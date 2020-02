“Bóc phốt” bột làm phồng tóc Hàn đang làm hội chị em đảo điên: Dùng qua mới thấy không đến mức thần thánh như lời đồn

Nếu là cô nàng thuộc team tóc mỏng như tôi, hẳn bạn cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho những sản phẩm có gắn nhãn kích thích mọc tóc, làm phồng tóc hiệu quả từ dầu gội/dầu xả, hoặc serum. Và dĩ nhiên là tôi có nghe đến tên tuổi của bột làm phồng tóc đang nổi đình nổi đám ở các shop online mang tên Chahong All Hit Volume Up Powder. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe đến bột làm phồng tóc nhưng có vẻ như chưa có sản phẩm chức năng tương tự mà lại khiến mạng xã hội dậy sóng như Chahong All Hit Volume Up Powder. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn về hiệu quả thật sự của chúng.



Dù tôi cũng khá dè chừng trước những lời quảng cáo tâng bốc trên mạng, nhưng bởi sản phẩm đến từ Học viện tóc nổi tiếng Hàn Quốc Chahong đã làm tôi tin tưởng phần nào và bản thân thì gần như muốn thử mọi biện pháp giúp tóc dày lên trông thấy, chính những điều đó đã thôi thúc tôi đi đến quyết định mở hầu bao rước về một "em" dùng thử xem sao.

Thiết kế: 4,5/5

Bột làm phồng tóc của Chahong được đựng trong một chai xịt nhỏ xinh màu xanh nịnh mắt, dễ đặt vào trong túi xách và mang theo bất cứ lúc nào. Tuy thiết kế vòi xịt nhưng chúng không khó để nhấn, tương đối dễ sử dụng và mỗi lần nhấn, sản phẩm chỉ cho ra một lượng bột vừa đủ chứ không quá nhiều, tránh xài hao.

Công dụng làm phồng tóc: 3/5

Đây mới là phần chính cần bàn. Với Chahong All Hit Volume Up Powder, tôi nửa hy vọng, nửa không dám kỳ vọng vì khó mà biết được sản phẩm có giúp tóc tôi dày ảo diệu như trong quảng cáo hay không. Ở lần thử đầu tiên, tôi dùng bột tiết kiệm và thấy khá thất vọng vì tóc tôi có dày lên nhưng chỉ khoảng 20-30%, tính ra cũng không đáng kể. Tôi quyết định xem lại hướng dẫn sử dụng trên Youtube thì thấy lượng bột khi xịt cũng như cách vò tóc, cào tóc sau đó quyết định rất lớn đến việc tóc sẽ phồng nhiều hay phồng ít, dày dặn ra sao.

Trong những lần sau đó, tôi thường xịt vào một khu vực chân tóc 2-3 lần để bột đủ phát huy công dụng, đồng thời cào tóc đúng cách và tôi thấy tóc mình có phồng lên thêm. Với tôi, đó là kết quả tạm ổn vì tôi không thể mong chờ tóc đẹp, phồng dày chuẩn salon khi dùng sản phẩm có mức giá dưới 200k được. Nhưng cần phải nói thêm, tôi không thấy sản phẩm làm tóc phồng "dã man" như trong ảnh quảng cáo.

Một vài tín đồ làm đẹp cũng đã trải nghiệm và chia sẻ cách dùng bột làm phồng chân tóc mà bạn có thể tham khảo qua.

Cảm giác khi trải nghiệm: 2/5

Về khoản này, e rằng tôi phải trừ điểm kha khá vì Chahong All Hit Volume Up Powder làm tóc tôi khô hơn và tôi cũng không hề thích cảm giác khi bột mới phun lên tóc vì nó sẽ cứng cứng lúc đầu. Vì lẽ đó, mà tóc tôi cũng dễ rụng hơn, đây gần như là cơn ác mộng của những ai tóc vốn đã mỏng ngay từ đầu. Tuy nhiên, một người bạn khác của tôi khi dùng em nó thì thấy tóc vẫn ổn, không lâm vào cảnh tóc đã ít nay lại càng ít như tôi trải qua.



Về giá thành: 4,5/5

Ngược lại với cảm giác khô tóc ám ảnh phía trên thì xét về giá, em này lại dễ dàng chiếm cảm tình của bất cứ ai, bao gồm tôi trong đó. Vì để sở hữu một chai bột phồng tóc Hàn Quốc, tôi chỉ bỏ ra 150k. Nhiều chỗ hiện nay còn bán với giá rẻ hơn thế, lại không quá khó để tìm mua.

Tựu trung, nếu muốn thử một sản phẩm làm phồng tóc hiệu quả tương đối, giá cả bình dân, thì Chahong All Hit Volume Up Powder là lựa chọn ổn áp. Đề phòng trường hợp tóc rụng thì lời khuyên là bạn nên dùng thêm dầu dưỡng khi mới gội đầu xong, chăm chỉ ủ tóc hoặc dùng sản phẩm này trong những trường hợp cần thiết, không nhất định phải dùng thường xuyên.