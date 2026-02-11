BTV không chọn dầu gội bừa, đây là 4 loại tôi dùng suốt nhiều năm

Là một biên tập viên, công việc của tôi gắn liền với cường độ cao, lịch làm việc thất thường và không ít áp lực tinh thần. Chính vì vậy, tôi hiểu rất rõ rằng: làn da và mái tóc là hai "vùng nhạy cảm" phản ánh trực tiếp sức khỏe lẫn thói quen sinh hoạt. Nếu chăm sóc da có thể điều chỉnh linh hoạt theo mùa, thì với tóc, tôi luôn giữ một nguyên tắc xuyên suốt: không bao giờ chọn dầu gội một cách bừa phứa.

Sau nhiều năm thử nghiệm, đổi qua đổi lại đủ loại từ bình dân đến cao cấp, tôi nhận ra mình chỉ thực sự cần 4 nhóm dầu gội dưới đây. Không phải lúc nào cũng dùng cùng một loại, mà là lựa chọn đúng loại - đúng thời điểm - đúng tình trạng tóc.

1. Dầu gội không chứa sulfate - lựa chọn nền tảng cho tóc và da đầu nhạy cảm

Nếu phải chọn một loại dầu gội dùng thường xuyên, tôi sẽ ưu tiên dầu gội không chứa sulfate. Sulfate (SLS, SLES) là chất tạo bọt mạnh, làm sạch nhanh nhưng cũng dễ lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Với những người làm việc căng thẳng, hay rụng tóc do stress như tôi, da đầu thường yếu hơn mức bình thường.

Dầu gội không sulfate có bọt ít, cảm giác lúc đầu có thể hơi "không đã", nhưng đổi lại tóc không bị khô rít sau khi gội, da đầu đỡ ngứa và tóc rụng cũng giảm rõ rệt. Tôi thường dùng nhóm dầu gội này trong những giai đoạn tóc yếu, rụng nhiều hoặc khi không tạo kiểu, không dùng sản phẩm tạo phồng. Với tôi, đây là dòng dầu gội an toàn để dùng lâu dài, giống như một bước chăm sóc nền tảng cho tóc.

2. Dầu gội trẻ em - cứu tinh khi da đầu "trở chứng"

Nghe có vẻ lạ, nhưng dầu gội trẻ em là thứ luôn có sẵn trong phòng tắm nhà tôi. Lý do rất đơn giản: khi da đầu bị kích ứng, ngứa, nổi mụn li ti hoặc vừa trải qua một đợt stress nặng, tôi cần một sản phẩm dịu nhẹ tuyệt đối.

Dầu gội trẻ em thường không cay mắt, độ pH trung tính, ít hương liệu, không chứa các chất tẩy rửa mạnh. Những ngày tôi thấy da đầu "khó ở", chỉ cần đổi sang dầu gội trẻ em 1-2 tuần là tình trạng cải thiện rõ rệt. Tất nhiên, dầu gội trẻ em không làm tóc bồng bềnh hay sạch sâu như các loại chuyên dụng. Nhưng với tôi, nó giống như một giai đoạn "nghỉ dưỡng" cho tóc và da đầu - điều mà người trưởng thành rất hay bỏ qua.

3. Dầu gội thảo dược - khi tóc cần phục hồi từ gốc

Dầu gội thảo dược là nhóm sản phẩm tôi dùng xen kẽ, không dùng liên tục nhưng luôn quay lại. Sau những giai đoạn làm việc nhiều, thức khuya, tóc tôi thường yếu, rụng và khô xơ rõ rệt. Khi đó, các loại dầu gội chứa bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu, sả, hà thủ ô… mang lại cảm giác phục hồi rất rõ.

Ưu điểm lớn nhất của dầu gội thảo dược là tác động chậm nhưng bền, giúp da đầu khỏe hơn, tóc con mọc đều và sợi tóc có độ chắc tự nhiên. Tôi đặc biệt thích cảm giác da đầu thông thoáng, dễ chịu sau khi gội, không bị "bóng giả" như một số loại dầu gội công nghiệp. Dù vậy, tôi cũng không dùng dầu gội thảo dược hàng ngày, vì một số loại có thể khiến tóc khô nếu dùng quá thường xuyên. Với tôi, đây là dòng dầu gội phục hồi, không phải để tạo kiểu hay làm đẹp tức thì.

4. Dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm - bắt buộc khi đã can thiệp màu

Mỗi khi nhuộm tóc, tôi luôn đổi ngay sang dầu gội chuyên dụng cho tóc nhuộm. Đây là nguyên tắc tôi không bao giờ phá vỡ. Tóc nhuộm vốn đã bị tác động hóa chất, nếu tiếp tục dùng dầu gội làm sạch mạnh, màu tóc sẽ phai rất nhanh và sợi tóc khô xơ thấy rõ. Dầu gội cho tóc nhuộm thường có công thức dịu nhẹ hơn, giúp giữ màu, hạn chế oxy hóa và giữ độ ẩm cho sợi tóc. Nhờ đó, tóc không bị xỉn màu, khô cứng sau vài tuần nhuộm - điều mà rất nhiều người gặp phải. Tôi chỉ dùng dòng dầu gội này trong thời gian tóc còn màu nhuộm, và quay lại các loại khác khi tóc đã cắt bỏ phần nhuộm.

Chăm sóc tóc, với tôi, không phải là chạy theo sản phẩm đắt tiền hay quảng cáo hấp dẫn, mà là hiểu tóc mình cần gì ở từng giai đoạn. Bốn loại dầu gội trên không phải "thần dược", nhưng là những lựa chọn tôi tin tưởng vì đã dùng đủ lâu để thấy hiệu quả. Đôi khi, chăm sóc tóc không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần đừng chọn dầu gội một cách tùy tiện, mái tóc đã khỏe lên một nửa rồi.