Bố đơn thân nghìn tỷ nhà bầu Hiển xót ruột vì con!

Mới đây, thiếu gia Đỗ Quang Vinh - con trai cả của ông bầu Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - khiến dân mạng đồng cảm khi chia sẻ tâm sự trĩu nặng: "Mỗi lần con ốm là chỉ muốn ốm thay con. Xót hết cả ruột".

Như nhiều bậc cha mẹ khác, thời gian con ốm chính là lúc trái tim bậc sinh thành như thắt lại - vừa lo lắng, vừa bất lực. Dù có bận rộn đến mấy, cậu cả nhà bầu Hiển cũng gác hết công việc sang một bên để túc trực, tự tay chăm sóc các con từng chút một.

"Nhìn con mệt, chỉ ước mình ốm thay" - chia sẻ ngắn gọn nhưng lại khiến nhiều bậc phụ huynh đồng cảm. Bởi ai từng làm cha mẹ đều hiểu, nỗi sợ và thương con khi con đau bệnh là điều không gì có thể so sánh được.

Được biết, Đỗ Quang Vinh hiện là bố đơn thân của ba nhóc tỳ - hai gái một trai. Từ khi công khai làm cha, anh chọn cuộc sống kín tiếng, tránh ồn ào nhưng vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, tràn ngập yêu thương bên các con. Danh tính của mẹ các bé vẫn luôn khiến netizen tò mò. Với sự hỗ trợ từ mẹ và em dâu - Đỗ Mỹ Linh, cùng các bảo mẫu, Đỗ Quang Vinh vẫn đang làm tốt vai trò một người bố đơn thân, chăm sóc cho các con.

Ngoài tâm sự khi con ốm, khoảnh khắc "bố đơn thân nghìn tỷ" nằm chơi cùng ba con nhỏ trong căn biệt thự mặt phố bạc tỷ cũng gây chú ý trên MXH. Cả bốn bố con cùng chống cằm tạo dáng, diện tông hồng - trắng đồng điệu, biểu cảm ngọt ngào khiến netizen bình luận rần rần. Dù là doanh nhân bận rộn, Đỗ Quang Vinh vẫn luôn dành trọn thời gian cho các con - từ chăm sóc, dạy học đến vui chơi.

Không chỉ là người cha tận tụy, Đỗ Quang Vinh còn được biết đến là doanh nhân trẻ tài năng, hiện giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn của gia đình bầu Hiển. Anh từng du học tại Anh, có tư duy hiện đại và phong cách sống tinh tế, nhẹ nhàng. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, thiếu gia Đỗ Quang Vinh luôn được khen ngợi bởi sự kín đáo và cách nuôi dạy con mang đậm tinh thần tự lập.

Những chia sẻ giản dị, tình cảm lần này càng khiến dân mạng thêm chú ý đến hình ảnh "bố đơn thân nghìn tỷ" nhà bầu Hiển - một người đàn ông thành đạt, lựa chọn độc thân và hạnh phúc bên tiếng cười con trẻ.



