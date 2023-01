Cách phòng ngừa dị tật thai nhi trước và trong thai kỳ

Tìm hiểu yếu tố di truyền của gia đình: Có tới hơn 7000 bệnh lý y học là do yếu tố di truyền. Các bệnh tim mạch, bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm và bệnh Down là một số bệnh phổ biến nhất ở thai nhi do yếu tố di truyền. Nếu gia đình bạn có tiền sử di truyền các bệnh này, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn và đánh giá rủi ro ở thai nhi.