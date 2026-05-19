Việc trẻ em nghiện game, không học hành, không giao tiếp xã hội mà chỉ nhốt mình trong phòng chơi điện tử đang trở thành nỗi lo của nhiều phụ huynh. Nhưng mỗi khi cha mẹ lên tiếng cầu cứu trên mạng xã hội, không ít người lại cho rằng lỗi thuộc về gia đình.

“Không cho chơi game thì trẻ biết làm gì?”

“Bố mẹ nên đưa con đi du lịch nhiều hơn thay vì cấm đoán.”

Đó là những bình luận thường xuất hiện dưới các video than phiền chuyện con mê game. Thế nhưng, câu chuyện của một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây lại khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Chỉ vì bị xóa game, con trai tiểu học khóc lóc rồi mắng, đánh mẹ

Người mẹ trong câu chuyện là một phụ nữ gốc An Huy - Trung Quốc, lấy chồng xa ở Hồ Nam- Trung Quốc, hiện mưu sinh bằng nghề bán bánh trước cổng bệnh viện. Ban đầu các video cô đăng tải hầu như không ai chú ý, cho đến khi cô chia sẻ cảnh con trai lớn bật khóc dữ dội vì bị cấm chơi game “Delta”.

Theo lời người mẹ, cậu bé đã nghiện trò chơi này đến mức đáng báo động. Chỉ cần nghe mẹ nói “từ nay không được chơi nữa”, đứa trẻ lập tức suy sụp, khóc lóc mất kiểm soát.

Ban đầu, nhiều cư dân mạng còn tỏ ra hài hước, cho rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng.

Một sinh viên đại học bình luận: “Tôi cũng chơi Delta mà có nghiện đâu.”

Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình đi kèm lại cho thấy thời gian chơi game trung bình gần 8 tiếng mỗi ngày.

Sau khi nhận ra con trai ngày càng phụ thuộc vào trò chơi, người mẹ quyết định xóa hẳn game khỏi thiết bị.

Nhưng phản ứng của cậu bé sau khi đi học về khiến nhiều người bất ngờ.

Biết game đã bị gỡ bỏ, cậu bé tiếp tục mất kiểm soát cảm xúc, lớn tiếng quát mắng mẹ: “Mẹ bị điếc à? Không hiểu tiếng người sao?”

Không dừng lại ở đó, cậu bé còn lao vào đánh mẹ. Dù chỉ mới học tiểu học và chưa đủ sức gây thương tích nghiêm trọng, hành động này vẫn khiến nhiều người lo ngại.

Đừng đợi nghiện rồi mới tìm cách xử lý

Sau đoạn video trên, dư luận bắt đầu chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một số người tiếp tục cho rằng phụ huynh nên dành nhiều thời gian đưa con ra ngoài chơi thay vì cấm đoán. Tuy nhiên, ngày càng nhiều ý kiến đứng về phía người mẹ và ủng hộ việc kiểm soát game với trẻ nhỏ.

Nhiều người chỉ ra rằng trò chơi “Delta” vốn được gắn nhãn dành cho người từ 17 tuổi trở lên, trong khi cậu bé trong video mới chỉ học lớp 1.

Một sinh viên đại học bình luận: “Vấn đề không hẳn nằm ở game, mà ở chỗ đây vốn không phải trò chơi dành cho trẻ con.”

Theo bài viết, người mẹ đã thử nhiều cách để giúp con giảm phụ thuộc vào game. Cô lắng nghe góp ý từ cư dân mạng, thậm chí tranh thủ kỳ nghỉ để đưa con đi du lịch ở Orange Isle (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ngay cả khi được đưa đi chơi, cậu bé vẫn liên tục cáu gắt và bật khóc vì không được chơi game.

Điều này cho thấy việc trẻ nghiện game không đơn thuần liên quan đến chuyện “cha mẹ có đưa con đi chơi hay không” hay điều kiện kinh tế gia đình.

“Một trò chơi muốn giữ chân người chơi chắc chắn sẽ được thiết kế để tạo cảm giác muốn tiếp tục chơi. Với trẻ tiểu học chưa có khả năng kiểm soát bản thân, việc tiếp xúc quá sớm với những trò chơi gây nghiện gần như chỉ mang lại tác động tiêu cực.”

Chúng ta có thể không phản đối game, thậm chí từng chơi trò “Delta”, nên hiểu rõ vì sao trò chơi này có thể khiến trẻ bị cuốn vào.

Điều quan trọng nhất là ngăn trẻ tiếp xúc quá sớm với những trò chơi không phù hợp độ tuổi, thay vì đợi đến khi trẻ nghiện rồi mới tìm cách giải quyết.

Nguồn: Sohu