Cùng kết thân với tóc xõa mái mưa trong phim mới, liệu Park Min Young có đẹp xinh hút hồn bằng Seo Hyun và tình tin đồn của Lee Jong Suk?

Park Min Young sắp quay trở lại đường đua màn ảnh nhỏ xứ Hàn với một tác phẩm mang tên "I'll Go To You When The Weather Is Nice", đóng cặp cùng nam diễn viên cực kỳ điển trai - Seo Kang Joon. Mới đây, đài JTBC cũng đã nhá hàng một số hình ảnh của cặp nam – nữ chính và ấn tượng đầu tiên về Park Min Young chắc chắn là vẻ ngoài hack tuổi với kiểu tóc mái mưa, xõa dài.

Kiểu tóc mái mưa trendy đúng là giúp Park Min Young "ăn gian" tuổi, nhưng lại khiến phong độ nhan sắc của nữ diễn viên sụt giảm đi chút đỉnh. Thậm chí, trong một vài khoảnh khắc, gương mặt của Park Min Young trở nên gượng gạo và có chút "lúa" bởi kiểu tóc dường như không sinh ra để dành cho cô.

Và không hẹn mà gặp, các nữ diễn viên xinh đẹp như Seohyun và Kwon Nara – tình tin đồn của Lee Jong Suk cũng kết thân với kiểu tóc mái mưa, xõa dài trong phim mới. Tuy nhiên trái ngược với Park Min Young, Seohyun và Kwon Nara rất hợp với tóc mái mưa trendy, họ cũng gây ấn tượng với phong độ nhan sắc siêu ổn trong phim mới.

Tạo hình của Seohyun trong phim bách hợp "Hello Dracula" thật khiến dân tình phải xao xuyến vì vẻ ngọt ngào, nữ tính mà chất chứa nhiều tâm sự. Và không thể phủ nhận, kiểu tóc mái mưa chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Seohyun hoàn thiện nhan sắc.

Kwon Nara, tình tin đồn một thời của Lee Jong Suk cũng đang gây sốt khi đảm nhận vai nữ thứ trong bộ phim "Itaewon Class". Thậm chí, Kwon Nara còn được cho là lấn át nữ chính với nhan sắc mỹ miều, thần thái sang chảnh, hút hồn.

Trong phim, cô nàng đã kết thân với kiểu tóc mái mưa, xõa dài và đây quả thực là một lựa chọn trên cả sáng suốt. Kiểu tóc trendy đã tôn lên những đường nét gương mặt thanh tú, đồng thời giúp diện mạo của Kwon Nara vừa thêm phần tươi trẻ, vừa sang chảnh và thần thái hơn rất nhiều.