Anne Hathaway giữ thứ này suốt 20 năm đợi chờ ngày "hồi sinh"

Chiếc áo xanh huyền thoại trở lại theo cách không ai ngờ

Anne Hathaway vừa khiến cộng đồng yêu thời trang lẫn điện ảnh “dậy sóng” khi xuất hiện trên phố New York với một outfit quen thuộc đến mức ai là fan của The Devil Wears Prada cũng phải nhận ra ngay tức khắc.

Rời khỏi chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nữ diễn viên diện lại chiếc áo khoác xanh emerald cổ điển, điểm nhấn bằng viền họa tiết da báo. Đây chính là item từng gắn liền với nhân vật Andy Sachs trong phân cảnh makeover huyền thoại năm 2006, trên nền nhạc Vogue của Madonna. Hai thập kỷ trôi qua, chiếc áo không chỉ còn vừa vặn mà còn mang theo cả ký ức thời trang của một thế hệ khán giả.

Từ đồ vintage vương mùi thời gian đến biểu tượng thời trang

Ít ai biết rằng chiếc áo này vốn là một món đồ vintage được tìm thấy tại cửa hàng What Goes Around Comes Around ở Beverly Hills. Theo trợ lý thiết kế trang phục Tracy Cox, đây cũng là item yêu thích nhất của anh trong toàn bộ bộ phim.

Anh từng chia sẻ rằng chiếc áo được lấy ra từ một chiếc hộp cũ, thậm chí còn ám mùi thời gian nhưng vì không kịp xử lý nên Anne Hathaway đã mặc nguyên bản như vậy khi quay. Không ngờ chính điều đó lại góp phần tạo nên chất rất riêng cho outfit.

Trong bản gốc, Andy Sachs mix chiếc áo này với giày cao gót vàng của Giuseppe Zanotti, kính râm Chanel và túi họa tiết hươu cao cổ của Kate Spade - một combo đủ để ghi danh vào lịch sử thời trang điện ảnh.

Phiên bản 2026: Tối giản hơn nhưng vẫn đầy khí chất

Ở lần tái xuất này, Anne Hathaway đã làm mới outfit theo tinh thần hiện đại hơn. Cô kết hợp chiếc áo với kính râm mắt mèo tối màu và đôi giày slingback lưới ánh kim của Aquazzura trị giá hơn 1.000 USD. Phong cách vẫn giữ được tinh thần sang chảnh, nhưng tiết chế và trưởng thành hơn - đúng với hình ảnh Andy Sachs sau 20 năm.

Easter egg thú vị trong phần 2

Không chỉ dừng lại ở đời thực, chiếc áo còn được cài cắm khéo léo trong phần tiếp theo The Devil Wears Prada 2. Theo nhà thiết kế phục trang Molly Rogers, chính Anne Hathaway vẫn giữ chiếc áo này suốt hai thập kỷ và còn gợi ý đưa nó vào phim như một "easter egg". Cụ thể, trong một phân cảnh tại Milan, Andy đã diện phiên bản đảo ngược của thiết kế gốc: áo khoác họa tiết da báo với viền xanh - một cách tri ân tinh tế nhưng đủ khiến fan tinh ý phải wow.

Khi thời trang trở thành ký ức

Chiếc áo xanh không chỉ là một món đồ, mà còn là biểu tượng cho hành trình lột xác của Andy Sachs và cả một thời kỳ vàng son của thời trang trên màn ảnh. Hai mươi năm sau, việc Anne Hathaway mặc lại nó không đơn thuần là hoài niệm, mà còn là lời nhắc rằng có những thiết kế và những khoảnh khắc thực sự không bao giờ lỗi thời.

Nguồn: Page Six, Ảnh Internet