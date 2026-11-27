“Mẹ đã bảo đừng khóc nữa rồi mà!”

Câu nói ấy có lẽ không xa lạ với nhiều gia đình. Sau một ngày bận rộn, tiếng khóc dai dẳng của con dễ khiến người lớn mất kiên nhẫn. Bố mẹ muốn giải quyết thật nhanh, nhưng càng giục, con càng khóc lớn.

Đôi khi, điều khiến cha mẹ bực mình lại rất nhỏ: Chiếc áo không đúng màu con thích, đến giờ về mà con vẫn muốn chơi. Trong mắt người lớn, mọi chuyện chẳng đáng để làm ầm lên. Nhưng trẻ vẫn cần học cách đối diện với sự thất vọng.

Khi ấy, bố mẹ có thể thử một trình tự đơn giản: Đón nhận cảm xúc, giúp con gọi tên rồi hướng dẫn con diễn đạt nhu cầu.

1. Bình tĩnh ở bên con trước khi giải thích đúng sai

Khi trẻ đang gào khóc, cha mẹ thường muốn nói ngay cho con hiểu: Vì sao không được mua thêm đồ chơi, vì sao phải về nhà, vì sao hành động vừa rồi là sai.

Nhưng trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, người lớn cũng cần dừng lại để điều chỉnh chính mình. Hít thở chậm, hạ giọng và tránh phản ứng ngay trong lúc nóng giận là những cách giúp cha mẹ giữ bình tĩnh.

Chẳng hạn, khi con giận dữ vì phải rời khu vui chơi, bố mẹ có thể đứng gần và nói ngắn gọn: “Con vẫn muốn chơi. Bố biết con đang rất tiếc”.

Không cần lập tức hứa hẹn một món quà để đổi lấy sự im lặng. Lịch về nhà vẫn có thể được giữ nguyên, trong khi cảm xúc của con được lắng nghe.

Nếu trẻ không muốn ôm, hãy để con có khoảng cách vừa đủ và ở bên quan sát. Mục tiêu lúc này là giúp tình huống an toàn, bớt căng thẳng, rồi mới tiếp tục hướng dẫn.

2. Giúp con hiểu mình đang buồn, giận hay thất vọng

Một đứa trẻ có thể nói “Con ghét mẹ” khi điều thực sự muốn nói là “Con buồn vì mẹ không cho chơi tiếp”.

Cha mẹ có thể gợi mở: “Có phải con thất vọng vì chưa làm xong mà đã đến giờ dọn đồ không?”. Đây nên là một câu hỏi để tìm hiểu, thay vì kết luận thay con.

Việc giúp trẻ gọi tên cảm xúc có thể hỗ trợ con nhận biết điều đang xảy ra bên trong mình và cảm thấy có khả năng kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, thấu hiểu cảm xúc vẫn cần đi cùng giới hạn hành vi. Con có thể tức giận, nhưng không được đánh em hay ném đồ vào người khác.

Bố mẹ có thể nói: “Mẹ nghe con đang giận. Mẹ sẽ giữ chiếc xe này lại vì con đang ném nó”. Trẻ cần được học cả hai điều: Cảm xúc của mình có thể được chia sẻ, còn hành động gây đau hoặc làm hỏng đồ cần được ngăn lại.

3. Khi con dịu lại, tập cách nói điều mình cần

Sau cơn khóc, hãy cùng con thử một cách diễn đạt khác: “Con cần mẹ giúp”, “Con chưa muốn dừng lại” hoặc “Con muốn được ôm”.

Những câu ngắn, phù hợp với khả năng ngôn ngữ sẽ giúp trẻ có thêm cách giao tiếp ngoài việc khóc.

Cha mẹ cũng có thể thực hành trong những tình huống bình thường. Khi cùng lắp đồ chơi, hãy làm mẫu: “Mảnh này khó quá, mẹ cần con giúp”. Khi cần nghỉ, nói rõ: “Mẹ hơi căng thẳng, mẹ sẽ ngồi yên một chút”.

Trẻ học nhiều từ cách người lớn ứng xử mỗi ngày. Việc cha mẹ làm mẫu cách bình tĩnh khi khó chịu cũng là một phần của quá trình hướng dẫn con.

Sẽ có những lần con vẫn khóc dù bố mẹ đã cố gắng nói nhẹ nhàng. Hãy cho cả mình và con thời gian thực hành. Một lần trẻ biết nói “giúp con với” thay vì ném đồ cũng là tiến bộ đáng ghi nhận.