Nên bổ sung những dưỡng chất nào để giảm thiểu dị tật thai nhi?

Để phòng tránh nguy cơ dị tật thai nhi, mẹ bầu cần chú ý bổ sung đầy đủ dưỡng chất để thai nhi phát triển khoẻ mạnh. Sau đây là những dưỡng chất giúp tăng cường sức khoẻ và giảm nguy cơ dị tật thai nhi:



DHA – EPA (2 acid béo thuộc nhóm Omega 3)

DHA là một dưỡng chất có vai trò trong việc hình thành và phát triển não bộ- tim- mắt của trẻ. Phụ nữ có thai và cho con bú cần 200mg/ngày, được cung cấp qua nguồn thức ăn và thực phẩm bổ sung .

Đối với phụ nữ mang thai, việc thiếu hụt DHA sẽ dẫn đến nguy cơ sinh non, tiền sản giật cũng như trầm cảm sau sinh và các vấn đề về xương, mãn kinh.

Ở thai nhi và trẻ sơ sinh, sự thiếu hụt DHA sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn, dị ứng, đồng thời cũng làm hạn chế mức độ thông minh và phát triển não bộ của trẻ.

EPA tham gia vào thành phần cấu trúc của tất cả các tế bào trong cơ thể, giảm nguy cơ sinh non, cao huyết áp, tiểu đường, tiền sản giật ở phụ nữ mang thai.

CANXI, SẮT

Canxi: Phụ nữ có thai cần bổ sung canxi để cung cấp cho thai nhi, giúp ích cho quá trình hình thành xương, hộp sọ, răng, cơ của em bé. Mẹ bầu thiếu canxi thường có các biểu hiện như: Người mệt mỏi, đau lưng, đau mỏi xương khớp, đau răng, sâu răng, tê chân, chuột rút, mất ngủ. Mẹ bầu thiếu canxi còn ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi như: chậm phát triển, còi xương bẩm sinh, khò khè bẩm sinh, dị dạng xương.

Do nhu cầu về Calci là rất lớn nên thông thường trong quá trình mang thai bà bầu nên bổ sung riêng Calci bên cạnh vitamin tổng hợp để đảm bảo đủ dinh dưỡng.

S ắ t: Thông thường một người phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần nhiều máu hơn so với bình thường, điều này giúp tăng cường sức khỏe và nhu cầu phát triển của thai nhi. Thi ế u s ắ t có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu cũng như mệt mỏi, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, thiếu sắt còn có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, sắt cũng có tác dụng làm tăng cảm giác ngon miệng.

Theo khuyến nghị mới nhất của Viện dinh dưỡng Quốc Gia, với thai kỳ bình thường, phụ nữ mang thai Việt Nam cần bổ sung khoảng 60mg sắt nguyên tố/ ngày (bao gồm từ thức ăn và thuốc bổ sung)

Sắt có nhiều trong các loại thịt có màu đỏ như tim, gan, thịt gia cầm, cá, nghêu, hàu, lòng đỏ trứng và các loại đậu

ACID FOLIC

Axit folic là một vi chất quan trọng cần được bổ sung trong thai kỳ để dự phòng các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Nếu thai phụ không được bổ sung đầy đủ axit folic, thai nhi sẽ có nguy cơ mắc phải các khuyết tật của ống thần kinh như chẻ đôi đốt sống, thai nhi vô sọ hoặc các bất thường của não bộ. Do đó, việc bổ sung axit folic thường được khuyến cáo khi phụ nữ bắt đầu lên kế hoạch mang thai.

Đối với phụ nữ mang thai nên dùng 300-400 microgram Acid Folic mỗi ngày

CHIẾT XUẤT GỪNG: Giúp làm giảm triệu chứng nôn nghén thai kỳ, giảm kích ứng dạ dày, kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon. Đây là thành phần rất ít thấy có mặt trong các sản phẩm bổ bầu trên thị trường.

VITAMIN B6: Hỗ trợ giảm triệu chứng nôn, buồn nôn, ổn định tâm trạng, giảm stress, trầm cảm ở phụ nữ có thai và cho con bú. Vitamin B6 giúp sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh như norepinephrine và serotonin từ đó giúp não bộ tập trung tốt hơn, hỗ trợ tâm trạng thai phụ vui vẻ, giảm nguy cơ stress trong thai kỳ, phát triển não bộ thai nhi: hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và não bộ thai nhi.

VITAMIN và khoáng chất khác gồm: Vitamin C, Vitamin B1, B2, B3, B5, B12, D3, Mangan, Iod, Biotin,… giúp bổ sung đầy đủ Vitamin và khoáng chất, tăng cường sức đề kháng cho bà bầu và thai nhi.

Với công nghệ bào chế hiện đại từ Đức, Nhà sản xuất Alpha GmbH lựa chọn nguồn Dầu cá từ cá ngừ đại dương được lựa chọn và kiểm soát quy trình chặt chẽ cho độ tinh khiết cao, làm giàu DHA, với tỷ lệ DHA:EPA = 5:1 giúp trẻ phát triển tối ưu ngay từ trong bụng mẹ; bổ sung thêm dịch chiết gừng và vitamin B6 giảm nôn nghén thai kỳ; đồng thời bổ sung nhiều Vitamin và khoáng chất khác. Do vậy TPBVSK RemaMom DHA chắc chắn là lựa chọn dinh dưỡng hàng đầu mẹ dành cho bé trong những bước đầu tiên trên hành trình phát triển của cuộc đời.

