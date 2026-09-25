Ở Việt Nam có một loại bột trắng, nấu chín thành nước uống tăng sinh collagen: Chị em uống vào vừa đẹp da, giữ dáng còn hỗ trợ tăng size vòng 1

Muốn có một làn da mịn màng, trắng sáng, việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp và chăm sóc da đúng cách chắc chắn rất quan trọng. Nhưng bên cạnh những bước dưỡng da từ bên ngoài, làn da cũng cần được nuôi dưỡng từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hằng ngày.

Một loại bột màu trắng hỗ trợ đẹp da giữ dáng, được phụ nữ Việt tin dùng qua nhiều thế hệ

Từ xưa, các bà các mẹ đã rất chú trọng đến những món ăn, thức uống được xem là dưỡng nhan, bổ khí huyết, giữ dáng, chứ không dùng nhiều mỹ phẩm như vậy giờ. Không cần những nguyên liệu quá đắt đỏ, đôi khi chính những thứ rất quen thuộc trong căn bếp Việt lại được các bà, các mẹ tin dùng qua nhiều thế hệ.

Ngày trước, bột sắn dây thường được sử dụng theo những cách rất giản dị như: nấu chè đỗ, nấu chín để ăn giải nhiệt... Giờ đây, món bột sắn quen thuộc này có thể được kết hợp thêm hạt chia để tăng thêm giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ, protein, omega-3 thực vật và tăng sinh collagen nội sinh cho da.

Thúy Nguyễn (mẹ 2 con tuổi U40) vẫn luôn duy trì ăn bột sắn dây 2-3 lần tuần, cô kết hợp cùng hạt chia giúp da dẻ hồng hào trắng sáng hơn. Ngoài bột sắn + hạt chia, Thúy Nguyễn cũng chia sẻ rất nhiều thức uống dưỡng nhan, hỗ trợ chống lão hóa, để phụ nữ có thể uống hàng ngày. (Nguồn: @thuynguyendayy_27)

Bột sắn dây + hạt chia: Thức uống dưỡng nhan, thải độc, hỗ trợ tăng sinh collagen

* Một số công dụng đối với làn da, vóc dáng thường được nhắc đến của bột sắn dây:

- Hỗ trợ làn da: Sắn dây chứa isoflavone và các hợp chất chống oxy hóa, được cho là có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào trước quá trình oxy hóa và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

- Trị mụn: Bột sắn dây có tính thanh mát, thường được dùng để giải khát và hỗ trợ cơ thể trong những thời điểm nóng trong dễ phát sinh dầu hơn hay mụn nhọt.

- Chống lão hóa: Một số hợp chất thực vật trong sắn dây như plavonoi và nhóm phytoestrogen (isoflavone, daidzein, genistein) có hoạt tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương, ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa sớm.

- Cải thiện vòng 1: Trong bột sắn dây có chứa thành phần protein và lecithin lớn có tác dụng kích thích sản sinh ra nhiều estrogen - nội tiết tố nữ, khiến vòng 1 của phụ nữ săn tròn và chắc hơn.

- Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng: Tinh bột kháng và chất xơ trong bột sắn dây khi vào dạ dày sẽ hút nước, làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm cơn đói. Hoạt chất isoflavone (như genistein) hỗ trợ cải thiện quá trình chuyển hóa mỡ và ổn định đường huyết.

* Công dụng của hạt chia đối với làn da và vóc dáng:

Không chỉ giàu dinh dưỡng, hạt chia còn được nhiều chị em yêu thích trong chế độ ăn chăm sóc làn da và vóc dáng.

- Hỗ trợ làn da khỏe đẹp: Hạt chia giàu omega-3 thực vật (ALA), chất chống oxy hóa và một số khoáng chất. Đây là những dưỡng chất góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

- Hỗ trợ giữ dáng: Hạt chia đặc biệt giàu chất xơ. Khi gặp nước, hạt chia tạo thành dạng gel, giúp tăng cảm giác no và có thể hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Đây là lý do hạt chia thường xuất hiện trong các thực đơn ăn uống lành mạnh.

Cách làm bột sắn dây + hạt chia phát huy tối đa công dụng dưỡng da, giữ dáng

Sự kết hợp giữa bột sắn dây và hạt chia tạo thành một món ăn, thức uống đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

* Cách làm:

- Ngâm 1-2 thìa hạt chia với nước khoảng 1-2 phút cho hạt nở ra

- Cho khoảng 2-3 thìa bột sắn dây vào cốc. Thêm khoảng nửa cốc nước nguội rồi khuấy thật kỹ cho bột tan hết.

- Sau đó từ từ thêm nước nóng và khuấy liên tục. Nhiệt độ sẽ khiến tinh bột sắn dây đặc sệt lại, tạo thành hỗn hợp sánh nhẹ, đặc hơn nước thông thường.

- Cho hạt chia vừa ngâm vào cốc bột sắn, khuấy đều là uống.

- Có thể cho thêm táo đỏ và kỷ tử vào để tăng khả năng dưỡng nhan, bổ huyết.

Nếu thích uống đặc thì giảm bớt lượng nước nguội khi pha loãng sắn dây ngay từ ban đầu, tức là nếu nước nóng nhiều hơn nước nguội thì bột sắn sẽ đặc hơn.

Kết luận

Nếu muốn vừa chăm sóc làn da, vừa giữ dáng theo cách đơn giản và tự nhiên, chị em có thể thử đưa bột sắn dây kết hợp hạt chia vào thực đơn 2-3 lần/tuần. Một món ăn dân dã, dễ làm, ít đường nhưng giàu chất xơ và dưỡng chất sẽ là cách nhẹ nhàng để chăm sóc cơ thể từ bên trong. Bởi muốn đẹp bền lâu, không chỉ cần chăm chút bên ngoài mà còn cần nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh từ bên trong mỗi ngày.