Bộ ảnh "nhắm mắt đi hết Đà Lạt" của cô nhóc lém lỉnh khiến nhiều người thổn thức và muốn sinh ngay 1 cô con gái

Những bộ ảnh đáng yêu của các nhóc tì luôn thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là khi mỗi bé lại có kiểu tạo dáng riêng chẳng giống ai, Cũng chính nhờ thế mà cha mẹ lại vô tình chụp được những bức ảnh độc đáo, có 1-0-2 của các con. Và mới đây, bộ ảnh của một bé gái dễ thương được chụp trên Đà Lạt đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Điều đặc biệt đó là trong hầu hết các bức ảnh cô bé đều nhắm mắt và chu môi vô cùng đáng yêu.

Bộ ảnh đang gây bão mạng xã hội.

Được biết cô bé này có tên Huỳnh An Vi, 3 tuổi (tên ở nhà là Mơn). Liên hệ với mẹ của bé, chị Thủy Tiên (28 tuổi) cho biết: "Bộ ảnh này được mình chụp cho bé tại Đà Lạt trong 3 ngày. Mon thích chụp hình và đặc biệt rất yêu thành phố Đà Lạt, nên năm nào mình cũng cho bé ghé chơi 2-3 lần. Một lý do khiến Mơn thích chụp hình là vì bé ở xa bà ngoại, lúc nào bé cũng nói rằng: "Mẹ chụp hình cho Mon để Mơn gửi bà ngoại xem nha, mẹ chụp hình đăng Facebook cho Mơn nha....". Hầu như tấm hình nào bé cũng nhắm mắt vì Mơn coi hình người mẫu nhiều nên bắt chước rồi thành thói quen luôn".

Dù đi đâu, làm gì thì chụp ảnh vẫn phải nhắm mắt.

Chị Thủy Tiên cũng chia sẻ, trong quá trình chụp ảnh có 1 kỉ niệm chị nhớ nhất đó là 2 mẹ con bị... chó đuổi và chạy bán sống bán chết. Ngoài chuyện không may đó ra, thì mọi thứ đều rất suôn sẻ do bé Mơn đã quen với việc chụp hình từ trước: "Bé yêu thành phố Đà Lạt và thích đi du lịch nên dù mệt bé cũng rất vui vẻ, không than vãn, mè nheo. Mẹ kêu chụp là chụp thôi. Bé thích tạo dáng như thế nào mình để bé tạo dáng như thế vì bé cũng có chụp mẫu cho mẹ rồi".

Chị Thủy Tiên và bé Mơn.

Tuy nhắm mắt nhưng thần thái không thua kém gì người mẫu chuyên nghiệp nào.

Những bộ quần áo bé Mơn mặc khi chụp hình đều là chị Thủy Tiên may cho bé. Hiện tại bà mẹ trẻ này đang làm chủ của một cửa hàng quần áo nhỏ. Công việc tuy bận rộn, nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp để đưa con gái đi du lịch. Theo chị Thủy Tiên chia sẻ, Mơn là một cô bé khá hiếu động và nghịch ngợm: "Chụp hình nhìn bánh bèo diễn vậy thôi chứ nó quậy với hiếu động lắm. Mơn còn thích màu hồng, thích công chúa Elsa, thích đầm xòe và ghét mặc quần. Bé mê đi chơi lắm và đi được rất nhiều nơi rồi".

Một số những hình ảnh đáng yêu khác của Mơn trong bộ ảnh: