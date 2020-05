6 sản phẩm skincare được phụ nữ Pháp "hốt" về nhiều nhất vì lành tính, dễ dùng và cải thiện làn da thật chứ không nói chơi

Góp phần làm nên làn da khỏe khoắn, mịn màng như nhung của phụ nữ Pháp chính là những sản phẩm skincare chất lượng. Khổ một nỗi, thị trường mỹ phẩm nước Pháp cũng đa dạng bạt ngàn món, khiến chị em khó biết đường nào mà học hỏi các quý cô nước này để cải thiện làn da. Rất may, chuyên trang Who What Wear đã tổng hợp lại những sản phẩm skincare Pháp bán chạy nhất, chị em cứ dựa vào đây thì thế nào cũng tìm được "chân ái".

1. Bioderma Sensibio H20 (Khoảng 448.000 VNĐ/lọ 500ml)

Lọ nước tẩy trang này được coi là biểu tượng của làng skincare nước Pháp. Gia tài chăm da của hầu hết phụ nữ nước này đều có chỗ cho nước tẩy trang nhà Bioderma. Lý do sản phẩm này được yêu thích chính là công thức dịu nhẹ, vỗ về làn da nhưng vẫn loại bỏ sạch sẽ dầu thừa, hay tàn dư makeup, kem chống nắng… Bạn sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng kích ứng khi dùng lọ nước tẩy trang nổi danh này.

2. La-Roche Posay Toleriane Double Repair Face Moisturizer (Khoảng 464.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng ẩm này có thể làm hài lòng ngay cả những tín đồ skincare khó tính nhất. Sản phẩm có chứa ceramide, glycerin, niacinamide không chỉ dưỡng ẩm dồi dào, phục hồi những tổn thương mà còn làm sáng da. Lọ kem dưỡng ẩm nhà La-Roche Posay không khiến lỗ chân lông bị bít tắc nhờ công thức oil-free. Bất kể ai cũng có thể kết thân với lọ kem dưỡng ẩm này, ngay cả những nàng sở hữu làn da nhạy cảm.

3. Avène Mineral Fluid Sunscreen (Khoảng 650.000 VNĐ)

Phụ nữ Pháp chống nắng từ rất sớm, ngay từ khi họ là một cô gái tuổi teen. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào gu chọn kem chống nắng của phụ nữ nước này. Một trong những sản phẩm được lòng chị em nước Pháp nhất chính là kem chống nắng của Avène; "em nó" thấm rất nhanh, không khiến da bị bóng dầu và tất nhiên, bảo vệ da cực kỳ hiệu quả khỏi sự tấn công của tia UV.

4. Klorane Floral Lotion Eye Makeup Remover (Khoảng 371.000 VNĐ)

Nhiều phụ nữ Pháp rất cẩn thận, họ sắm thêm sản phẩm tẩy trang chuyên biệt cho vùng da quanh mắt nhạy cảm, mong manh. Sản phẩm tẩy trang mắt bán chạy nhất đến từ thương hiệu Klorane. "Em nó" chứa nhiều thành phần từ thực vật, đặc biệt là hoa thanh cúc giúp làm sạch hiệu nghiệm, đồng thời xoa dịu vùng da quanh mắt.

5. La-Roche Posay Anthelios SPF 50 Mineral Sunscreen (Khoảng 534.000 VNĐ)

Thêm một lọ kem chống nắng vật lý được phụ nữ Pháp yêu thích hết mực nhờ những ưu điểm siêu việt. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, dù là nhạy cảm nhất, "em nó" cũng chịu nước tới gần 1 tiếng rưỡi và hoàn hảo để bạn mang theo khi đi biển hay hoạt động ngoài trời. Chưa hết, lọ kem chống nắng còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn tối ưu khỏi các gốc tự do, chuyện lão hóa sớm cũng không còn đáng lo ngại nữa.

6. Vichy Aqualia Thermal Rich Face Cream Moisturizer (Khoảng 720.000 VNĐ)

Hyaluronic Acid và nước khoáng từ núi lửa chính là sự kết hợp đỉnh cao giúp bơm căng làn da, thậm chí còn giữ cho da ngậm nước tới tận 48 giờ đồng hồ. Sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông hay gây hại cho làn da nhờ công thức không chứa dầu khoáng và paraben.

Nguồn: W.W.W