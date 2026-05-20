Bố mẹ nghỉ hưu chứ không chuyển công tác, giúp con chăm cháu là tình cảm chứ không phải nghĩa vụ

“Mẹ ơi, tháng sau con hết nghỉ thai sản rồi, khi nào mẹ làm xong thủ tục nghỉ hưu để chuyển qua đây giúp con trông cháu?”

Ở đầu dây bên kia, cô con gái hỏi bằng giọng đầy tự nhiên. Còn chị Chu cầm điện thoại đứng lặng rất lâu.

Năm nay chị 53 tuổi, vừa hoàn tất thủ tục nghỉ hưu. Chị đã lên kế hoạch suốt nửa năm cho cuộc sống mới nào là đi Vân Nam, đến Thành Đô, học vẽ quốc họa những điều trước đây bận rộn cả đời chưa từng có thời gian làm.

Nhưng chỉ với một cuộc điện thoại của con gái, chị bỗng cảm thấy mình dường như… không có quyền từ chối.

“Nếu mình không đi chăm cháu thì có phải quá ích kỷ không?”

Chị nhắn hỏi tôi như vậy. Tôi trả lời: “Không chăm cháu không phải ích kỷ. Không dám nói ‘không’ với chính mình mới là điều ích kỷ nhất.”

Hôm nay, tôi muốn nói với những người phụ nữ đang bị áp lực “trông cháu sau nghỉ hưu” rằng: làm thế nào để từ chối một cách văn minh, không làm tổn thương tình cảm gia đình.

1. Mẹ cũng có những điều muốn làm

Nhiều bà mẹ không dám từ chối vì sợ con nghĩ: “Mẹ không đủ yêu thương mình.”

Vì vậy, điều đầu tiên là phải tách bạch giữa “yêu con” và “hy sinh toàn bộ cuộc sống vì con”.

Bạn có thể nói: “Con à, mẹ thật sự rất muốn giúp con. Thấy con vất vả mẹ cũng xót lắm. Nhưng mẹ vừa nghỉ hưu, mẹ cũng muốn tranh thủ lúc còn khỏe để làm vài điều mình luôn mong muốn. Con có thể hiểu cho mẹ không?”

Bạn có nhận ra không? Bạn không hề nói “mẹ không chăm cháu”. Bạn chỉ đang nói: “Mẹ cũng có những điều mình muốn.”

Bạn không từ chối tình yêu dành cho con, bạn chỉ dành cho tuổi già của mình một vị trí xứng đáng.

Bởi một người mẹ luôn sống bằng cách hy sinh bản thân, cuối cùng có thể vừa đánh mất chính mình, vừa khiến con cái quen với việc nhận mà không biết trân trọng.

2. Cùng tìm giải pháp phù hợp

Điều dễ làm tổn thương nhất là kiểu trả lời đẩy trách nhiệm ngược lại như: “Nhờ mẹ chồng con đi”; “Bảo chồng con tự nghĩ cách”.

Những câu như vậy rất dễ khiến con gái cảm thấy mẹ đang phủi bỏ mọi liên quan đến con cháu.

Thay vào đó, hãy nói: “Mẹ có thể giúp con trong một khoảng thời gian, ví dụ mỗi tuần qua vài ngày hoặc hỗ trợ một tháng đầu. Nhưng nếu chăm hoàn toàn lâu dài thì sức khỏe mẹ có lẽ không kham nổi. Hay mình cùng nghĩ xem còn cách nào khác không? Thuê người hỗ trợ? Hoặc hai bên nội ngoại thay phiên nhau?”

Bạn không phải đang từ chối, mà đang cùng con tìm giải pháp. Con đưa vấn đề cho bạn, còn bạn biến nó thành chuyện cả hai cùng giải quyết.

Bạn không cần một mình gánh tất cả. Bạn chỉ cần để con hiểu rằng: “Mẹ yêu con, nhưng mẹ không phải siêu nhân.”



3. Mẹ cũng cần được nghỉ ngơi

Đây có lẽ là cách nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng nhất.

Nhiều người con không phải cố tình vô tâm, chỉ là từ nhỏ đến lớn, họ đã quen với hình ảnh một người mẹ quá giỏi giang, quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức con nghĩ rằng: “Mẹ sẽ không bao giờ mệt”; “Mẹ không cần nghỉ ngơi”.

Vì thế, bạn phải nói ra cảm xúc của mình.

“Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, lưng với đầu gối đều không còn khỏe nữa. Khi trước điều kiện sức khỏe cho phép mẹ sẵn sàng hỗ trợ các con nhưng giờ mẹ đổ bệnh ra thì lại càng làm khổ các con hơn".

Một lời từ chối khéo léo không phải là nổi nóng hay im lặng lạnh nhạt, mà là chân thành nói ra giới hạn và nhu cầu của bản thân.

Khi bạn dạy con cách tôn trọng mình, cũng là đang dạy con cách không để cuộc sống bào mòn chính mình trong tương lai.

Giúp chăm cháu là tình cảm, không phải nghĩa vụ

Thế hệ phụ nữ trước đây thường sống nửa đời đầu vì cha mẹ, nửa đời sau vì con cái. Đến lúc nghỉ hưu, có lẽ cũng nên dành một khoảng thời gian cho chính mình.

Giúp chăm cháu là tình yêu thương. Nhưng không muốn gánh toàn bộ trách nhiệm ấy cũng không phải điều sai trái.

Một mối quan hệ lành mạnh không phải là sự hy sinh của một phía, mà là khi cả hai đều cảm thấy thoải mái và được thấu hiểu.

Nếu bạn cũng đang áp lực vì chuyện chăm cháu sau nghỉ hưu, có lẽ bài viết này sẽ giúp bạn nhận ra rằng người mẹ nào cũng yêu con. Nhưng người mẹ ấy cũng có quyền được sống cho chính mình một lần.

Nguồn: Sohu