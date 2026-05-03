Trend giày năm nay: Ai cũng có giày búp bê, nhưng đỏ mới là “đỉnh”

Năm nay, thiết kế này không chỉ tiếp tục được ưa chuộng mà còn có một "biến thể" nổi bật hơn hẳn: giày ballet màu đỏ – lựa chọn đang khiến giới thời trang mê mẩn.

Vốn dĩ, giày ballet luôn ghi điểm nhờ sự nhẹ nhàng, thoải mái và dễ phối. Với form dáng gọn gàng, mềm mại, item này có thể đi cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ váy liền nữ tính đến quần jeans hay quần tây thanh lịch. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người thường chọn những gam màu trung tính như đen, be hay trắng để dễ ứng dụng mỗi ngày.

Thế nhưng, nếu bạn muốn làm mới phong cách mà không cần thay đổi quá nhiều, giày ballet đỏ chính là chi tiết đáng để thử. Sắc đỏ mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp tổng thể outfit trở nên nổi bật hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Chỉ cần một đôi giày nhỏ xinh, cả set đồ đơn giản cũng có thể "lên mood" rõ rệt.

Điều thú vị là màu đỏ không hề khó phối như nhiều người vẫn nghĩ. Khi kết hợp với những gam màu cơ bản như trắng, đen, denim hoặc be, đôi giày sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo mà vẫn giữ được sự hài hòa. Ngược lại, nếu bạn thích phong cách nổi bật hơn, có thể mix cùng các màu sắc tương phản để tạo nên vẻ ngoài cá tính và có chiều sâu.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, giày ballet đỏ còn mang đến một tinh thần rất riêng – vừa nữ tính, vừa có chút "thái độ". Nó không quá phô trương nhưng vẫn đủ để người đối diện nhận ra sự khác biệt trong cách bạn lựa chọn chi tiết cho trang phục.

Có thể nói, trong bức tranh thời trang năm nay, giày ballet đỏ chính là minh chứng cho việc chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên hiệu ứng lớn. Nếu bạn đã có sẵn những đôi giày ballet cơ bản trong tủ đồ, thì đây chính là lúc để thêm một chút sắc đỏ – vừa mới mẻ, vừa đủ để khiến phong cách của bạn trở nên thú vị hơn mỗi ngày.

