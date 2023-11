Ảnh cưới của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu: Cô dâu diện tới 6 bộ váy cưới, nhan sắc lay động lòng người

Trước thềm hôn lễ tại Hà Nội vào ngày 26/11 tới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức được hé lộ bộ ảnh cưới lãng mạn. Với phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo, cô dâu Doãn Hải My đẹp tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích để sánh bước cùng chàng hoàng tử của cuộc đời khi diện những mẫu váy cưới màu trắng tinh khôi.

1. Thiết kế cúp ngực, đính nơ "khổng lồ"

Bộ váy cô dâu Doãn Hải My lựa chọn đầu tiên cho bộ ảnh là một thiết kế cúp ngực quây ngang quen thuộc. Sử dụng đường cắt may sắc sảo cùng kỹ thuật 3d với chi tiết nơ to bản duyên dáng phía sau không chỉ giúp Doãn Hải My tăng vẻ ngoài quyến rũ mà còn khoe trọn được bờ vai thon thả và thân hình thanh mảnh của cô dâu.

Để tăng thêm sự yêu kiều, thanh lịch và sang trọng, NTK còn sử dụng chất liệu vải silk mikado kết đá swarovski nhuyễn cao cấp, mang đến cho cô dâu vẻ ngoài lấp lánh và nổi bật tựa hàng triệu vì sao đang tỏa sáng giữa đêm tiệc, khiến ai cũng phải ngắm nhìn mãi không thôi.

2. Thiết kế tinh giản mọi chi tiết

Bộ váy cưới thứ 2 theo xu hướng tối giản của thương hiệu Hacchic Couture. Nhà thiết kế đã sử dụng duchess satin - chất liệu vốn có độ bóng vừa phải và giữ phom rất tốt để tạo nên trang phục với những cắt cúp gọn gàng, tạo hình sắc sảo.

Mẫu váy được căn chỉnh kỹ lưỡng đến từng nếp váy, để có được phom dáng chuẩn chỉnh nhất, ôm sát tôn vóc dáng nhưng vẫn thoải mái cho cô dâu khi diện. Tuy theo phong cách tối giản nhưng chẳng hề đơn giản, bởi chiếc váy còn có những nét chấm phá đắt giá như chi tiết khăn voan cài đầu đi cùng, tạo hiệu ứng cực kỳ hút mắt cho Doãn Hải My.

3. Váy trễ vai cách điệu trái tim

Trong mẫu váy thứ ba, Doãn Hải My chọn chiếc váy satin dáng column cùng cổ áo tim gợi cảm. Nhà thiết kế đã kết hợp kỹ thuật draping ở phần eo váy trên nền chất liệu duchess datin phối cùng organza cho thiết kế này nhằm mang đến vẻ đẹp nổi bật, lộng lẫy cho cô dâu.

Chi tiết khăn voan được thực hiện thủ công tạo nên một mẫu váy lãng mạn kể lại câu chuyện tình yêu trọn vẹn và một cái kết viên mãn của cặp đôi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu.

4. Thiết kế phủ ren yêu kiều

Ba mẫu cưới tiếp theo đến từ NTK Lê Thanh Hòa. Tất cả đều mang gam màu trắng tinh khôi với những chi tiết tinh xảo để tôn lên sắc vóc xinh đẹp kiều diễm của cô dâu Doãn Hải My. Thiết kế phủ ren dịu dàng yêu kiều này nằm trong bộ sưu tập "Love NO.3" của NTK Lê Thanh Hòa

Thiết kế phủ ren đính kết hoa tinh xảo, từng chi tiết được làm thủ công trên nền vải Soft tulle, tạo hiệu ứng thị giác. Dáng váy chứ A xòe nhẹ dễ diện, có độ bồng xòe tự nhiên của chất liệu tulle.

5. Thiết kế trăng khuyết gợi cảm

Thiết kế tiếp theo sexy tột cùng với dáng đầm trăng khuyết tôn thềm ngực gợi cảm của cô dâu Doãn Hải My. Bộ váy có gam màu trắng kem, NYK áp dụng kiểu dáng cúp ngực, nẹp gọng corset để nổi bật những đường cong gợi cảm của cô dâu. Thiết kế kín đáo nhưng lại sexy vô cùng nhờ dáng ngực trăng khuyết.

6. Váy ngắn khoe trọn đôi chân thon dài

Bộ váy ngắn cúp ngực, sử dụng kỹ thuật chạy chỉ len cao cấp thủ công, đem đến họa tiết độc đáo trên lớp vải tulle xuyên thấu. NTK đã tạo hình hoa đính trên thân váy mang đến vẻ nữ tính, lãng mạn cho cô dâu. Thiết kế đầm ngắn ôm sát phô diễn đôi chân cực phẩm của cô dâu Doãn Hải My.