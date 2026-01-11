Không cần ai chê, Kỳ Duyên tự nhận công nhận một điều với Thiên Ân

Là một nàng Hậu nổi tiếng khắt khe với vóc dáng và nghiện thể thao, Kỳ Duyên dạo gần đây lại lộ dấu hiệu lên cân trông thấy. Từ những outfit thể thao trên sân tập đến trang phục đời thường, váy dạ hội khi dự show thời trang, có thể thấy cơ bụng số 11 rõ nét của nàng Hậu ngày nào đang tạm thời "vắng mặt", thậm chí nhiều khoảnh khắc còn lộ ngấn mỡ "xinh yêu".

Ảnh IGNV

Điều thú vị là không đợi fan lên tiếng nhắc khéo, chính Kỳ Duyên lại là người thoải mái thừa nhận chuyện tăng cân. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh bản thân tròn trịa hơn và tỏ ra hài lòng với diện mạo hiện tại. Khi bị hỏi thẳng đã tăng bao nhiêu ký, nàng Hậu đáp lại đầy tự tin rằng sẽ sớm giảm cân, nhưng vẫn không quên réo tên Đoàn Thiên Ân bên dưới như một cách nửa đùa nửa thật rằng mình được "người ấy" chăm sóc kỹ.

Mới đây, trước loạt câu hỏi liên quan đến cân nặng, Kỳ Duyên đã chủ động đăng lại hình ảnh cũ, thời điểm vòng eo còn săn chắc, cơ bụng hiện rõ. Kèm theo đó là dòng chia sẻ hài hước: "Dạo này thấy mấy em thắc mắc về cân nặng hơi nhiều, hai đang trong giai đoạn thư giãn cùng người thương thôi, ốm lại mấy hồi."

Cách thể hiện nhẹ nhàng, pha chút dí dỏm cho thấy Kỳ Duyên không hề áp lực trước những lời bàn tán. Ngược lại, cô xem việc tăng cân hiện tại như một giai đoạn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn thay vì lúc nào cũng gò ép bản thân theo tiêu chuẩn khắt khe.

Ảnh Threads.

Ngay dưới phần bình luận, Đoàn Thiên Ân cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng một câu phản hồi đầy "cà khịa": "Sao chưa thấy bàn bạc gì với mình." Trước lời đáp này, Kỳ Duyên rón rén hỏi lại: "Em thấy chị như trên hình có được không?". Màn tương tác đáng yêu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan, nhiều người hài hước cho rằng cặp đôi đang "vỗ béo" lẫn nhau kể từ khi hai nàng Hậu ngày càng gắn bó.

Có vẻ như cuộc sống "thư giãn cùng người thường " mà Kỳ Duyên nhắc đến chính là những khoảnh khắc bình yên, ấm cúng bên Thiên Ân. Từ việc cùng ăn uống thoải mái, không còn phải ép cân khắc nghiệt như khi thi Miss Universe, đến những buổi tối riêng tư chỉ có hai người - tất cả đã khiến body chuẩn chỉnh của của Kỳ Duyên có chút thay đổi.

Suốt 1 khoảng thời gian dài trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1996 đầy ắp hình ảnh của những buổi workout, nàng Hậu còn xây dựng nội dung "Kỳ Duyên Fit" truyền cảm hứng tập luyện và ăn uống lành mạnh đến khán giả.

Sự mũm mĩm hiện tại của Kỳ Duyên không hẳn là dấu hiệu buông thả, mà giống một giai đoạn cân bằng lại nhịp sống. Với nền tảng thể lực tốt, thói quen tập luyện lâu năm và ý thức cao về sức khỏe, việc lấy lại vóc dáng với cô rõ ràng không phải điều quá khó, chắc chắn không lâu nữa Kỳ Duyên sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như lời hứa với fan. Còn bây giờ, dù thường xuyên chia sẻ lại ảnh cũ nhằm trêu chọc nàng Hậu, người hâm mộ chia sẻ họ vẫn mong Kỳ Duyên hãy tận hưởng giai đoạn hạnh phúc này cùng người đặc biệt bên cạnh!