Mẹ tôi hàng chục năm chỉ dùng 5 loại dầu gội bồ kết "made in Vietnam" này

Suốt hàng chục năm nay, mẹ tôi gần như không chạy theo trào lưu dầu gội ngoại, cũng chẳng mấy khi đổi sản phẩm. Bí quyết chăm tóc của mẹ gói gọn trong những chai dầu gội bồ kết "made in Vietnam" - giản dị, dễ mua nhưng dùng lâu mới thấy hết giá trị. Khi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ mùi bồ kết phảng phất mỗi lần mẹ gội đầu. Lớn lên, hiểu hơn về chăm sóc tóc, tôi mới nhận ra vì sao mẹ lại trung thành với những lựa chọn ấy đến vậy.

Vì sao mẹ tôi luôn tin dùng dầu gội bồ kết?

Bồ kết từ lâu đã được xem là "vàng đen" trong chăm sóc tóc của phụ nữ Việt. Thành phần saponin tự nhiên giúp làm sạch nhẹ nhàng, hạn chế dầu thừa mà không bào mòn da đầu. Với người trung niên như mẹ tôi - da đầu dễ khô, tóc yếu dần theo tuổi - dầu gội bồ kết có ưu điểm lớn là ít gây kích ứng, giúp tóc mềm và chắc hơn nếu dùng đều đặn. Quan trọng hơn cả, đây là những sản phẩm quen thuộc, thành phần rõ ràng, dễ kiểm soát, không tạo cảm giác "phụ thuộc" vào silicon hay hương liệu nặng mùi.

Dưới đây là 5 loại dầu gội bồ kết Việt Nam mà mẹ tôi đã dùng suốt nhiều năm, có loại gắn bó từ thời tôi còn đi học.

1. Dầu gội bồ kết THORAKAO

Đây là chai dầu gội xuất hiện sớm nhất trong nhà tôi. Mẹ thích vì mùi bồ kết rõ, hơi nồng lúc đầu nhưng gội xong tóc khô thoáng, nhẹ đầu. Kết cấu không quá đặc, tạo bọt vừa phải nên khi xả lại không có cảm giác nhờn dính. Với tóc thường đến tóc dầu nhẹ, sản phẩm này giúp tóc sạch lâu hơn, giảm ngứa da đầu khá rõ nếu dùng đều 2-3 lần/tuần.

Nơi mua: THORAKAO

2. Dầu gội vỏ bưởi và bồ kết Herbario

Khi tóc mẹ bắt đầu mỏng hơn theo tuổi, mẹ chuyển sang loại có kết hợp vỏ bưởi để hỗ trợ chắc tóc. Mùi bưởi dịu hơn bồ kết thuần, tạo cảm giác dễ chịu khi gội buổi tối. Sau vài tuần sử dụng, tôi thấy tóc mẹ bớt rụng khi chải, sợi tóc trông dày dặn hơn dù không "phồng ảo". Đây là lựa chọn phù hợp cho ai vừa muốn làm sạch nhẹ, vừa chú trọng nuôi dưỡng chân tóc.

Nơi mua: Herbario

3. Dầu gội bồ kết MILAGANICS

Điểm mẹ tôi thích nhất ở chai này là thành phần thiên về thiên nhiên, mùi thảo mộc nhẹ, không gắt. Tóc sau khi gội mềm hơn, ít xơ, không cần dùng thêm dầu xả nếu tóc không quá khô. Với da đầu nhạy cảm, dễ ngứa khi dùng sản phẩm nhiều bọt, loại này tạo cảm giác khá "hiền", gội xong da đầu thoải mái, không căng rát.

Nơi mua: MILAGANICS

4. Dầu gội bồ kết Lam Mộc

Lam Mộc là cái tên mẹ tôi dùng luân phiên vào những giai đoạn tóc yếu, dễ gãy. Công thức bồ kết kết hợp thảo dược truyền thống giúp làm sạch sâu nhưng không làm khô tóc. Sau một thời gian, tóc trông khỏe hơn, bớt gãy rụng khi buộc cao hoặc chải mạnh. Đây là loại mẹ thường dùng khi thời tiết nóng ẩm, da đầu dễ đổ mồ hôi.

Nơi mua: Lam Mộc

5. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân

Có lẽ đây là chai "đa năng" nhất trong tủ đồ của mẹ. Không chỉ có bồ kết, sản phẩm còn kết hợp nhiều thảo dược Đông y, giúp cải thiện tình trạng gàu nhẹ và ngứa da đầu. Mẹ hay dùng khi cảm thấy tóc rụng nhiều hoặc da đầu không ổn định. Mùi thảo mộc rõ nhưng dễ chịu, gội xong cảm giác đầu nhẹ, tóc tơi tự nhiên.

Nơi mua: Nguyên Xuân

Mẹ tôi không gội đầu quá thường xuyên, thường là 2-3 lần/tuần, và luôn xả kỹ để tránh cặn bám. Mẹ cũng không dùng nước quá nóng vì sợ làm khô da đầu. Sau khi gội, mẹ để tóc khô tự nhiên hoặc sấy mát, hạn chế tạo kiểu nhiệt. Có lẽ chính sự đều đặn và tối giản này giúp tóc mẹ giữ được độ chắc khỏe theo năm tháng.

Nhìn lại, những chai dầu gội bồ kết "made in Vietnam" không chỉ là thói quen, mà còn là một lối chăm sóc tóc bền vững mà mẹ tôi đã kiên trì suốt nhiều năm. Không cần cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ cần hiểu tóc mình cần gì và chọn đúng sản phẩm, mái tóc vẫn có thể khỏe đẹp theo cách rất riêng.