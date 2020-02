7 sản phẩm dưỡng trắng chứa Vitamin C khiến da căng mọng, thâm nám cũng phải “chào thua”

Vitamin C là một thành phần dưỡng da thần thánh giúp đẩy mờ vết thâm nám, thúc đẩy da sản sinh collagen, đồng thời còn giúp hạn chế lão hóa và giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Theo bác sĩ Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Viện da liễu Mount Sinai (New York) chia sẻ: "Vitamin C là thành phần chìa quan trọng trong quá trình làm sáng da, cản trở da sản xuất sắc tố và ngăn ngừa viêm nhiễm. Bên cạnh đó, Vitamin C còn giúp bảo vệ da khỏi các tác hại từ tia UV".



Dưới đây là 7 sản phẩm dưỡng da có thành phần chứa vitamin C mà bạn có thể tham khảo.

1. Strawberry-C Serum (Giá gốc khoảng 900.000 VNĐ)

Trong trái dâu có chứa hàm lượng vitamin C cao nắm bắt được điều này hãng Volition đã cho ra mắt loại serum vitamin C dưỡng trắng da có chiết xuất từ dâu tây. Bên cạnh dâu tây, trong sản phẩm còn có chứa chiết xuất từ quả mận Kakadu giúp da giảm sưng đỏ và hyaloronic acid giúp ngăn ngừa chống lão hóa. Và tin được không ngay khi vừa ra mắt, loại serum này đã được bán hết veo trên Sephora chỉ trong 10 ngày, điều đó chứng minh các tín đồ làm đẹp trên thế giới đã phát cuồng về em nó như thế nào.

2. Neogen Real Vita C Powder Lemon (Giá gốc khoảng 500.000 VNĐ)

Sau một thời gian sử dụng các sản phẩm serum vitamin C thì màu sắc hoặc mùi hương sản phẩm có thể thay đổi, do tính chất oxi hóa của vitamin C. Khi đó các sản phẩm của bạn có thể sẽ không còn chất lượng như ban đầu. Tuy nhiên sự phiền toái đó sẽ không bao giờ xảy ra với Neogen Real Vita C Powder Lemon nhờ sử dụng công thức dạng bột, giúp ngăn chặn quá trình oxi hóa của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thêm vào đó bạn có thể thoải mái kết hợp những seurm, toner và kem dưỡng ẩm ưa thích của bạn giúp tăng khả năng làm sáng và chống lão hóa.

3. This Works Morning Expert Vitamin C Power Mask (Giá khoảng 1,4 triệu đồng)

húng ta thường phải bỏ khá nhiều thời gian hằng ngày cho việc dưỡng da hay đắp mặt nạ. Nhưng nay chỉ với năm phút là đủ để mang đến cho bạn làn da trắng sáng, rạng rỡ nhờ This Works Morning Expert Vitamin C Power Mask. Mặt nạ với chiết xuất từ 10% vitamin C, thêm thành phần vitamin E , dầu Jojoba và các thành phần dưỡng trắng tạo cho làn da một cảm giác tuyệt vời và thư giãn tuyệt đối.Việc đắp mặt nay vừa tiết kiệm thời gian dưỡng da và như một liệu pháp thức tỉnh làn da giúp da rạng rỡ hơn vào buổi sáng.

4. SkinCeuticals C E Ferulic (Giá gốc khoảng 3,9 triệu đồng)

Rất xứng đáng khi SkinCeuticals C E Ferulic là sản phẩm được giải thưởng Allure Best of Beauty ba năm liên tiếp. Đây là sản phẩm được các chuyên gia làm đẹp và bác sĩ da liễu khuyên dùng hàng đầu nhờ khả năng làm giảm các nếp nhăn, chống lão hóa, thêm vào đó là khả năng làm dưỡng trắng, chữa trị nám, tàn nhang. Giá của sản phẩm này khá mắc, nhưng nó lại rất tiết kiệm chỉ cần một lượng nhỏ sản phẩm bằng hạt đậu cho mỗi lần sử dụng. Khi làn da được cải thiện trắng hơn và sáng hơn hằng ngày thì bạn sẽ thấy đây hoàn toàn là một khoản đáng để đầu tư cho làn da của mình.

5. Lancôme Visionnaire Skin Solutions 15% Vitamin C Correcting Concentrate (Giá gốc khoảng 1,5 triệu đồng)

Visionnaire Skin Solutions 15% Vitamin C Correcting Concentrate có thành phần chứa 15% vitamin C và axit hyaluronic giúp làm sáng da và dưỡng ẩm mà không lo bị bong tróc, khô căng. Sản phẩm hứa hẹn đem lại hiệu quả thấy rõ chỉ sau 10 ngày sử dụng. Bên cạnh đó kết cấu mỏng nhẹ giúp dễ dàng thẩm thấu không gây nhờn dính, dễ dàng cho việc chăm sóc da hằng ngày.

6. Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Skin Corrector (Giá gốc khoảng 700.000 VNĐ)

Serum Vichy có thành phần chứa 15% vitamin C cùng với nhiều thành phần dưỡng ẩm đem lại làn da trắng sáng và căng mọng, đẩy lùi vết thâm nám và các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, sản phẩm này còn có giá thành phải chăng, khá dễ chịu so với những sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C trong cùng phân khúc.

7. Sunday Riley C.E.O. Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil (Giá gốc khoảng 1 triệu đồng)

Sunday Riley C.E.O. Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil có thành phần chứa vitamin C và nghệ là một sự kết hợp hoàn hảo để đánh bay các vết sẹo và thâm do mụn để lại. Thêm vào đó là các các tinh chất làm sáng da, cấp ẩm và căng bóng tất cả những dưỡng chất cần thiết để có một làn da trắng sáng và khỏe mạnh đều tích hợp trong sản phẩm này.

Nguồn: Allure