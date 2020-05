Các bác sĩ cực kỳ tâm đắc với 6 bí kíp chăm da mùa Hè sau, bạn không biết thì làn da sẽ thiệt thòi ghê gớm

1. Hãy chuyển các sản phẩm skincare sang dạng mỏng nhẹ

Nếu bạn không diện những bộ quần áo dày sụ của mùa Đông vào mùa Hè, sao lại bắt làn da phải làm vậy? "Sang đến mùa nóng, tôi luôn nhắc nhở các khách hàng của mình chuyển các sản phẩm chăm da sang dạng mỏng nhẹ hơn", theo bác sĩ Omer Ibrahim tại viện da liễu Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology. Có như vậy, bạn mới tránh được tình trạng bít tắc lỗ chân lông và cảm giác nặng nề bức bí khi thoa các sản phẩm đậm đặc, dưới cái nóng và độ ẩm cao của mùa Hè.

2. Dùng kem chống nắng tích hợp công dụng dưỡng ẩm cũng là ý kiến hay

Để giữ quy trình skincare tối giản, mỏng nhẹ nhưng vẫn hiệu nghiệm, bác sĩ Ibrahim khuyên bạn nên dùng sản phẩm chống nắng kiêm dưỡng ẩm: "Một lọ kem dưỡng ẩm với chỉ số SPF 30 hoặc hơn là ổn". Đặc biệt là với những ai sở hữu làn da dầu, dễ lên mụn, sản phẩm tích hợp chống nắng và dưỡng ẩm sẽ giữ cho làn da của họ được thở, tình trạng mụn sẽ được cải thiện.

3. Đầu tư vào serum vitamin C

"Sản phẩm chứa vitamin C là lựa chọn tuyệt vời cho bốn mùa, nhưng đặc biệt quan trọng vào mùa Hè", theo bác sĩ Ibrahim. Vitamin C sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn tối ưu hơn khỏi các yếu tố có hại từ môi trường, ngăn ngừa sự hình thành của đốm nâu, xóa mờ nếp nhăn và còn giúp kích thích sản sinh collagen. Sau khi làm sạch da, hãy thoa vài giọt serum vitamin C, sau đó bôi kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, làn da của bạn sẽ được bảo vệ và chăm sóc toàn diện.

4. Tẩy da chết là bước phải thực hiện đều đặn

Nếu không tẩy da chết đều đặn, làn da của bạn sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Bác sĩ da liễu Ariel Ostad tại New York gợi ý rằng bạn nên dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học bởi "chúng sẽ giúp lỗ chân lông được thoáng sạch và loại bỏ dầu thừa để da không lên mụn". Bên cạnh đó, làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, căng mịn hơn nếu được tẩy da chết với tần suất hợp lý, khoảng 2 – 3 lần/tuần.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn dùng sản phẩm trang điểm không gây bít tắc lỗ chân lông

Một trong những lý do khiến da bạn bị mụn khi trang điểm chính là chọn phải sản phẩm gây bít tắc lỗ chân lông. Đặc biệt là vào mùa Hè, có quá nhiều yếu tố khiến làn da bị bức bí, việc lựa chọn sản phẩm makeup loại non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông) càng trở nên quan trọng. Dòng sản phẩm này sẽ giúp bạn dù có makeup thì da vẫn được thông thoáng, giảm thiểu đáng kể nguy cơ lên mụn.

6. Bật báo thức để thoa lại kem chống nắng

Theo bác sĩ Ibrahim: "Điều quan trọng cần nhớ chính là luôn mang theo kem chống nắng và phải thoa lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ". Lý do là bởi kem chống nắng chỉ phát huy hiệu quả bảo vệ làn da trong chừng ấy thời gian mà thôi. Thêm một bí kíp tuyệt vời nữa, hãy đặt báo thức để thoa kem chống nắng và bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhiệm vụ quan trọng này.