Bỏ sữa rửa mặt, bỏ kem chống nắng: Da tôi đẹp lên kinh ngạc sau 1 tuần ở nhà tránh dịch Covid-19

Để đảm bảo an toàn trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, công ty tôi đã cho nhân viên làm việc online tại nhà độ một tuần nay. Một tuần work from home cũng là ngần ấy thời gian tôi không không rời nhà nửa bước, hưởng ứng phong trào cách ly xã hội đang được phát động rộng rãi. Đang ngày ngày đi làm vui là thế, nay từ sáng đến tối chỉ được quanh quẩn trong nhà, thật khó mà không cảm thấy chán nản, ù lì mụ mị. Nhưng khi nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực, tôi nhận ra khoảng thời gian ở ẩn này mang đến những điều tốt đẹp mà bản thân chưa từng ngờ đến, trong đó có việc da tôi "ngon nghẻ" hẳn lên.

Ở nhà một tuần không ló mặt ra đường, da tôi được cải thiện rất nhiều.

Quả thực là phải trải nghiệm mới thấy ở nhà chính là bí kíp làm da đẹp lên nhanh chóng. Bạn cách ly với môi trường bên ngoài, bản thân làn da cũng được cách ly khỏi những tác nhân có hại như khói bụi, ô nhiễm, ánh nắng mặt trời... và do đó, da khoẻ đẹp hơn là điều đương nhiên. Riêng tôi, sau một tuần chỉ ở nhà không ló mặt ra đường, tôi thấy da căng mịn hơn trông thấy, lỗ chân lông lặn đi đâu mất, sắc da sáng và tươi tắn hơn, mụn thì tuyệt nhiên không nổi cái nào. Làn da như được nhấn nút "reset" sau một thời gian dài lăn xả vậy, thật là mát lòng mát dạ.

Da đẹp hơn là một chuyện, việc ở trong nhà còn tạo điều kiện cho tôi trải nghiệm cung cách dưỡng da mới, cho phép tôi thêm bước này, bớt bước kia giúp nâng cao hiệu quả chăm da. Sau đây là những thay đổi trong quy trình skincare cũng như những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được trong chuỗi ngày #TôiỞNhà.

Bộ đồ nghề chăm da trong những ngày #TôiỞNhà

Các sản phẩm skincare tôi đang dùng 1. Nước tẩy trang: Bioderma Hydrabio H2O 2. Kem dưỡng ẩm: Hada Labo Gokujyun Cream 3. Dầu dưỡng: Kiara Argan 4. Tẩy da chết: Cosrx BHA Blackhead Power Liquid 5. Retinoid: Differin Adapalene 0,1% Gel 6. Vitamin C: Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution 7. Mặt nạ: Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask

Bỏ sữa rửa mặt: Da trên cả ok lah!

Nếu không có chuỗi ngày ở ẩn này, tôi sẽ chẳng bao giờ tin sữa rửa mặt là món bạn có thể bỏ qua mà vẫn có làn da khoẻ đẹp. Nhận thấy rằng khi ở trong nhà cả ngày, da chỉ tiết dầu chứ chẳng hề bám hạt bụi nào, tôi đã mạnh dạn bỏ dùng sữa rửa mặt, thay vào đó chỉ làm sạch da với nước tẩy trang Bioderma Hydrabio H2O 2 lần/ngày vào sáng và tối, mỗi lần dùng 1 - 2 miếng bông tẩy trang.

Bioderma Hydrabio H2O (350.000 VNĐ)

Dù thường ngày, tôi dùng sữa rửa mặt Cetaphil rất nhẹ dịu nhưng dường như da tôi khoái cách làm sạch "lười biếng" với micellar water hơn. Cả tuần chẳng đụng đến chút sữa rửa mặt nào nhưng da tôi chẳng hề lên mụn, trái lại còn mịn màng hơn, lỗ chân lông nhỏ mịn hơn hẳn. Hoá ra việc phụ nữ Pháp chỉ dùng micellar water, không dùng nước máy để rửa mặt để có làn da đẹp là sự thật chứ không phải chuyện bịa.

Mặc dù rất thích chế độ không sữa rửa mặt này nhưng tôi thừa hiểu rằng mình khó có thể áp dụng nó khi quay trở lại với nếp sống bình thường. Khi tôi ở trong nhà cả ngày, chút micellar water là đủ để làm sạch nhưng trong trường hợp tôi ra ngoài và để da tiếp xúc với khói bụi, nhất định phải dùng thêm sữa rửa mặt mới yên tâm da được làm sạch triệt để.

