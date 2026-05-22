Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một sự việc liên quan đến một người mẹ trẻ đưa con nhỏ đến beer club, sau đó xảy ra một hiểu lầm chẳng đáng có nhưng lại gây tranh cãi khắp cõi mạng.

Đến cuối cùng, đúng sai của câu chuyện cụ thể ấy như thế nào thì ta tạm không bàn đến. Thế nhưng điều thật sự khiến nhiều người làm cha mẹ chú ý lại là chuyện khác.

Người mẹ ấy cho biết lý do đưa con đến nơi thường thì chỉ có người lớn lui tới là vì… không có ai trông con.

Và đây mới là vấn đề khiến rất nhiều phụ huynh tranh luận.

Bởi làm cha mẹ, ai cũng từng có lúc bí bách. Không có ông bà hỗ trợ, chồng bận, không thuê được người trông trẻ, con quá bám mẹ, muốn ra ngoài gặp bạn bè, giải tỏa tâm lý.

Nuôi con nhỏ đôi khi khiến người lớn kiệt sức và cô đơn thật. Một người mẹ lên đồ, son phấn, váy vóc xinh đẹp đi chill với hội bạn đương nhiên là chẳng có gì sai hết. Họ xứng đáng với điều đó và cũng nên làm điều đó.

Nhưng phải đúng lúc - đúng nơi - đúng điều kiện cho phép.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là nếu không có ai trông con, vì sao không chọn ở nhà với con, hoặc đưa con tới những nơi phù hợp hơn với độ tuổi của trẻ, mà lại nhất định phải đưa bé vào một môi trường vốn được thiết kế cho người lớn như beer club, quán bar hay lounge?

Xin khẳng định đây không phải là chuyện “khắt khe với phụ nữ có con nhỏ”.

Mà là câu chuyện về môi trường phát triển và sự an toàn của trẻ em. Beer club và những nơi có môi trường tương tự như thế không phải nơi dành cho trẻ nhỏ.

Người này người kia có thể cho rằng: “Con còn bé, chưa biết gì đâu”; “Bế theo thôi chứ có làm gì sai trái đâu”; “Đi một hôm thì làm sao.”

Nhưng khoa học cho thấy trẻ nhỏ chịu ảnh hưởng từ môi trường mạnh hơn người lớn rất nhiều, đặc biệt trong những năm đầu đời khi não bộ và hệ thần kinh đang phát triển nhanh chóng.

1. Tiếng ồn lớn có thể ảnh hưởng thính giác và thần kinh trẻ nhỏ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em là nhóm nhạy cảm hơn với tiếng ồn vì cấu trúc tai và hệ thần kinh chưa hoàn thiện. Trong khi đó beer club, quán bar, lounge, pub, sân khấu nhạc sống… thường có mức âm thanh dao động từ 85-100 decibel, thậm chí cao hơn.

Để dễ hình dung thì 85 decibel đã là mức có nguy cơ gây tổn thương thính giác nếu tiếp xúc kéo dài; 100 decibel tương đương tiếng máy khoan hoặc tiếng nhạc cực lớn trong hộp đêm.

Với trẻ nhỏ, tiếp xúc môi trường âm thanh lớn liên tục có thể gây giật mình, khó ngủ, stress thần kinh, ảnh hưởng khả năng nghe, rối loạn cảm xúc.

Đặc biệt trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi chưa có khả năng tự tránh khỏi môi trường gây hại như người lớn.

2. Khói thuốc và hơi cồn ảnh hưởng trực tiếp tới trẻ

Dù nhiều nơi hiện nay có khu vực “không hút thuốc”, thực tế beer club hay quán nhậu vẫn thường tồn tại những thứ tương tự, không thì cũng là mùi cồn và cái không khí bí, đông người.

Theo CDC Mỹ, trẻ tiếp xúc với khói thuốc thụ động có nguy cơ cao hơn về viêm phổi, hen suyễn, viêm tai giữa, đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), hay suy giảm miễn dịch.

Ngoài ra, môi trường đông đúc, nhiều người say xỉn cũng làm tăng nguy cơ trẻ bị va chạm, bỏng đồ nóng, té ngã và cả lây nhiễm bệnh hô hấp.

