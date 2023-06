BTV làm đẹp chỉ ra 17 sữa rửa mặt ''rẻ nhưng không ôi'': giá không quá 350k, nhiều loại được chuyên gia khen nức nở

Nếu bạn cho rằng chỉ những dòng mỹ phẩm cao cấp, đắt tiền mới có hiệu quả thì không hẳn nhé. Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm chăm da giá bình dân nhưng lại ''ghi điểm'' cực mạnh với công dụng ấn tượng, phù hợp với nhiều làn da. Nhờ vậy, các chị em cũng có thêm lựa chọn phù vừa phù hợp với túi tiền lại có thể cải thiện tình trạng da của mình.

Dưới đây là top 17 chai sữa rửa mặt được các BTV của tạp chí Allure lựa chọn dựa trên đánh giá của đội ngũ chuyên gia da liễu.

Garnier SkinActive Micellar Foaming Cleanser

Không chỉ nối tiếng với chai nước tẩy trang Micellar đình đám, thương hiệu Garnier còn cho ra mắt một phiên bản sữa rửa mặt khác để chị em lựa chọn. Dựa trên công thức của nước tẩy trang Micellar, chai sữa rửa mặt này có thể loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm hiệu quả. Theo các chuyên gia nhận định, công thức của em này giống như một chiếc nam châm có tác dụng hút sạch bụi bẩn, bã nhờn và dầu thừa trên làn da.

Nơi mua: Amazon Giá: khoảng 350k

Cetaphil Gentle Foaming Cleanser

Không cần phải là một tín đồ skincare mới biết đến chai sữa rửa mặt giá rẻ nhưng cực kỳ nổi tiếng này. Em này từng 7 lần đoạt giải Best of Beauty và 4 lần đoạt giải Allure Reader's Choice bởi công dụng làm sạch dịu nhẹ và không gây khô ráp. Ngoài ra, sản phẩm cũng không có màu có mùi nên được coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho các làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Lazada Giá: 295k

Aveeno Ultra-Calming Foaming Cleanser

Sữa rửa mặt tạo bọt Aveeno Ultra-Calming Cleanser từng 2 lần đoạt giải Allure Best of Beauty trong 2 năm liên tiếp. Sản phẩm cũng ân ấn tượng với bảng thành phần không chứa hương liệu, xà phòng, cùng với đó là khả năng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa tốt mà không gây kích ứng hay bong tróc da. Ngoài ra, với chiết xuất cúc tầm em này còn giúp làm dịu sự nhạy cảm và giảm mẩn đỏ, đủ nhẹ nhàng để sử dụng hai lần mỗi ngày.

Nơi mua: Boshop Giá: 276k

The Inkey List Salicylic Acid Acne Cleanser

Theo bác sĩ da liễu Sandra Lee, thành phần axit salicylic có trong chai sữa rửa mặt này không chỉ có khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch bụi bẩn mà còn ngăn ngừa gây mụn và giảm sự xuất hiện của cứa tăng sắc tố da. Chính vì vậy, chai sữa rửa mặt này cực lý tưởng cho la dầu hoặc da dễ nổi mụn.

Nơi mua: The Inkeylist Giá: khoảng 350k

The Ordinary Squalane Cleanser

BTV Dianna Mazzone của Allure cho biết, cô luôn lựa chọn sữa rửa mặt The Ordinary Squalane Cleanser vì độ nhẹ dịu và khả năng dưỡng ẩm tốt. Cô nhận xét: "Bạn chỉ cần cho một chút sản phẩm này để tẩy sạch mọi lớp trang điểm, vì nó tan chảy thành một loại dầu tẩy trang có thể thoa đều. Tôi nghĩ rằng thành phần chính của nó là squalane chịu trách nhiệm cho việc mang lại cảm giác mềm mại của làn da sau khi dùng."

Nơi mua: Lazada Giá: 255k

E.L.F. Gentle Peeling Exfoliant

Tên gọi của chai sữa rửa mặt này có thể khiến bạn cảm thấy bối rối khi nghe đến, tuy nhiên công dụng tốt nhất của ''ẻm'' chính là làm sạch, sau đó mới đến tẩy tế bào chết. Trên thực tế, sản phẩm này đủ nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày nếu da bạn dễ bị tích tụ dầu và lỗ chân lông bị tắc. Các biên tập viên của Allure cũng đặc biệt yêu thích chai sữa rửa mặt từng 1 lần chiến thắng giải Best of Beauty này nhờ khả năng bỏ tế bào da chết một cách rõ ràng.

Nơi mua: e.l.f Cosmetics Giá: khoảng 230k

Neutrogena Ultra Gentle Daily Cleanser

Các biên tập viên của Allure và nhiều độc giả khẳng định, chai sữa rửa mặt Ultra Gentle Daily Cleanser của Neutrogena là sản phẩm nên có trong bất kỳ chu trình chăm sóc làn da nào. Công thức chứa glycerin của em này không gây mùi quá nồng, đồng thời hỗ trợ loại bỏ bã nhờn, cặn bẩn và cả lớp makeup tích tụ trên bề mặt da. Đáng nói, em này làm sạch tốt nhưng chẳng hề làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da.

Nơi mua: Neutrogena Giá: khoảng 220k

Simple Moisturizing Facial Wash

Nếu đang tìm một tuýp sữa rửa mặt nhẹ dịu thì Simple chính là gợi ý cực kỳ đáng sắm. Dù có giá bán chưa đến 200k nhưng em này lại được khen ngợi hết lời nhờ khả năng dưỡng ẩm, cân bằng độ pH ấn tượng. Một số BTV sau khi sử dụng sản phẩm cho biết, "Nó đủ nhẹ nhàng cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm như của tôi. Vì vậy nhìn chung, tuýp sữa rửa mặt này là một giấc mơ với giá 5 đô la."

