy cưới và thêm quý phái khi chưng diện loạt trang sức sang trọng như vòng cổ, nhẫn cưới, vòng tay,... Được biết, những món trang sức lấp lánh trên sàn runway thuộc hai bộ sưu tập Stellar và Oriental danh giá được ví như phép màu biến điều ước của các cô dâu thành hiện thực.

Nếu những chiếc váy cưới duyên dáng được lựa chọn để sánh cùng BST Stellar – trang sức cưới mang vẻ đẹp của các vì tinh tú với chất liệu kim cương tinh tuyển đầy sắc nét, thì những mẫu áo dài cưới truyền thống sẽ là “một nửa” hoàn hảo với BST Oriental danh giá được lấy cảm hứng từ văn hóa Á Đông với những giá trị chân phương thuần mỹ. Hai BST trang sức cưới gây chú ý đến từ CAO Fine Jewellery - thương hiệu trang sức với những kiệt tác kim hoàn tuyệt hảo mà những quý cô ưu tú không thể bỏ qua.

Các bộ trang sức cưới không chỉ đặc trưng với kim cương cao cấp được chạm khắc tinh xảo, tôn vinh vẻ đẹp rạng rỡ và gu thẩm mỹ cá nhân, mà còn ẩn chứa câu chuyện đáng tự hào, hoàn thiện khía cạnh cảm xúc của cô dâu, chú rể và trở thành nhân chứng ý nghĩa cho hạnh phúc trăm năm.

Trong không gian sự kiện Wedding Dreams, CAO Fine Jewellery trưng bày hàng trăm mẫu thiết kế trang sức cao cấp để khách hàng được tham quan và trải nghiệm chân thật hơn. Đặc biệt có BST độc bản lưu giữ giá trị vượt thời gian mang tên Legendary với những thiết kế limited kết hợp những viên đá quý cao cấp nhất cũng chinh phục các quý cô từ màu sắc đến thiết kế đầy cảm hứng lãng mạn.

Qua sự kiện Wedding Dreams, các đôi uyên ương gần như có thể vẽ nên được bức tranh tổng thể hoàn thiện cho hôn lễ của mình khi những chiếc váy cưới đều có một bộ trang sức sang trọng, hài hòa sánh đôi. Đáng chú ý trong khu vực trưng bày sản phẩm, khách mời còn được trải nghiệm dịch vụ thiết kế trang sức mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đây được xem là hoạt động mới và ý nghĩa vừa phù hợp cho những cô dâu muốn sở hữu kiệt tác trang sức độc đáo, vừa tuyệt vời cho các cặp đôi muốn dành cho nhau món quà duy nhất trong kỷ niệm ngày cưới hoặc những dịp đặc biệt của lứa đôi.