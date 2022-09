Cách dùng cặp đôi Retinol và Vitamin C để ngừa lão hóa hiệu quả

Vitamin C hay retinol đều là những thành phần chống lão hóa phổ biến trong các liệu trình chăm sóc da. Đặc biệt với làn da lấm tấm vết thâm, tàn nhang, vết chân chim thì vitamin C và retinol càng phát huy công dụng hơn cả. Nhưng thực tế cả hai đều là những thành phần có tính oxi hóa mạnh nên không phải cứ kết hợp cùng với nhau là sẽ nhân đôi hiệu quả chống già cho da.

Gặp gỡ chuyên gia: * Todd Minars, MD, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và là giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học Y Miami. * Azadeh Shirazi, MD, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và là người sáng lập kênh: "More Than a Pretty Face."

Retinol

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A thường được sử dụng với công dụng tẩy da chết làm mới tế bào da, bảo vệ collagen bằng cách chống lại các gốc tự do và làm đầy đặn nếp nhăn lão hóa. hơn của da để giảm nếp nhăn, đường nhăn và lỗ chân lông có thể nhìn thấy được.

Nhiều người nghĩ retinol làm mỏng da, nhưng thực tế nó làm dày lớp hạ bì của da. Retinol không chỉ cải thiện nếp nhăn mà còn cải thiện tình trạng tăng sắc tố da, điều trị mụn trứng cá, làm mềm các mảng sần sùi và cải thiện kết cấu da" Bác sĩ Azadeh Shirazi

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ làn da bằng cách trung hòa các gốc tự do gây nên tình trạng lão hóa da. Vitamin C mang lại rất nhiều lợi ích, như cải thiện tông màu da, làm mịn kết cấu và làm sáng các vết thâm; vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen giúp da săn chắc, đàn hồi.

Có thể dùng retinol và vitamin C cùng nhau không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người băn khoăn mỗi khi lựa chọn thành phần chống lão hóa cho làn da của mình. Các bác sĩ da liễu khẳng định không có vấn đề gì khi sử dụng cả retinol và vitamin C như một phần của quy trình chăm sóc da mỗi ngày.

Trên thực tế, bác sĩ Shirazi còn gọi combo này là "cặp đôi quyền lực" khi xét về độ trẻ hóa làn da. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý về thời điểm sử dụng vitamin C và retinol. Để tránh nguy cơ kích ứng tiềm ẩn, bác sĩ Shirazi khuyên bạn nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng và retinol vào ban đêm.

Lợi ích của việc kết hợp retinol và vitamin C đối với làn da

Sử dụng retinol và vitamin C cùng với nhau trong quá trình chăm sóc da (không nhất thiết phải dùng cùng lúc) có thể mang lại làn da mịn màng và tươi sáng hơn.

Vitamin C bảo vệ và hỗ trợ sản xuất collagen, trong khi retinol đổi mới tế bào da và kích thích collagen. Cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ làm giảm sắc tố thâm sạm trên da. Bác sĩ Azadeh Shirazi

Dùng retinol và vitamin C có tác dụng phụ không?

Nếu bạn quyết định sử dụng cả vitamin C và retinol như một phần của quy trình chăm sóc da của mình, kích ứng là tác dụng phụ phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải. Để tránh tình trạng kích ứng này, bạn hãy thoa từng sản phẩm giãn cách nhau, sử dụng retinol vào ban đêm và vitamin C vào buổi sáng.

Lưu ý khi chọn retinol và vitamin C

Vitamin C có tỷ lệ phần trăm cao cũng có thể gây ra mụn và kích ứng trên da, vì vậy tôi khuyên bạn nên sử dụng tỷ lệ phần trăm thấp hơn như 5-10%". Bác sĩ Todd Minars

Trong khi retinol cũng cần bắt đầu từ những sản phẩm có nồng độ thấp để da quen dần. Hãy bắt đầu từ nồng độ retinol thấp nhất (0.1% - 0.3% - 0.5% - 1%), cao hơn nữa phải có sự giám sát của bác sĩ. Nhẹ nhàng nhất và thấy tác dụng da được tái tạo, căng mượt hơn thì retinol 0.1% cũng cho kết quả khá rõ.

Bạn chắc chắn có thể sử dụng retinol và vitamin C trong quy trình chăm sóc da của mình, nhưng tốt nhất không nên sử dụng chúng cùng lúc.



* Nên dùng retinol vào buổi tối, vitamin C vào buổi sáng. * Với vitamin C nên bắt đầu với tỉ lệ thấp từ 5-10%. * Với retinol nên bắt đầu với 0.1% - 0.3% - 0.5% - 1% và nhớ chống nắng thật cẩn thận.

Nguồn: Byrdie