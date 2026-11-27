Trò chuyện với nhiều cha mẹ, có thể thấy khi đưa con ra ngoài chơi, không ít người từng gặp những tình huống khó xử như thế này:

Các bạn tụ tập chạy nhảy, còn con mình cứ nắm chặt vạt áo, trốn sau lưng bố mẹ. Có bạn gọi chơi cùng, con lại càng nép sâu hơn.

Cô chú trong họ hàng muốn bế, con lập tức vùi đầu vào lòng cha mẹ, nhất quyết không ngẩng lên, thậm chí bật khóc.

Đến buổi biểu diễn ở trường mẫu giáo, các bạn đều mạnh dạn làm động tác, còn con đứng yên, vò góc áo, nước mắt chực trào.

Những lúc ấy, khó tránh khỏi có người nhận xét: “Con nhà bạn nhát quá, sau này ra ngoài xã hội chắc sẽ chịu thiệt”.

Không cha mẹ nào muốn con bị gắn với hai chữ “nhút nhát”, càng không muốn sau này con bị bắt nạt hay chịu ấm ức.

Vì thế, nhiều người ra sức ép con “mạnh dạn lên”, cố đẩy trẻ vào chỗ đông người. Kết quả, con càng khóc dữ dội hơn.

Có thể nói, nhiều cha mẹ đã hiểu lầm về sự nhút nhát. Điều người lớn xem là khuyết điểm của con chưa hẳn đã như vậy.

Điều bị gọi là nhút nhát đôi khi chỉ là khoảng thời gian trẻ cần để quan sát, làm quen

Qua những năm chăm con, có thể dần nhận ra một điều: Khi đến nơi lạ, bước lùi đầu tiên của trẻ không nhất thiết là sự từ chối. Con đang chuẩn bị theo cách riêng của mình.

Dù núp sau lưng người lớn, đôi mắt trẻ vẫn không ngừng quan sát: Ai đang cười, ai đang giành đồ chơi, chỗ gạch kia có trơn không, loa có bất ngờ phát ra tiếng lớn không…

Khi đã tiếp nhận đủ những thông tin ấy, con cảm thấy vững tâm hơn, rồi chủ động buông vạt áo bố mẹ để bước về phía trước.

Trẻ dễ làm quen có thể chỉ cần một, hai phút. Trẻ chậm thích nghi có thể cần đến nửa giờ.

Khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm trẻ không phải là “nhút nhát, không thể hòa nhập” như cha mẹ nhìn nhận, mà là nhịp bắt đầu của mỗi con khác nhau.

Người lớn thường dùng tiêu chuẩn của mình để thúc giục. Đặc biệt khi thấy con mãi chưa chịu tham gia, cha mẹ dễ nghĩ trẻ sợ hãi, không dám thử nên muốn đẩy con lên phía trước.

Nhưng chính sự thúc giục ấy lại vô tình cắt ngang quá trình quan sát và chuẩn bị tâm lý của trẻ.

Với những em bé cần nhiều thời gian làm quen, việc quan sát chính là nguồn tạo nên cảm giác an toàn. Bắt con tham gia khi chưa hiểu rõ môi trường có thể khiến sự xa lạ trở nên lớn hơn, nỗi sợ lấn át mong muốn thử sức.

Nhiều khi, con lùi lại không phải vì ghét giao tiếp hay sợ mọi thứ, mà vì cần khoảng đệm dài hơn các bạn.

Thay vì vội gắn nhãn con nhút nhát, cha mẹ có thể bình tĩnh ở bên, cho trẻ thêm thời gian nhìn ngắm và thích nghi.

Những đứa trẻ nhút nhát có nhiều điểm sáng thường bị bỏ qua

Những em bé trông có vẻ rụt rè cũng có những lợi thế riêng mà người lớn chưa nhận ra.

Nếu sớm nhìn thấy những điểm mạnh ấy và dành thời gian, tâm sức để nuôi dưỡng, cha mẹ có thể giúp con phát huy khả năng của mình. Trẻ nhút nhát vẫn có thể đạt được những thành tựu lớn trong tương lai.

1. Khả năng đồng cảm sâu sắc

Những trẻ này từ nhỏ đã quen đứng bên cạnh quan sát cảm xúc của người khác. Thấy bạn ngã đau rồi khóc, con có thể nhanh chóng đưa khăn giấy hoặc đến gần an ủi.

Khi lớn lên, dù ở bên bạn học hay hợp tác với đồng nghiệp, con cũng có thể sớm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của người đối diện, ít nói những lời hoặc làm những việc gây tổn thương.

Nhờ vậy, mọi người thường muốn gần gũi, kết bạn với con. Trong thời đại đề cao sự hợp tác, có những người bạn sẵn lòng đồng hành cũng là một lợi thế trên đường đi đến thành công.

2. Thận trọng hơn khi làm việc

Quan sát kỹ sẽ thấy, những trẻ này thường không lao qua đường, tùy tiện chạm vào đồ vật nguy hiểm trong nhà hay cầm vật sắc nhọn để đùa nghịch.

Trước khi làm điều gì, con thường suy nghĩ một lượt.

Lúc nhỏ, người lớn có thể cho rằng trẻ nhát, không dám thử. Nhưng khi trưởng thành, sự thận trọng lại trở thành một ưu điểm đáng quý. Biết cân nhắc trước việc đó có nguy hiểm không, có thể sai ở đâu sẽ giúp con tránh được nhiều rắc rối.

Ngay cả khi có lúc đánh giá chưa đúng, cha mẹ cũng bớt lo hơn vì con đã có thói quen cân nhắc những rủi ro trước khi hành động.

3. Khả năng tập trung và suy nghĩ

Những trẻ luôn thích chạy ra ngoài, không lúc nào chịu ngồi yên thường dễ bị những điều mới mẻ xung quanh thu hút, khó lắng lại để làm một việc thật kỹ.

Trong khi đó, những trẻ nhút nhát, thích yên tĩnh có thể ngồi lâu để lắp một bộ Lego phức tạp hoặc đọc cuốn sách tranh dày. Khả năng tập trung sâu ấy mở ra nhiều cơ hội cho con trong tương lai.

Khi gặp vấn đề, con không nhất thiết lập tức cầu cứu hay né tránh. Trẻ có thể bình tĩnh suy nghĩ, hình dung những cách làm khác nhau rồi lần lượt thử để tìm lời giải.

Cách hiệu quả để đồng hành cùng một đứa trẻ nhút nhát không phải là ép con lao về phía trước.

Điều cha mẹ cần làm là đứng phía sau, cho con thêm cảm giác an toàn và tôn trọng nhịp phát triển riêng, để trẻ từng bước trưởng thành.