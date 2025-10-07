Kinh hoàng: Sư tử xổng chuồng tấn công cậu bé 11 tuổi

Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 10, một ngày đầy ám ảnh tại làng Ran Khum, thuộc khu vực Nong Kham, huyện Bo Phloi, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan khi một con sư tử nuôi nhốt đã thoát ra khỏi sự kiểm soát và tấn công một cậu bé 11 tuổi. Theo nguồn tin từ camera giám sát, vào lúc 21:07, chiếc xích giữ con sư tử đã bất ngờ trượt ra, và chỉ sau đó 4 phút, con thú đã ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc "đi săn" của mình.

Thảm cảnh không chỉ dừng lại ở đó, ngoài cậu bé với những vết thương hết sức trầm trọng ở hông phải do bị cắn và cào, một người đàn ông khác cũng bị thương với vết cắt sâu ở chân, phải khâu đến 4 mũi. Cả hai nạn nhân đều đang phải đối mặt với sự hồi phục không chỉ về thể chất mà còn là tâm lý sau biến cố kinh hoàng này.

Ngay sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, cảnh sát và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Ông Attapol Charoenchansa, giám đốc Cục Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật, đã xác nhận rằng sự việc đã được Phó Thủ tướng Sujati Homklint và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường biết đến. Họ đã chỉ đạo Cục tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết, đồng thời tịch thu con sư tử để chuyển đến nơi nuôi dưỡng an toàn hơn.

Cụ thể, con sư tử sẽ được đưa đến Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Bueng Chawak ở tỉnh Suphanburi, nơi đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc nó. Bên cạnh đó, những người nuôi dưỡng các loài động vật nguy hiểm như sư tử được nhắc nhở về trách nhiệm và hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu như xảy ra sự cố tương tự.

Chủ nhân của con sư tử, ông Prinya, đã phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã năm 2019, điều 15, quy định cấm việc thả hay để lọt động vật hoang dã khỏi sự kiểm soát. Nếu bị kết tội, ông có thể phải chịu mức án lên đến 6 tháng tù giam hoặc phạt tới 50,000 Baht (khoảng 33 triệu đồng) hoặc cả hai hình phạt.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm nào, đồng thời sẽ dùng sự việc này làm bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn nuôi động vật hoang dã. Họ cũng khẳng định rằng động vật có bản năng săn mồi và có thể gây nguy hiểm, vì vậy, mỗi người cần phải nhận thức và chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra.

Sự việc này không chỉ là một lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của việc nuôi nhốt động vật hoang dã mà còn là một dấu hiệu cảnh báo về sự cần thiết phải có những quy định chặt chẽ hơn trong việc quản lý và kiểm soát các loài động vật nguy hiểm. Cùng với sự phát triển của xã hội, việc bảo vệ con người và đảm bảo an ninh cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh động vật hoang dã ngày càng dễ bị thuần hóa và gần gũi với con người.

Nguồn: MGR Online – Thái Lan