Nơi mua: Watsons Giá: 132k

CeraVe Hydrating Cleanser Bar

Bác sĩ da liễu Papri Sarkar giới thiệu sản phẩm rửa mặt xà bông đến đông đảo người dùng. Cô cho biết, tuy có thiết kế khá lạ lùng nhưng em này sẽ khiến chị em phải hài lòng về độ làm sạch cũng như ngăn ngừa mụn trứng cá trên da. Sản phẩm cũng từng đoạt giải Best Of Beauty của tạp chí Allure.

Nơi mua: CeraVe Giá: khoảng 250k

Bioré Charcoal Acne Clearing Cleanser

Nếu có làn da dễ bị mụn trứng cá, bạn sẽ cần một loại sữa rửa mặt mạnh mẽ để loại bỏ bụi bẩn, và Bioré's Charcoal Acne Clearing Cleanser chắc chắn sẽ làm được điều đó. Thành phần của em này cũng chứa axit salicylic có vai trò ngăn ngừa mụn trứng cá. Bác sĩ da liễu Naissan O. Wesley khẳng định, thành phần này sẽ giúp làm tan các mảnh vụn có nguy cơ gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Chúng hoạt động như một chất chống viêm và giảm mụn đỏ. Nói chung, Bioré's Charcoal Acne Clearing Cleanser là sản phẩm phù hợp cho những ai cần làm sạch mụn.

Nơi mua: Amazon Giá: khoảng 130k

Olay Gentle Foaming Cleanser

Giống như một số loại sữa rửa mặt khác trong danh sách này, sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ của Olay được pha chế với thành phần glycerin giúp dưỡng ẩm để da không bị căng và khô sau khi rửa sạch. Ngoài ra, em nó cũng cũng có axit citric giúp tẩy tế bào chết trên cùng của da để hỗ trợ làm sáng. Thêm vào đó, công thức tạo bọt của dòng sữa rửa mặt này cũng không chứa dầu và không chứa xà phòng nên được coi là sự kết hợp lý tưởng cho cả da nhạy cảm và da dễ nổi mụn.

Nơi mua: Amazon Giá: khoảng 250k

L'Oréal Paris Pure-Clay Cleanser

L'Oréal Paris Pure-Clay Cleanser là dòng sữa rửa mặt đất sét có công dụng để làm sạch mà không làm khô da. Sau khi bạn thêm nước, sản phẩm sẽ nhanh chóng chuyển từ kết cấu đất sét sang kết cấu mousse. Thêm vào đó, chiết xuất từ khuynh diệp cũng giúp em này mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng không quá ''bạo lực'' trên da.

Nơi mua: L'Oréal Paris Giá: khoảng 160k

Clean & Clear Morning Burst Hydrating Facial Cleanser

Những hạt nhỏ li ti trong sữa rửa mặt Morning Burst Hydrating Facial Cleanser không chứa dầu. Thành phần chiết xuất từ dưa chuột và xoài xanh đóng vai trò ''đánh thức'' làn da và hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Kết cấu dạng hạt cũng giúp sản phẩm này có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Nơi mua: Clean&Clear Giá: khoảng 180k

Vanicream Gentle Facial Cleanser

Nhờ công thức loại bỏ xà phòng, sunfat, nước hoa và paraben nên sữa rửa mặt dịu nhẹ của Vanicream cũng được coi là sản phẩm lý tưởng cho da nhạy cảm. Bên trong thành phần cũng chứa glycerin để dưỡng ẩm, làm sạch nhẹ trên bề mặt da để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên.

Nơi mua: Vanicream Giá: khoảng 200k

Carbon Theory Charcoal & Tea Tree Oil Breakout Control Facial Cleansing Bar

BTV Nicola Dall'Asen thường nghi ngờ các sản phẩm chứa nhiều than, nhưng sản phẩm Carbon Theory's Breakout Control Facial Cleansing Bar lại khiến cô ấy suy nghĩ lại. Sau khi sử dụng, Nicola Dall'Asen cho biết "Mặc dù tôi sẽ không sử dụng thanh này hàng ngày do làn da bình thường của tôi rất khô, nhưng nó là lựa chọn tuyệt vời khi điều trị những nốt mụn đột ngột xuất hiện. Than có trong bảng thành phần sẽ giúp hút dầu thừa ra khỏi lỗ chân lông, trong khi dầu cây trà làm giảm viêm trong mụn nhọt.

Nơi mua: Carbon Theory Giá: khoảng 140k

Burt's Bees Deep Cleansing Cream

Thành phần hoa cúc và lô hội có trong Burt's Bees Deep Cleansing Cream có tác dụng trong việc làm dịu làn da mẩn đỏ và sưng húp, đồng thời bọt xà phòng giúp loại bỏ lớp trang điểm, dầu và bụi bẩn tích tụ. Sản phẩm cũng được gợi ý là phù hợp cho các làn da nhạy cảm, ''khó chiều''.

Nơi mua: Burt's Bee Giá: khoảng 200k

Acure Brightening Cleansing Gel

Một BTV của Allure nhận xét, với sự pha trộn của chiết xuất quả lựu, quả acai và dâu đen giày chất chống oxy hoá, sữa rửa mặt Acure Brightening Cleansing Gel sẽ hỗ trợ làn da chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, thành phần dầu vỏ chanh sẽ làm giảm sự xỉn màu và cân bằng sản xuất dầu trên da.

Nơi mua: Amazon Giá: hoảng 220k

Theo Allure