Không phải bôi kem chống nắng gây bí da

Tôi khá lận đận với kem chống nắng. Hầu hết những loại kem chống nắng tôi từng thử qua, dù là đồ Hàn, Nhật hay Âu Mỹ, dù là công thức vật lý hay hoá học đều khiến da tôi nổi mụn ẩn. Thời gian qua, do chưa tìm được "chân ái" nên tôi tạm gắn bó với loại kem chống nắng mà tôi cảm thấy là nhẹ mặt nhất, dù chưa bao giờ thoải mái 100% khi sử dụng. Nay khi ở rịt trong nhà, tôi thấy sung sướng hơn bao giờ hết vì không phải lo bôi kem chống nắng hàng ngày nữa.

Do tia cực tím có thể xuyên qua cửa kính, hấp thụ lên bê tông... nên tôi luôn cẩn thận kéo rèm vào ban ngày, không ngồi gần cửa sổ... để đảm bảo da không bị ảnh hưởng. Không bôi kem chống nắng, da tôi không còn bị bí nữa, tình trạng mụn ẩn đỡ rõ rệt nên mịn mượt hơn hẳn. Cần nhấn mạnh tôi không hề cho rằng kem chống nắng làm da xấu đi hay có ý định xui ai bỏ dùng kem chống nắng vì có một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi: kem chống nắng là sản phẩm quan trọng hàng đầu trong skincare nói chung và chống lão hoá nói riêng. Chỉ là ở trường hợp của tôi, khi chưa tìm được loại kem chống nắng phù hợp thì việc tạm ngừng sử dụng sản phẩm này khiến da tôi "happy" hơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là niềm vui tạm thời, về lâu dài tôi vẫn cần tìm ra loại kem chống nắng thực sự thân thiện với làn da của mình.

Thoải mái dùng sản phẩm đặc trị mà không lo kiêng cữ nhiều

Tôi đang dùng Retinoid (Differin Adapalene 0,1%) để trị mụn đầu đen và BHA (Cosrx BHA Blackhead Power Liquid) để tẩy da chết. 2 sản phẩm treatment này đều khiến da dễ bị bắt nắng hơn và đòi hỏi chống nắng gắt gao. Bình thường, vào ban ngày tôi phải bôi kem chống nắng, bịt khẩu trang vải thật dày nhưng nay, những việc này đều không còn cần thiết nữa vì nắng có đến mặt đâu? Thật là nhàn!

Cosrx BHA Blackhead Power Liquid (400.000 VNĐ)

Tự tin dùng thử sản phẩm mới

Tôi muốn dùng serum vitamin C đã lâu nhưng luôn ngại khoản chống nắng nên cứ trì hoãn mãi. Phải đến khi tự cách ly tại nhà, tôi mới hạ quyết tâm dùng thử chai Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution được tặng cách đây không lâu. Do sẵn tâm lý thoải mái, biết mình không phải kiêng cữ nhiều khi bắt tay vào dùng vitamin C trong những ngày này nên rất hào hứng. Tính đến giờ tôi đã dùng serum này được gần một tuần, còn quá sớm để có thể đưa ra đánh giá đúng đắn nhất nhưng có vẻ như vùng da quanh miệng bước đầu đều màu hơn, tổng quan sắc da có phần tươi tắn hơn.

Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution (1,5 triệu VNĐ/30ml)

Tôi Ở Nhà = Tôi Da Đẹp

Phải ở nhà 24/7 trong nhiều ngày không phải là một trải nghiệm dễ chịu nhưng lại là cơ hội để bản thân mỗi người ngẫm ra nhiều thứ, tìm ra những niềm vui nho nhỏ, giản dị nhưng ý nghĩa. Với tôi thì một trong những niềm vui ấy chính là thực hiện các công đoạn skincare hàng ngày và hân hoan khi thấy da khoẻ đẹp, có cảm giác như mình đã chăm sóc rất tốt cho bản thân vậy. Còn bạn thì sao, bạn có tranh thủ thời gian ở nhà tránh dịch để chăm da không? Hãy chia sẻ với mọi người câu chuyện của bạn nhé!