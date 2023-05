Cách "giải cứu" làn da bị cháy nắng, mẩn đỏ sau khi đi nắng

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, làn da của chúng ta dễ rơi vào tình trạng khô ráp, mẩn đỏ... Đối với cá nhân tôi, dù đã bôi kem chống nắng và che chắn kỹ càng, nhưng làn da vẫn không thể tránh được những vết mẩn đỏ và cháy nắng. Do đó, bên cạnh các biện pháp tránh nắng, tôi còn tìm đến những sản phẩm làm dịu và dưỡng ẩm da, giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ của da.



Nói về kem dưỡng làm dịu da cháy nắng, tôi đã đúc rút ra được 1 vài kinh nghiệm dưới đây.

- Chọn sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, không mùi: Vì làn da cháy nắng, mẩn đỏ vốn đang khá nhạy cảm, vậy nên những lọ kem dưỡng dịu nhẹ, không mùi, không gây kích ứng sẽ là sản phẩm phù hợp nhất. Những lọ kem dưỡng dịu nhẹ như này sẽ giúp cấp ẩm cho làn da, đồng thời không khiến da bị kích ứng vì thành phần hoạt chất quá mạnh.

- Ưu tiên sản phẩm dạng gel: Kem dưỡng dạng gel có nền thành phần chính là nước, vậy nên ngay khi thoa lên da chúng sẽ tạo cảm giác mát lạnh, tăng độ ẩm tức thì cho da. Bên cạnh đó, chất gel tan nhanh, không nhờn dính hay gây bít tắc lỗ chân lông cũng giúp làn da được làm dịu hiệu quả.

- Nên giữ sản phẩm trong tủ lạnh: Việc này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, đồng thời tạo cảm giác mát lạnh khi thoa kem, giúp làm dịu da tốt hơn.

Dưới đây cũng là 3 lọ kem dưỡng đã cứu giúp làn da của tôi vượt qua những ngày nắng nóng gay gắt thời gian qua.

1. Beyond Angel Aqua Moisture Cream

Đây là dòng kem dưỡng thuần chay với công thức dưỡng ẩm chứa 3 loại nhựa cây tự nhiên (cây gai, bạch dương, nho); 2 loại axit hyaluronic (micro và macro giúp len lỏi vào các liên kết da; panthenol cung cấp độ ẩm cho làn da khô và ngăn chặn quá trình bay hơi.

Kết cấu sản phẩm dạng gel mọng nước, tan chảy nhanh chóng thẩm thấu vào da sau khi thoa. Kem có màu trắng đục, sau khi thoa lên da sẽ để lại 1 lớp căng bóng nhẹ nhưng không nhờn dính. Kem dạng hũ to oạch, chất gel mềm mịn, đi kèm thìa nhựa.

Tôi thường sử dụng em kem dưỡng này trước khi thoa kem chống nắng để giúp da có độ ẩm tự nhiên, không bị bết dính kem chống nắng.

Nơi mua: Beyond; Giá: 530k

2. Nature Republic Herbology Broccoli Sprout Purifying Cream

Em kem dưỡng này có chứa: Hệ Herbmune (gồm phức hợp 5 loại thảo dược: Bạc hà, xạ hương, rau chút chít, cải lông, cải xoăn); chiết xuất bông cải xanh; Niacinamide 1.5%, chiết xuất cỏ mực, tảo bẹ, Beta-Glucan, HA thủy phân. Kem tập trung vào hiệu quả cân bằng tỷ lệ dầu - nước trên da, hạ nhiệt và làm dịu da, tạo cảm giác mát lạnh khi thoa lên da.

Kem dưỡng dạng tuýp, chất gel bên trong màu trắng trong, thấm nhanh, không bết dính, có thể dùng cả sáng và tối. Chất kem dạng gel thấm nhanh nhưng vẫn có khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da nên em nó có thể hợp với cả da dầu lẫn da khô.

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 365k

3. It's Skin Power 10 Formula LI Soothing Gel Cream

Kem có chứa các thành phần rễ cam thảo, cúc La Mã giúp cấp ẩm, kiểm soát dầu thừa và làm dịu làn da nhạy cảm. Thiết kế sản phẩm dạng tuýp, chất gel bên trong màu xanh nhạt nhưng khi thoa lên da sẽ thẩm thấu nhanh, không gây nâng tông. Kem giúp làn da của tôi cân bằng tỷ lệ dầu – nước, kiểm soát dầu thừa, làm dịu da nhạy cảm. Thiết kế sản phẩm dạng tuýp nhựa nên có thể dễ dàng điều chỉnh liều lượng khi sử dụng, cũng như mang theo trong túi xách mọi lúc mọi nơi.

Nơi mua: It's Skin; Giá: 440k

Tôi đã sử dụng luân phiên cả 3 loại kem dưỡng trên trong những ngày nắng nóng để làm dịu da. Xét về hiệu quả dưỡng ẩm, tôi nhận thấy: It's Skin = Nature Republic < Beyond. Về độ bóng sau khi thoa kem, tôi nhận thấy: It's Skin < Nature Republic < Beyond.



3 lọ kem dưỡng này đã "cứu vớt" làn da của tôi vượt qua những ngày nắng nóng gay gắt khiến làn da bị mẩn đỏ

Do đó, tôi thường dùng kem dưỡng của Beyond cho những vùng da cháy nắng mạnh, hoặc dùng vào buổi sáng trước khi thoa kem chống nắng. Còn với kem dưỡng của It's Skin, Nature Republic tôi sẽ dùng cho những vùng da cháy nắng nhẹ; tôi thường bỏ 2 em kem dưỡng này trong túi để tiện sử dụng khi ra ngoài.