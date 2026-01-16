Bữa sáng 5 phút giúp cô gái giảm 16kg, giữ dáng ổn định không cần ăn kiêng

Một bữa sáng đơn giản nhưng giàu protein và chất xơ có thể tạo ra khác biệt lớn trong hành trình giảm cân – đó là trải nghiệm thực tế của Rachel Hosie - 1 biên tập viên người Mỹ . Cô từng giảm khoảng 15–16 kg và duy trì cân nặng ổn định suốt nhiều năm, trong đó thói quen ăn sáng khoa học đóng vai trò nền tảng. Theo Rachel, việc bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đủ chất không chỉ giúp kiểm soát cảm giác đói mà còn hạn chế đáng kể việc ăn vặt thiếu kiểm soát trong suốt cả ngày.

Nguồn: Instagram

Công thức bữa sáng gắn bó lâu dài với Rachel là overnight oats – yến mạch ngâm qua đêm. Món ăn này có cách chuẩn bị vô cùng đơn giản, chỉ mất vài phút vào buổi tối nhưng lại mang đến bữa sáng tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng cho sáng hôm sau. Thành phần chính gồm yến mạch cán dẹt, sữa chua Hy Lạp, kefir, hạt chia, trái cây tươi và đôi khi bổ sung thêm bột protein. Sự kết hợp này tạo nên một bữa ăn cân bằng giữa carbohydrate hấp thu chậm, protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Nguồn: Business Insider

Yến mạch đóng vai trò là nguồn năng lượng bền vững nhờ hàm lượng carb phức hợp và chất xơ dồi dào. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng tăng – giảm đường huyết đột ngột, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả hơn. Chất xơ trong yến mạch cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng lâu dài.

Bên cạnh đó, sữa chua Hy Lạp và kefir mang lại lượng protein đáng kể, đồng thời cung cấp lợi khuẩn tốt cho đường ruột. Theo Rachel, việc duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ cải thiện tiêu hóa mà còn tác động tích cực đến năng lượng, tâm trạng và khả năng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Nhờ đó, bữa sáng không chỉ giúp no bụng mà còn tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu suốt buổi sáng.

Nguồn: Business Insider

Để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng, Rachel thường bổ sung các loại trái cây như quả mọng, chuối hoặc táo. Những loại trái cây này cung cấp vitamin, khoáng chất và thêm chất xơ tự nhiên, giúp bữa sáng vừa ngon miệng vừa không gây cảm giác ngán. Khi cần thêm năng lượng, cô có thể thêm các loại hạt hoặc một chút bơ đậu phộng để tăng chất béo lành mạnh mà không làm mất cân bằng tổng thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Rhiannon Lambert thừa nhận đây là 1 công thức "bữa sáng cân bằng, giàu dinh dưỡng" - lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Protein giúp kéo dài cảm giác no, trong khi chất xơ hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày. Sự kết hợp này cũng giúp hạn chế việc ăn quá nhiều vào bữa trưa – nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người khó kiểm soát cân nặng.

Nguồn: Business Insider

Một ưu điểm lớn khác của overnight oats là tính linh hoạt. Người ăn có thể chuẩn bị trước nhiều phần, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vài ngày, rất phù hợp với lối sống bận rộn. Chính sự tiện lợi này giúp việc ăn sáng đều đặn trở nên dễ dàng hơn – yếu tố quan trọng để duy trì thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài.

Với Rachel Hosie, thành công trong giảm cân không đến từ những phương pháp khắt khe hay ăn kiêng cực đoan, mà từ những lựa chọn đơn giản, bền vững và có thể duy trì mỗi ngày. Một bữa sáng giàu protein và chất xơ như overnight oats không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn là nền tảng cho một lối sống khỏe mạnh, ổn định và lâu dài.

Nguồn: Business Insider