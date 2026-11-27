“Chuyện học của con, em quản nhé”.

Câu nói tưởng bình thường ấy dễ trở thành sự phân công kéo dài nhiều năm. Mẹ đọc thông báo của lớp, nhớ lịch kiểm tra, chuẩn bị đồ dùng và ngồi cùng con mỗi tối. Bố vẫn quan tâm, nhưng thường chỉ xuất hiện khi được nhờ hoặc khi con có vấn đề cần giải quyết.

Thế nhưng, việc đồng hành cùng con không cần đợi đến lúc bố có thể giảng thành thạo mọi bài toán. Một cuốn sách đọc chung, cuộc trò chuyện về điều con vừa học hay khoảng thời gian cùng lắp mô hình đều có thể là điểm bắt đầu.

Nghiên cứu cho thấy điều gì?

Dự án PIECE do Đại học Leeds phối hợp với Đại học Manchester và Viện Fatherhood thực hiện đã phân tích dữ liệu gần 5.000 gia đình có cả bố và mẹ tại Anh.

Kết quả ghi nhận: Những trẻ được bố thường xuyên cùng đọc sách, chơi, vẽ hoặc kể chuyện lúc ba tuổi có xu hướng đạt kết quả tốt hơn khi vào trường ở tuổi lên năm. Sự tham gia của bố khi trẻ năm tuổi cũng có liên quan đến thành tích học tập ở tuổi lên bảy.

Báo cáo tiếp tục ghi nhận mối liên hệ tích cực sau khi tính đến một số khác biệt như giới tính, độ tuổi trong năm học, sắc tộc và thu nhập gia đình. Tuy nhiên, đây không phải lời bảo đảm rằng cứ có bố kèm học, trẻ chắc chắn đạt điểm cao. Thành tích còn chịu ảnh hưởng từ nhiều điều kiện khác.

Điều đáng chú ý là những hoạt động được nghiên cứu không chỉ gồm ngồi vào bàn làm bài tập. Đọc sách và vui chơi cùng con cũng là một phần của sự tham gia ấy.

Đừng đợi con học kém, bố mới ngồi xuống

Trong sinh hoạt gia đình, bố có thể nhận một phần việc cụ thể: Đọc cùng con trước giờ ngủ, theo dõi một môn học hoặc cùng con chuẩn bị bài thuyết trình cuối tuần.

Sự chủ động nên bắt đầu từ những việc nhỏ và có thể duy trì. Nếu chỉ hỏi “Hôm nay được mấy điểm?”, cuộc trò chuyện rất dễ kết thúc sau một câu trả lời. Bố có thể thử hỏi: “Bài nào hôm nay làm con thấy thú vị?” hoặc “Có chỗ nào con muốn giải thích lại cho bố nghe không?”.

Ví dụ, khi con đang học về cây cối, hai bố con có thể quan sát chậu cây ngoài ban công, tìm những chiếc lá khác nhau rồi đối chiếu với sách. Khi đọc truyện, bố thử hỏi con đoán nhân vật sẽ làm gì tiếp theo.

Đó là những cách đưa việc học vào cuộc sống, phù hợp với tinh thần tương tác qua đọc và chơi mà nghiên cứu đề cập.

Không biết đáp án, bố vẫn có thể đồng hành

Một lý do khiến người lớn ngại ngồi học cùng con là sợ gặp bài mình không giải được. Nhưng bố không cần biến mỗi buổi học thành màn chứng minh kiến thức.

Có thể bắt đầu bằng cách nhờ con đọc lại yêu cầu, trình bày cách đã làm và chỉ ra đoạn đang vướng. Nếu chưa tìm được lời giải, hai bố con có thể xem lại sách hoặc ghi câu hỏi để trao đổi với giáo viên.

Chẳng hạn, thay vì vội sửa bài, bố nói: “Con giải thích bước này cho bố nhé”. Qua phần trình bày, cả hai có thể nhận ra con đã hiểu đến đâu và cần tìm thêm điều gì.

Cùng học cũng cần có chỗ cho trẻ tự làm. Bố có thể gợi ý, nhưng nên để con viết câu trả lời, thử cách giải và sửa phần chưa đúng. Một bài tập hoàn thành đẹp đẽ bằng tay bố không cho thấy con đã hiểu bài.

Chia sẻ trách nhiệm từ cả những việc phía sau

Một phân tích khác của nhóm nghiên cứu Leeds cho thấy, trong các hoạt động liên quan đến trường học được khảo sát khi trẻ bảy tuổi, khoảng 32% người bố tham gia ít nhất một hoạt động, so với 61% người mẹ.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngay cả trong những gia đình bố tham gia chăm con nhiều, mẹ vẫn thường giữ vai trò điều phối việc học: Theo dõi tiến bộ, sắp lịch và xử lý thông tin từ trường.

Vì vậy, chia sẻ không chỉ là ngồi cạnh con sau khi mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố có thể tự đọc thông báo, nhớ lịch cần mang đồ dùng, trao đổi với giáo viên và theo dõi phần việc mình đảm nhận.

Hai vợ chồng có thể thống nhất đơn giản: Ai đọc sách cùng con, ai theo dõi thông tin lớp, ai phụ trách một hoạt động trong tuần. Cách phân công cần vừa với thời gian của mỗi người và được điều chỉnh khi công việc thay đổi.

Không cần chờ một buổi tối hoàn toàn rảnh rỗi hay một kế hoạch thật cầu kỳ. Bố có thể bắt đầu bằng việc chọn một cuốn sách, ngồi xuống cạnh con và hỏi: “Hôm nay bố con mình đọc phần nào?”.

Nguồn: Sohu