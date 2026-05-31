"Cam thường" bắt cận visual "búp bê sống" Ukraine khi cùng Tiến Dũng ra sân bóng, có xinh nhất làng bóng đá như lời đồn?

Trong làng bóng đá Việt Nam, cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova luôn nhận được sự ngưỡng mộ đặc biệt từ công chúng bởi chuyện tình ngọt ngào cùng tổ ấm hạnh phúc. Mới đây, khoảnh khắc gia đình nhỏ này cùng nhau xuất hiện trên sân vận động đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các "team qua đường". Đoạn video và hình ảnh được chụp bằng "cam thường" ghi lại cảnh thủ môn xứ Thanh cùng vợ và con trai nhỏ Danil dạo bước trên sân cỏ nhanh chóng viral mạnh mẽ, thu hút hàng loạt bình luận bàn tán về nhan sắc thực tế của nàng WAGs người Ukraine.

Xuất hiện để cổ vũ đội bóng của chồng, Dianka lựa chọn phong cách thời trang năng động và khỏe khoắn. Cô diện một bộ jumpsuit thể thao ôm sát màu đen đơn giản, phối cùng tất cao cổ và giày sneakers. Dù trang điểm rất nhẹ nhàng và xõa tóc tự nhiên, "bà mẹ một con" vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn nhờ diện mạo rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Qua góc máy chân thực, không hề chỉnh sửa hay căn góc cầu kỳ, gương mặt mang những đường nét chuẩn "búp bê sống" của chân dài Ukraine vẫn vô cùng sắc sảo, không khác biệt là bao so với những bức hình lung linh được cô tự tay đăng tải trên trang cá nhân.

Gia đình Bùi Tiến Dũng lọt "camera thường" trên sân bóng (Ảnh: Bbihello)

Không chỉ gây ấn tượng về mặt visual, Dianka còn khiến hội chị em phải "xin vía" rần rần trước vóc dáng chuẩn siêu mẫu của mình. Bộ đồ bó sát vô tình trở thành vũ khí đắc lực tôn lên đôi chân dài miên man, thon gọn cùng vòng eo phẳng lì của cô nàng. Những bước đi thanh thoát của Dianka bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhóc tỳ Danil khiến người ta phải ngắm nhìn. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo giúp nàng mẫu sinh năm 2000 dễ dàng nổi bật ở mọi góc chụp, ngay cả khi nhìn từ phía sau.

Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho sắc vóc của Dianka, người hâm mộ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khoảnh khắc gia đình vô cùng ấm áp. Trong khi Bùi Tiến Dũng và con trai diện áo thun hồng đồng điệu đầy đáng yêu, thì chàng thủ môn luôn dành cho vợ con sự quan tâm, chăm sóc từng chút một trên sân. Sự xuất hiện của Dianka qua "cam thường" lần này một lần nữa khẳng định danh xưng "búp bê sống" của cô không hề phóng đại, đồng thời chứng minh vị thế một trong những nàng WAGs sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất làng bóng đá Việt thời điểm hiện tại.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka xứng lứa vừa đôi