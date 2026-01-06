Brand beauty Hàn on top 2025: Từ Jang Wonyoung đến loạt IT girl đình đám đều mê

Giữa làn sóng K-beauty liên tục thay đổi, Medicube là một trong những thương hiệu hiếm hoi giữ được độ nhận diện ổn định, đồng thời ngày càng trẻ hóa hình ảnh để bắt nhịp thị hiếu người dùng mới. Không đi theo lối quảng bá ồn ào, Medicube chọn cách xây dựng thương hiệu dựa trên sản phẩm dễ tiếp cận, hình ảnh bắt mắt và chiến lược truyền thông khéo léo , từ đó từng bước ghi dấu trong cộng đồng làm đẹp khắp thế giới.

Nhiều sản phẩm beauty nổi bật: Dễ dùng, dễ nhớ, dễ viral

Một trong những lý do giúp Medicube có mặt dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội chính là hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đánh trúng nhiều nhu cầu làm đẹp phổ biến. Từ các dòng chăm sóc da hằng ngày cho đến những sản phẩm chuyên sâu hơn, Medicube luôn giữ điểm chung: thiết kế gọn gàng, tên gọi dễ nhớ và concept rõ ràng.

Nhiều sản phẩm của hãng nhanh chóng trở thành "gương mặt quen" trong các video skincare routine, haul mỹ phẩm hay bài review nhờ texture thân thiện, cách dùng đơn giản và cảm giác dễ chịu trên da. Việc liên tục làm mới danh mục sản phẩm cũng giúp Medicube luôn xuất hiện đúng lúc trong các cuộc trò chuyện về làm đẹp, đặc biệt là với nhóm người dùng trẻ yêu thích trải nghiệm cái mới.

Các IT Girl toàn cầu như Kylie Jenner, Kendall Jenner hay Hailey Bieber cũng góp mặt trong danh sách những tín đồ yêu thích các sản phẩm của Medicube. (Nguồn: Instagram)

Độ phủ sóng của Medicube không chỉ thể hiện trên mạng xã hội mà còn được "bảo chứng" bằng vị trí ổn định trên các bảng xếp hạng bán chạy của Olive Young – hệ thống bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, nơi thị hiếu người tiêu dùng phản ánh rất rõ xu hướng thực tế.

Trong nhóm sản phẩm viral nhất, dòng Zero Pore được xem là "gương mặt đại diện" của Medicube tại Olive Young. Zero Pore Pad là sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong top sản phẩm chăm sóc da được quan tâm nhờ khả năng làm sạch – cân bằng da nhanh gọn, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người trẻ.

Dòng Zero Pore Pad là sản phẩm thường xuyên nằm trong top của nhà Medicube. (Nguồn: Instagram)

Đương nhiên không thể không nhắc tới các sản phẩm thuộc nhóm phục hồi - dưỡng ẩm góp phần tạo nên độ nhận diện mạnh mẽ cho thương hiệu. Cái tên Collagen Night Wrapping Mask từng nhiều lần lọt danh sách bán chạy nhờ hiệu ứng "da căng bóng sau một đêm". Sản phẩm thuộc dòng mặt nạ ngủ đang được yêu thích trong K-beauty, sở hữu kết cấu khác hẳn các loại mặt nạ quen thuộc. Thay vì dạng miếng hydrogel, mặt nạ có dạng gel, khi ngủ sẽ khô dần và tạo thành một lớp có thể lột nhẹ vào sáng hôm sau.

Collagen Night Wrapping Mask xuất hiện dày đặc trên MXH thời gian qua. (Nguồn: Instagram)

Ngoài ra, các dòng sản phẩm ứng dụng thành phần trending như PDRN, peptide hay collagen của Medicube cũng nhận được lượng phản hồi ổn định tại Olive Young. Điểm chung trong các đánh giá là dễ dùng, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và cho cảm giác hiệu quả rõ ràng theo từng bước chăm sóc, đúng với tâm lý "dùng là thấy" của người tiêu dùng hiện đại.

Các sản phẩm nhà Medicube phù hợp với nhiều tệp khách hàng. (Nguồn: Instagram)

Chăm đổi packaging bắt mắt, hợp xu hướng

Bên cạnh sản phẩm, Medicube cho thấy sự đầu tư rõ rệt vào diện mạo thương hiệu. Thay vì giữ một hình ảnh cố định, hãng liên tục làm mới bao bì, màu sắc và cách trình bày để phù hợp với từng dòng sản phẩm và từng nhóm khách hàng.

Medicube luôn biết cách làm mới các sản phẩm của hãng. (Nguồn: Instagram)

Tông màu hồng – trắng chủ đạo mang lại cảm giác hiện đại, sạch sẽ và rất "ăn hình", giúp Medicube dễ dàng xuất hiện trong các bài đăng Instagram hay video TikTok. Các pop-up store và gian hàng trưng bày của hãng cũng được thiết kế theo hướng trải nghiệm – check-in – chia sẻ, biến việc mua sắm mỹ phẩm thành một hoạt động mang tính lifestyle nhiều hơn.

Pakaging mang tone hồng - trắng là điểm "ăn tiền" của các sản phẩm Medicube. (Nguồn: Instagram)

Chính việc chăm chút cho phần nhìn đã giúp Medicube vượt ra khỏi khuôn khổ một thương hiệu skincare đơn thuần, trở thành cái tên gắn liền với gu thẩm mỹ trẻ trung, gọn gàng và hợp xu hướng.

Collab với Jang Won Young - bước đi đúng nhịp với Gen Z

Để tăng độ phủ và kết nối mạnh mẽ hơn với thế hệ người dùng trẻ, Medicube lựa chọn hợp tác cùng "Công chúa đẹp nhất Kpop" Jang Won Young (thành viên nhóm nhạc IVE).

Hình ảnh nữ idol sinh năm 2004 mang đến cho Medicube một màu sắc mới: trẻ trung, tươi sáng và mang tính biểu tượng của Gen Z. Sự xuất hiện của cô trong các chiến dịch quảng bá, pop-up store hay ấn phẩm truyền thông giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ từ cộng đồng làm đẹp mà còn từ fan K-pop.

"Công chúa đẹp nhất Kpop" Jang Won Young là đại diện của Medicube.

Sự kết hợp này cho thấy Medicube đang dịch chuyển chiến lược rõ rệt: skincare không chỉ là chăm da, mà còn là một phần của phong cách sống và hình ảnh cá nhân – nơi người dùng muốn nhìn thấy chính mình trong câu chuyện thương hiệu.



