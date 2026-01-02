4 kiểu tóc layer đang được yêu thích nhất, chị em nên "ngâm cứu" dần cho Tết

Trong vài năm trở lại đây, tóc layer đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều chị em nhờ khả năng "hack" độ dày, tạo chuyển động tự nhiên và dễ thích nghi với nhiều khuôn mặt. Không cần tạo kiểu quá cầu kỳ, chỉ với kỹ thuật cắt tỉa hợp lý, tóc layer đã đủ mang lại diện mạo trẻ trung và hiện đại. Dưới đây là 4 kiểu tóc layer đang được yêu thích nhất, phù hợp với nhiều phong cách và độ tuổi khác nhau.

Tóc layer đuôi cụp

Tóc layer đuôi cụp là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Phần thân tóc được cắt tỉa layer nhẹ nhàng, trong khi phần đuôi được xử lý cụp vào trong giúp tổng thể mái tóc gọn gàng và mềm mại hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và không muốn thay đổi quá "mạnh tay".

Ưu điểm lớn nhất của tóc layer đuôi cụp là khả năng che khuyết điểm gương mặt rất tốt. Phần đuôi cụp ôm nhẹ giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn, nhất là với người có gương mặt tròn hoặc hơi vuông. Ngoài ra, kiểu tóc này cũng khá dễ chăm sóc, chỉ cần sấy cụp nhẹ hoặc dùng lô cuốn là tóc đã vào nếp tự nhiên, không cần dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu.

Tóc layer mái thưa

Nhắc đến tóc layer được yêu thích, không thể bỏ qua sự kết hợp với mái thưa. Phần mái mỏng, được cắt tỉa khéo léo giúp gương mặt trông trẻ trung và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi đi cùng tóc layer, mái thưa tạo nên tổng thể hài hòa, không bị nặng nề hay "dừ" tuổi.

Tóc layer mái thưa phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt dài hoặc trán cao. Phần mái giúp cân đối tỷ lệ gương mặt, trong khi các lớp layer phía sau tạo độ phồng tự nhiên cho tóc. Kiểu tóc này cũng dễ biến tấu: có thể để thẳng tự nhiên, uốn nhẹ sóng lơi hoặc buộc thấp vẫn rất xinh. Với những ai muốn làm mới diện mạo nhưng vẫn giữ sự an toàn, đây là lựa chọn rất đáng thử.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer mang đến cảm giác năng động, cá tính nhưng vẫn giữ được nét mềm mại nhờ kỹ thuật cắt tỉa nhiều lớp. Không giống tóc ngắn cắt bằng truyền thống, tóc ngắn layer có độ phồng tự nhiên, giúp mái tóc trông dày dặn và có sức sống hơn.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người có mái tóc mỏng hoặc dễ xẹp. Các lớp layer được xếp chồng khéo léo sẽ tạo hiệu ứng bồng bềnh, giúp tóc trông dày hơn đáng kể. Tóc ngắn layer cũng rất linh hoạt trong tạo kiểu: có thể uốn sóng nhẹ, duỗi thẳng tự nhiên hoặc kết hợp với mái bay, mái thưa để tăng phần nữ tính. Đây là kiểu tóc được nhiều bạn trẻ và dân văn phòng yêu thích vì vừa gọn gàng, vừa thời trang.

Tóc layer ngang vai

Tóc layer ngang vai được xem là độ dài lý tưởng vì dễ phù hợp với hầu hết mọi người. Độ dài vừa phải giúp tóc không quá ngắn cũng không quá dài, kết hợp với kỹ thuật cắt layer tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng, hiện đại và rất dễ chăm sóc.

Kiểu tóc này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung, cá tính. Bạn có thể để tóc thẳng tự nhiên để tôn lên các lớp layer rõ nét, hoặc uốn sóng lơi để tăng thêm độ bồng bềnh. Tóc layer ngang vai cũng dễ kết hợp với nhiều kiểu mái như mái bay, mái thưa hay thậm chí là không để mái, tùy theo sở thích và dáng mặt.

Không chỉ đẹp, tóc layer ngang vai còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao. Dù đi làm hay đi chơi, kiểu tóc này đều phù hợp và không tốn quá nhiều thời gian tạo kiểu mỗi ngày. Đây chính là lý do khiến tóc layer ngang vai luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc được yêu thích nhất.

Ảnh: Instagram