Bố Ơi tập 6: Các bố lăn lộn cuốc đất, bắt cá, Huy R hát live ngay trên thuyền thúng để "kiếm cơm" cho các con

Ngày cuối tại Hội An, các gia đình nhận nhiệm vụ tìm nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn cho các con. Mỗi nhóm được giao một công việc khác nhau, từ thu hoạch rau, đánh bắt cá đến biểu diễn giữa rừng dừa Bảy Mẫu.

Thành Trung xin cá mang về, Huy R hát “Anh Thanh Niên” giữa rừng dừa

Huy R và con trai thích thú khi lần đầu trải nghiệm đi thuyền thúng

Thành Trung cùng hai con trai Goku và Daino xuống sông học cách kéo rớ dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương. Ba bố con hào hứng chờ thành quả nhưng gần như không bắt được cá. Để có nguyên liệu nấu cơm, nam MC đành nhờ người dân hỗ trợ một ít cá mang về.

Tình huống không như mong đợi lại dẫn đến lời giải thích hồn nhiên của các bé: có lẽ hôm nay không bắt được cá là để những con cá được sống.

Trong khi đó, Phương Nam và Nguyên Ốc đến ruộng rau thu hoạch, sau đó cuốc đất để “đổi” lấy nguyên liệu. Với cô bé vốn sợ bẩn và lo trong đất có giun, đây là thử thách không dễ dàng.

Thấy em ngần ngại, bé Đậu, con trai Huy R, động viên: “Con này không cắn đâu, đừng sợ”. Khi Ốc không muốn ăn rau, Đậu còn ăn thử rau sống để thuyết phục em. Những hành động nhỏ cho thấy cậu bé đã biết để ý và quan tâm đến người bạn nhỏ tuổi hơn mình.

Ở nhiệm vụ riêng, Huy R và Đậu phải thu hút 10 thuyền khách du lịch và người dân đến nghe hát, cổ vũ trong vòng 5 phút. Hai bố con di chuyển bằng thuyền thúng giữa rừng dừa Bảy Mẫu với sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Huy R thực hiện thử thách biểu diễn trên thuyền thúng

Lần đầu được trải nghiệm thuyền thúng, Đậu tỏ ra thích thú. Huy R cũng chia sẻ với con rằng bản thân đến ngoài 30 tuổi mới có dịp thử hoạt động này, trong khi con đã được trải nghiệm từ năm sáu tuổi.

Để thực hiện nhiệm vụ, nam ca sĩ chọn ca khúc quen thuộc “Anh Thanh Niên”. Sân khấu lần này là một chiếc thuyền giữa sông nước, xung quanh là những thuyền thúng chở du khách. Kết thúc phần biểu diễn, hai bố con nhận được một quả dừa mang về cho bữa ăn.

Ba ông bố vào bếp, cùng nhận điểm 9,75

Thành Trung làm món cá bống kho

Sau buổi tìm nguyên liệu, các bố tiếp tục thử sức với việc nấu ăn và giới thiệu món trước phần chấm điểm.

Huy R chuẩn bị chè dừa nước, Thành Trung nấu cá bống kho tộ, còn Phương Nam thực hiện món Tam Hữu với các nguyên liệu chính gồm tôm, rau và thịt heo.

Trong bếp, Thành Trung tạo nên những tình huống hài hước khi liên tục “hỏi bài” các con về nguyên liệu. Dù vậy, anh vẫn tự tin cho biết đã ghi nhớ cách nấu từ những bữa cơm gia đình.

Phương Nam gọi món Tam Hữu của mình là “món tình cảm”, gửi gắm ý nghĩa về sự gắn kết giữa những người bạn qua sự kết hợp của ba nhóm nguyên liệu.

Kết quả, cả ba món đều nhận được 9,75 điểm. Nhưng khoảnh khắc đáng chú ý của phần thi lại đến sau khi điểm số được công bố.

Huy R nấu món chè

Các bé nhường “giải nhất” cho Nguyên Ốc

Khi biết ba món ăn bằng điểm, Nguyên Ốc buồn vì không được giải nhất. Đậu hỏi han em, rồi các bé trai đưa ra cách giải quyết rất hồn nhiên: nếu Ốc muốn nhận giải nhất, các anh sẽ nhận giải nhì.

Dù kết quả chấm điểm không thay đổi, các bé vẫn chủ động nhường phần “giải nhất” cho em. Phần thi nấu ăn vì thế có thêm một khoảnh khắc về sự quan tâm, khi các con nhận ra bạn đang buồn và tìm cách giúp bạn vui hơn.

Nguyên Ốc buồn vì không được giải nhất

Trước khi rời Hội An, các bé được trao huy chương ghi nhận những điều đã thể hiện trong hành trình. Daino nhận Huy chương Yêu thương vì thường xuyên chăm sóc, để ý đến các em nhỏ. Đậu nhận Huy chương Tự lập và Huy chương Khám phá, trong đó có việc đưa Ốc đi rửa tay chân và nhắc em giữ vệ sinh.

Nguyên Ốc nhận Huy chương Dũng cảm. Từ chỗ không dám chạm vào đất vì sợ giun, cô bé đã dần vượt qua sự ngần ngại để cùng bố Phương Nam xới đất trồng rau.

Thành Trung cùng 2 con trai Goku và Daino trải nghiệm đánh rớ (lưới) bắt cá

Cũng trong tập này, Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin kết thúc hành trình tại chương trình vì lịch công việc của nam diễn viên. Trước khi chia tay, anh gửi lời chúc đến chương trình và các gia đình còn lại.

Chặng Hội An khép lại với những trải nghiệm gần gũi: tự kiếm nguyên liệu, vào bếp, làm quen với công việc của người dân và thử những điều chưa từng làm. Bên cạnh những tình huống vui vẻ của các bố, sự thay đổi của các con được thể hiện qua từng hành động nhỏ: dám chạm vào đất, động viên em và sẵn lòng nhường phần thắng.