Những điều này không phải “làm quá”, mà là các nguy cơ sức khỏe đã được ghi nhận rõ ràng.

3. Trẻ nhỏ không chỉ cần được “đi theo”, mà cần môi trường phù hợp để phát triển

Nhiều cha mẹ hiện đại thích đưa con “đi cùng mọi nơi” với quan điểm: “Muốn con dạn dĩ”; “Muốn con hòa nhập từ sớm”; “Không vì có con mà phải bỏ hết cuộc sống cá nhân”.

Điều đó không sai.

Nhưng “được đưa đi cùng” và “được đặt vào môi trường phù hợp” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một đứa trẻ cần không gian an toàn, nhịp sinh hoạt ổn định, giấc ngủ đủ, môi trường ít kích thích quá mức. Trong khi beer club lại là nơi có ánh sáng mạnh, âm thanh dồn dập, nhiều kích thích thị giác, hoạt động về đêm, đông người và khó kiểm soát tình huống.

Đó vốn là môi trường dành cho người trưởng thành giải trí, không phải nơi phù hợp với nhu cầu sinh lý và tâm lý của trẻ nhỏ.

Pháp luật cũng có quy định về việc hạn chế trẻ em ở một số môi trường.

Tại nhiều quốc gia, trẻ em bị cấm hoặc hạn chế xuất hiện tại quán bar, hộp đêm, casino, club có phục vụ rượu mạnh.

Ở Việt Nam, Luật Trẻ em 2016 quy định trẻ em có quyền được bảo vệ để phát triển an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu cũng nghiêm cấm một số hành vi liên quan đến trẻ em và môi trường sử dụng đồ uống có cồn.

Dù không phải mọi beer club đều cấm trẻ nhỏ tuyệt đối, nhưng rất nhiều địa điểm đã chủ động từ chối khách dẫn trẻ em vào sau giờ tối, giới hạn độ tuổi, yêu cầu phụ huynh tự chịu trách nhiệm. Bởi chính các cơ sở này cũng hiểu môi trường đó không phù hợp cho trẻ.

“Không ai trông con” là nỗi khó của nhiều bà mẹ, nhưng không thể là lý do hợp lý cho mọi lựa chọn.

Điều đáng nói là rất nhiều người mẹ hiện nay thực sự đang thiếu hỗ trợ.

Họ không có ông bà giúp, chồng ít chia sẻ, phải vừa chăm con vừa làm việc, gần như không có thời gian riêng. Vì vậy nên đôi khi chỉ một buổi tụ tập với bạn bè cũng trở thành “xa xỉ”.

Có thể người mẹ trong câu chuyện ấy cũng chỉ đang cố gắng cân bằng giữa vai trò làm mẹ và nhu cầu cá nhân. Nhưng làm cha mẹ đồng nghĩa với việc đôi lúc phải chấp nhận không phải nơi nào mình muốn đi cũng phù hợp để mang con theo.

Trẻ nhỏ không có khả năng tự lựa chọn môi trường cho mình. Người lớn mới là người quyết định điều đó. Làm cha mẹ không có nghĩa phải hy sinh cả cuộc đời, nhưng cũng không thể bỏ qua giới hạn an toàn của con.

Không ai phủ nhận phụ nữ sau sinh cần được kết nối xã hội, cần vui chơi, thư giãn và sống cuộc đời riêng của mình. Nhưng quyền được thư giãn của người lớn không nên đánh đổi bằng việc đặt trẻ vào môi trường không phù hợp.

Nếu thực sự không có ai hỗ trợ, cha mẹ có thể chọn quán cà phê thân thiện với trẻ em, đi chơi ban ngày thay vì đêm khuya, tìm không gian gia đình, thay phiên nhau trông con hoặc đơn giản là chấp nhận hoãn một cuộc vui.

Nuôi con vốn luôn đi kèm rất nhiều điều “không thể như trước”. Đó là điều khó tránh khỏi. Bởi cuối cùng, trẻ nhỏ không nhớ bố mẹ đã check-in ở đâu, uống gì hay đi chơi với ai. Nhưng cơ thể và não bộ của trẻ sẽ ghi nhận rất rõ môi trường mà người lớn đặt các em vào ngay từ những năm tháng đầu đời.