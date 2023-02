5 dòng sữa rửa mặt trị mụn: Bước đệm giúp làn da sạch mụn, láng mịn bền lâu

Nếu như tuổi dậy thì, bạn bị mụn trứng cá hoành hành thì khi bước vào tuổi trưởng thành, làn da sẽ lấm tấm mụn ẩn khiến bề mặt da luôn trong trạng thái sần sùi, kém mịn màng. Mụn trứng cá đã khó trị mụn ẩn còn khó hơn gấp trăm lần.

Khi da có mụn, các sản phẩm chăm sóc da đều cần tập trung vào khả năng kiềm dầu, trị mụn và làm dịu làn da. Tiến sĩ da liễu Stacy Chimento, được Hội đồng Da liễu Hoa kỳ công nhận, cho biết: "Bên cạnh những dòng trị mụn cơ bản thìmột dòng sữa rửa mặt phù hợp có thể giúp quản lý vấn đề về mụn trứng cá, mụn ẩn, dầu nhờn... Giúp làn da bạn được cân bằng và ổn định để tiếp tục công đoạn trị mụn tiếp theo".

Những gì cần tìm trong một loại sữa rửa mặt trị mụn?

Loại bỏ mụn với axit salicylic

Theo Tiến sĩ Chimento khẳng định BHA rất lý tưởng để làm thông thoáng các lỗ chân lông đang bị bít tắc, nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Đó là một thành phần tốt để loại bỏ mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn ẩn khó trị đang bám trụ trên da.

Làm dịu da với lô hội, hoa cúc

Về bản chất, nhiều thành phần trị mụn có thể khá mạnh và khắc nghiệt đối với da. Tiến sĩ Chimento khuyên rằng bạn nên tìm loại sữa tắm có chứa một số thành phần làm dịu da, chẳng hạn như hoa cúc hoặc lô hội, để tránh khả năng gây kích ứng.

Sữa rửa mặt có trị mụn không?

Mặc dù không có gì có thể "loại bỏ" mụn một cách chính xác, nhưng sữa rửa mặt dành cho da dễ bị mụn có thể giúp điều trị mụn. Đây là một trong nhiều bước bạn cần thực hiện khi da bị mụn.

Nếu bạn mới bắt đầu điều trị mụn trứng cá, thì làm sạch da là cách đơn giản nhất để bắt đầu vì rửa mặt là việc mà tất cả chúng ta đều làm thường xuyên. Sữa rửa mặt trị mụn có thể giúp làm sạch da, giúp da thông thoáng, kiểm soát dầu nhờn, và sẽ ít bị mụn hơn trong tương lai.

Các dòng sữa rửa mặt trị mụn nên dùng theo lời khuyên từ chuyên gia da liễu

Làm dịu và trị mụn: CeraVe Renewing SA Cleanser (giá gốc 13$)

* Thành phần hoạt chất: Axit salicylic, axit hyaluronic, niacinamide, ceramides.

Công thức của CeraVe Renewing SA Cleanser có axit salicylic giúp loại bỏ các tích tụ ở lỗ chân lông, trị mụn nhẹ nhàng, ceramides dưỡng ẩm kịp thời để ngăn ngừa khô da và bảo vệ lớp biểu bì, axit hyaluronic để hydrat hóa làn da và niacinamide giúp giảm mẩn đỏ. Với mức giá chỉ 13$, đây là một dòng sữa rửa mặt trị mụn, làm dịu da khá ổn cho làn da nhạy cảm.

Dành cho mụn đầu đen: Biore Charcoal 1% Salicylic Acid Acne-Clearing Facial Cleanser (giá gốc 10$)

* Thành phần hoạt chất: Axit salicylic.

Nếu bạn cần xử lý mụn đầu đen thì đây là dòng sữa rửa mặt cần thiết cho làn da của bạn. Sự kết hợp giữa than và axit salicylic giúp loại bỏ các tạp chất trên da để lỗ chân lông được làm sạch. Than hoạt tính được tạo ra từ các thành phần giàu carbon được đốt cháy ở nhiệt độ cao, như than, gỗ... nhưng bạn vẫn cần cẩn thận nếu làn da của bạn nhạy cảm, hoặc đang bị mụn trứng cá viêm nặng.

Dành cho mụn ẩn: Mario Badescu Acne Facial Cleanser (giá gốc 15$)

* Thành phần hoạt chất: Axit salicylic, chiết xuất cỏ xạ hương.

Lọ sữa rửa mặt này có công thức trị mụn và làm dịu tối ưu với khả năng làm sạch sâu từ axit salicylic giúp loại bỏ da chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông; lô hội và chiết xuất cỏ xạ hương giúp làm dịu da và ngăn ngừa da khô sau khi làm sạch.

Dành cho da dầu: Daily Deep Cleanser (giá gốc 13$)

* Thành phần hoạt chất: Benzoyl peroxide, acrylate copolymer.

Khi nói đến việc làm sạch mụn trứng cá, benzoyl peroxide là một thành phần mạnh mẽ, nó có thể diệt vi khuẩn gây mụn đang bám trụ trên da, thành phần này không chỉ loại bỏ mụn trứng cá mà còn ngăn chặn chúng hình thành.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng benzoyl peroxide một cách cẩn thận vì nó có thể làm khô da đối với các loại da khô và nhạy cảm. Nhưng đối với da dầu, đó là một lựa chọn tuyệt vời và thậm chí có thể làm chậm quá trình tiết dầu quá mức.

Trị mụn mẩn đỏ: Neutrogena Oil-Free Acne and Redness Facial Cleanser (giá gốc 15$)

* Thành phần hoạt chất: Axit salicylic.

Tất nhiên, mụn trứng cá có thể gây ra những nốt mụn mẩn đỏ. Sữa rửa mặt Neutrogena Oil-Free Acne được điều chế để loại bỏ các vết mẩn đỏ và vết thâm gây ra do mụn. Axit salicylic làm sạch mụn trứng cá trong khi lô hội có nguồn gốc tự nhiên và chiết xuất hoa cúc có tác dụng làm dịu da và dưỡng ẩm kịp thời cho làn da của bạn.

Nguồn: Byrdie