Triệu Lộ Tư lại gây bão: Tóc buộc nơ ngọt ngào "phủ sóng" khắp mạng xã hội

Không phải ngẫu nhiên mà Triệu Lộ Tư luôn được xem là một trong những "thánh tạo trend" của thế hệ diễn viên trẻ Hoa ngữ. Chỉ cần một lần xuất hiện, từ trang phục, makeup cho tới những chi tiết nhỏ nhất, nữ diễn viên sinh năm 1998 đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Và lần xuất hiện cách đây không lâu của cô một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng ấy.

Trong sự kiện gần đây, Triệu Lộ Tư ghi dấu với diện mạo ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ hay lối trang điểm sắc sảo, chính vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng lại giúp cô nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, một khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường - khi cô cúi xuống chỉnh lại giày - lại vô tình trở thành "khoảnh khắc vàng". Góc nghiêng mềm mại, mái tóc buông nhẹ cùng thần thái dịu dàng khiến bức hình trông chẳng khác nào poster phim lãng mạn.

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng thực sự "dậy sóng" lại nằm ở kiểu tóc tưởng quen mà lạ của nữ diễn viên. Không phải tóc xõa đơn giản hay búi cầu kỳ, cô chọn kiểu buộc nửa đầu được biến tấu thành hình chiếc nơ phía sau. Phần tóc phía trên được khéo léo buộc gọn, tạo thành hình nơ bướm mềm mại, trong khi phần tóc phía dưới vẫn được thả tự nhiên, uốn xoăn nhẹ. Sự kết hợp này mang lại cảm giác vừa gọn gàng, vừa nữ tính, lại không hề quá "làm quá".

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn các video hướng dẫn "buộc tóc nơ kiểu Triệu Lộ Tư". Từ các beauty blogger cho tới những cô nàng yêu làm đẹp đều thi nhau thử nghiệm và chia sẻ lại. Điều thú vị là kiểu tóc này không hề quá khó thực hiện. Chỉ cần một chút khéo léo trong việc chia tóc và tạo hình, bất kỳ ai cũng có thể tái hiện lại diện mạo ngọt ngào này ngay tại nhà.

Không dừng lại ở đó, kiểu tóc nơ còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao. Nếu như nhiều kiểu tóc "hot trend" chỉ phù hợp với sân khấu hoặc các sự kiện lớn, thì kiểu tóc của Triệu Lộ Tư lại có thể linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Bạn có thể diện khi đi chơi, đi làm, hẹn hò hay thậm chí là tham dự những buổi tiệc nhẹ. Chỉ cần thay đổi một chút về phụ kiện hoặc độ xoăn của tóc, tổng thể diện mạo đã có thể biến hóa đa dạng.

Một điểm cộng khác khiến kiểu tóc này được yêu thích là khả năng "hack tuổi" đáng kể. Phần nơ phía sau tạo cảm giác trẻ trung, tinh nghịch, trong khi mái tóc xoăn nhẹ lại giữ được nét dịu dàng, nữ tính. Đây chính là công thức hoàn hảo cho những cô nàng muốn làm mới bản thân mà không cần thay đổi quá nhiều.

Sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở cách cô tạo ra xu hướng một cách rất tự nhiên. Không cần chiến lược quảng bá rầm rộ, chỉ một khoảnh khắc đời thường hay một kiểu tóc đơn giản cũng đủ để tạo thành làn sóng lan tỏa mạnh mẽ. Điều này cho thấy gu thẩm mỹ của nữ diễn viên có sự gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với số đông.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, nơi mỗi hình ảnh đều có thể trở thành xu hướng chỉ sau một đêm, những cái tên như Triệu Lộ Tư càng chứng minh sức mạnh của cá tính và phong cách riêng. Cô không cần phải quá khác biệt hay phá cách, chỉ cần tinh tế và nhất quán với hình ảnh của mình cũng đủ để ghi dấu.

Có thể nói, từ một khoảnh khắc chỉnh giày tưởng chừng rất nhỏ, cho tới kiểu tóc buộc nửa hình nơ đầy sáng tạo, Triệu Lộ Tư một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng tạo trend" của mình. Và với sức hút này, không khó hiểu khi mỗi lần cô xuất hiện, cộng đồng mạng lại có thêm một xu hướng mới để học theo.