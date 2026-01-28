Bộ môn giữ dáng Jennie không thể bỏ, cùng V chọn phòng tập ở khách sạn sang bậc nhất thế giới

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Jennie tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng rõ nét trong trang phục tập luyện tối giản. Không ánh đèn sân khấu, khoảnh khắc đời thường trong phòng gym lại càng làm nổi bật hình thể gọn gàng, khỏe khoắn thành quả của kỷ luật tập luyện mà nữ idol duy trì suốt nhiều năm qua.

Ảnh IGNV

Điều khiến netizen chú ý không kém chính là không gian phía sau bức ảnh. Chỉ sau ít phút, cộng đồng mạng đã nhanh chóng soi ra đây là phòng gym của Aman Tokyo - một trong những khách sạn siêu sang bậc nhất thế giới, nằm trên 6 tầng cao nhất của tháp Otemachi (Tokyo, Nhật Bản). Phòng tập tại đây nổi tiếng với thiết kế tối giản đậm chất thiền, trang thiết bị tối tân cùng tầm nhìn bao trọn thành phố, mang đến trải nghiệm tập luyện riêng tư và đẳng cấp bậc nhất.

Đáng nói, Aman Tokyo cũng từng được V (BTS) check-in không lâu trước đó, khiến sự trùng hợp này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan. Tuy nhiên, gác lại những suy đoán bên lề, hình ảnh lần này một lần nữa cho thấy: dù ở bất kỳ đâu, gym vẫn là bộ môn Jennie không bao giờ bỏ qua.

Ảnh IGNV

Từ nhiều năm nay, nữ idol luôn duy trì thói quen tập luyện đều đặn, kết hợp giữa cardio, tập tạ và các bài siết cơ. Chính sự kiên trì này giúp Jennie giữ được vóc dáng gọn gàng, săn chắc nhưng không quá "đô" mà đúng chuẩn khỏe khoắn và thời thượng.

Không phải ngẫu nhiên mà gym luôn là lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao, trong đó có Jennie. Khác với những bộ môn mang tính xu hướng, gym là lựa chọn mang tính nền tảng trong hành trình giữ dáng của người tập. Trước hết, gym cho phép kiểm soát vóc dáng một cách toàn diện, từ đốt mỡ, siết cơ cho đến tăng sức bền. Khác với những bộ môn mang tính xu hướng, tập gym có thể linh hoạt điều chỉnh theo thể trạng và mục tiêu cá nhân, phù hợp cả khi cần giảm cân lẫn duy trì body săn chắc.

Ảnh IGNV

Bên cạnh đó, gym giúp xây dựng cơ bắp nền, yếu tố then chốt để cơ thể trông thon gọn lâu dài kể cả khi không ăn kiêng quá khắt khe. Khi cơ thể có đủ khối cơ, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, mỡ thừa khó tích tụ và hình thể cũng giữ được độ săn chắc lâu dài, điều mà những phương pháp giảm cân cấp tốc không thể mang lại.

Gym còn là bộ môn giúp kiểm soát tỷ lệ cơ thể một cách chính xác. Với đặc thù công việc thường xuyên phải mặc trang phục biểu diễn ôm sát, crop top hay đồ diễn cắt xẻ, việc duy trì vòng eo săn chắc, lưng thon và bắp tay gọn gàng là yếu tố then chốt để Jennie luôn giữ được phong độ hình ảnh ở mức cao nhất.

Ảnh IGNV

Cuối cùng, gym không chỉ là chuyện hình thể mà còn là rèn luyện lối sống kỷ luật. Với Jennie, việc duy trì tập luyện đều đặn ngay cả khi đang di chuyển liên tục cho thấy tinh thần tự chủ và chăm sóc bản thân - điều làm nên sức hút bền vững của một biểu tượng thời trang và giải trí toàn cầu.

Có thể nói, giữa muôn vàn trào lưu giữ dáng, gym vẫn giữ vững vị thế "bộ môn quốc dân" của các ngôi sao. Và với Jennie, đó không chỉ là cách giữ dáng, mà còn là một phần không thể thiếu trong phong cách sống đẳng cấp, hiện đại và đầy cảm hứng.