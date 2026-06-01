BTV chọn ra 5 serum “chân ái” cho mùa nóng: Sáng da, ngừa lão hóa và quan trọng là rất nhẹ mặt

Mùa hè là thời điểm làn da dễ rơi vào trạng thái vừa đổ dầu vừa thiếu ẩm. Nhiệt độ cao, ánh nắng mạnh cùng việc ngồi điều hòa liên tục khiến da dễ xỉn màu, mất nước và xuống tông nhanh hơn. Đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu tối giản skincare, ưu tiên những sản phẩm có texture mỏng nhẹ, thấm nhanh nhưng vẫn đảm bảo khả năng dưỡng sáng và hỗ trợ chống lão hóa.

Trong số các bước skincare, serum luôn là món được nhiều biên tập viên làm đẹp đánh giá cao vì vừa tập trung dưỡng chất vừa dễ layer trong thời tiết nóng ẩm. Tuy nhiên, không phải serum nào cũng phù hợp với mùa hè. Những sản phẩm quá đặc hoặc nhiều dầu có thể khiến da bí bách và dễ nổi mụn hơn. Dưới đây là 5 loại serum được nhiều BTV làm đẹp yêu thích trong mùa hè nhờ khả năng làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa và đặc biệt là texture rất nhẹ mặt.

1. Wellage Hyper Toning Glow Ampoule

Wellage Hyper Toning Glow Ampoule là dòng serum được yêu thích nhờ khả năng giúp da nhìn căng bóng và đều màu hơn khá rõ sau một thời gian sử dụng. Texture sản phẩm khá lỏng nhẹ, dễ tán và thấm nhanh nên phù hợp với thời tiết nóng ẩm. Điểm khiến nhiều người thích sản phẩm này là hiệu ứng "glow" tự nhiên chứ không quá bóng dầu. Da sau khi dùng có cảm giác đủ ẩm nhưng vẫn ráo mặt, rất hợp với những người ngại cảm giác bết dính trong mùa hè. Ngoài ra, ampoule cũng hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu hoặc thiếu sức sống do nắng nóng và thức khuya kéo dài.

2. Serum Vitamin C Chiết Xuất Sơ Ri Cỏ Mềm

Cỏ Mềm Serum vitamin C chiết xuất sơ ri là dòng serum "made in Vietnam" được nhiều người yêu thích nhờ bảng thành phần thiên về dưỡng sáng và chống oxy hóa nhẹ nhàng. Vitamin C từ sơ ri giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, đồng thời mang lại cảm giác da tươi hơn khi dùng đều đặn. Texture serum khá mỏng, thấm nhanh và không tạo cảm giác nặng mặt nên rất dễ dùng vào buổi sáng trước kem chống nắng. Đây là kiểu serum phù hợp với những người muốn bắt đầu dùng vitamin C nhưng không thích cảm giác quá mạnh hoặc dễ kích ứng như một số dòng active nồng độ cao.

3. HANSKIN Pure Vita C Dark Spot Toning Serum

HANSKIN Pure Vita C Dark Spot Toning Serum là dòng serum vitamin C được nhiều beauty blogger Hàn Quốc yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ làm sáng và cải thiện đốm thâm sau mụn. Texture sản phẩm khá nhẹ, gần như tiệp nhanh vào da sau khi thoa nên không gây cảm giác bí bách dù dùng vào mùa hè. Ngoài vitamin C, serum còn hướng tới khả năng hỗ trợ da nhìn đều màu và có độ rạng rỡ hơn theo thời gian. Điểm cộng lớn là sản phẩm dễ kết hợp với kem chống nắng trong routine buổi sáng mà không khiến da quá dày hay nặng mặt.

4. Banila Co Dear Hydration Crystal Glow Essence

Banila Co Dear Hydration Crystal Glow Essence là sản phẩm phù hợp với những người có làn da thiếu nước nhưng lại sợ dùng serum quá đặc trong mùa hè. Texture essence lỏng nhẹ, thấm nhanh và mang lại cảm giác mát da khá dễ chịu. Sau khi dùng, da có độ căng nhẹ và mềm hơn nhưng không bị bóng dầu quá mức. Nhiều người thích sản phẩm này vì khả năng cấp ẩm ổn định mà vẫn tạo cảm giác "nhẹ tênh" trên da. Đây là kiểu serum phù hợp với môi trường điều hòa hoặc những ngày da bị khô mất nước do nắng nóng kéo dài.

5. beplain Cica PDRN Skin Booster Serum

beplain Cica PDRN Skin Booster Serum là dòng serum được yêu thích nhờ khả năng làm dịu và phục hồi da khá tốt. Trong mùa hè, khi da dễ nóng đỏ hoặc nhạy cảm hơn do ánh nắng và nhiệt độ cao, những sản phẩm kiểu này thường rất được ưu tiên. Texture serum khá mỏng nhẹ, dễ tán và thấm nhanh nên phù hợp cả với da dầu hoặc da hỗn hợp. Thành phần cica kết hợp PDRN giúp da có cảm giác dịu và khỏe hơn sau khi sử dụng đều đặn. Đây là kiểu serum phù hợp với những người thường xuyên tiếp xúc nắng hoặc có làn da dễ kích ứng trong thời tiết oi nóng.

Có thể thấy, serum mùa hè lý tưởng không chỉ cần khả năng dưỡng sáng hay chống lão hóa mà còn phải có texture đủ nhẹ để tạo cảm giác thoải mái trên da. Những sản phẩm thấm nhanh, cấp ẩm vừa đủ và không gây bí bách sẽ giúp routine skincare mùa nóng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Khi lựa chọn đúng serum phù hợp với nhu cầu da hiện tại, làn da cũng sẽ duy trì được trạng thái căng khỏe và ổn định hơn ngay cả trong những ngày nắng nóng kéo dài.