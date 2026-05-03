Bức hình chất lượng thấp hé lộ tình trạng của Kim Ji Won

Thời gian gần đây, phong độ nhan sắc của Kim Ji Won lên xuống khá thất thường. Nhiều ý kiến cho rằng minh tinh đình đám trông gầy hơn trước, gương mặt có phần thiếu sức sống so với hình ảnh rạng rỡ từng gây ấn tượng. Tuy nhiên, mới đây, một khoảnh khắc cam thường chụp lén khi ngôi sao Queen Of Tears tham dự đám cưới lại bất ngờ viral khắp cõi mạng. Ở góc nghiêng, đường nét gương mặt của Kim Ji Won hiện lên cực kỳ sắc nét, dù không có sự hỗ trợ của filter hay ánh sáng. Bên cạnh đó, khí chất sang chảnh của nữ diễn viên cũng khiến cộng đồng mạng phải tấm tắc khen ngợi.

Bức hình chụp lén Kim Ji Won tại đám cưới viral khắp cõi mạng. (Nguồn:X)

Khoảnh khắc cam thường khắc hoạ rõ nét góc nghiêng cực kỳ "đắt giá" của Kim Ji Won. Tỷ lệ khuôn mặt từ phần trán, sống mũi đến cằm tạo thành một đường nét liền mạch, thanh thoát, giúp tổng thể gương mặt trông rất hài hòa, tự nhiên. Sống mũi cao và thẳng là điểm nhấn rõ nhất, kết hợp cùng phần cằm gọn khiến đường viền hàm jawline hiện lên sắc sảo nhưng vẫn rất mềm mại, nữ tính. Đôi mắt to tròn, sáng của nữ diễn viên tăng thêm cảm giác dịu dàng và có chiều sâu mà chẳng cần trang điểm cầu kỳ. Đặc biệt, thần thái cùng khí chất minh tinh càng khiến Kim Ji Won trở nên nổi bật, sáng bừng trước đám đông. Dù gương mặt nữ diễn viên vẫn gầy hơn thời điểm đóng Queen Of Tears nhưng thần sắc đã có phần rạng rỡ, tươi tắn hơn.

Một góc máy khác rõ nét hơn gương mặt của Kim Ji Won. Visual chuẩn nữ thần của nữ diễn viên chẳng cần trang phục cầu kỳ vẫn đủ toả sáng. (Ảnh: X)

Netizen Hàn trầm trồ với nhan sắc đời thực cùng khí chất sang chảnh của Kim Ji Won.

Trước đó, Kim Ji Won từng trở thành tâm điểm truyền thông với diện mạo gầy rộc thiếu sức sống tại sự kiện của BVLGARI. Nhiều khoảnh khắc cho thấy gương mặt cô có phần hốc hác, bờ vai và xương quai xanh lộ rõ, diện mạo của nàng đại sứ cũng không bùng nổ như những lần xuất hiện trước. Chính sự thay đổi này đã làm dấy lên hàng loạt ý kiến trái chiều, thậm chí có người còn lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên. Bên cạnh những đồn đoán, cũng có không ít nguồn tin cho rằng Kim Ji Won chủ động giảm cân để phục vụ cho dự án phim mới.

Kim Ji Won mất điểm tại event BVLGARI vừa qua vì quá gầy, gương mặt hốc hác, vóc dáng mảnh khảnh, xương quai xanh rõ nét. (Nguồn: X)