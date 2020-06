Bình An - Phương Nga khiến cả showbiz thầm ghen tị với "tình chàng ý thiếp" khi lần đầu tiên cùng sánh bước trên sàn catwalk

Trong chương trình "Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam" vào tối 14/6, cặp đôi Bình An – Phương Nga bất ngờ xuất hiện ở vai trò người mẫu. Đây là lần đầu tiên đôi tình nhân đẹp của showbiz cùng sải bước trên sàn catwalk kể từ khi công khai tình cảm cách đây hơn một năm. Tối qua Bình An – Phương Nga cùng diễn áo dài cho NTK Hà Duy và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Nếu nam diễn viên "Gái già lắm chiêu 3" diện áo dài đen, bạn gái anh lại khoác áo dài trắng chấm bi với chi tiết vai áo phồng. Hai thiết kế với tông màu đen – trắng đối lập cùng biểu cảm ngọt ngào của cặp model giúp cho bộ sưu tập của Hà Duy trở nên ấn tượng trong chương trình.

Bình An – Phương Nga nhận lời trình diễn cho NTK Hà Duy nhân dịp vào Huế nghỉ dưỡng và dự tiệc mừng của phim "Gái già lắm chiêu 3". Ở hậu trường show, đôi tình nhân luôn dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc chu đáo. Nam diễn viên chứng tỏ danh hiệu "người tình quốc dân" khi không ngại giúp bạn gái đeo hoa tai hoặc chỉnh lại tóc cho cô trong lúc make-up.

Ngoài Bình An – Phương Nga, "gái một con" Hồng Quế, Quán quân Next Top Model Mai Giang, model nam Bùi Tuấn Anh và một số chân dài khác cũng tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài "Nét đẹp Ca trù" cho Hà Duy. Bộ sưu tập được nhà thiết kế 8X lấy ý tưởng từ Ca Trù - loại hình diễn xướng bằng âm nhạc thịnh hành tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Ca trù là sự phối hợp nhuần nhuyễn, đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể.



Dùng hình ảnh những nghệ sĩ đang đàn hát và biểu diễn trong không gian thuần chất Việt Nam, mỗi tà áo dài chính là một bức tranh tái hiện sinh động và chân thực nhất về một loại hình âm nhạc bác học cũng như nét tinh tế trong câu chuyện Ca trù với đời sống âm nhạc lẫn tinh thần của con người Việt Nam.

Đặc trưng trong những thiết kế áo dài của Hà Duy chính là những chi tiết tay bồng trẻ trung, cách điệu, đính kết cầu kỳ, hiệu ứng chuyển màu độc đáo. Anh thổ lộ, chính tình yêu với loại hình nghệ thuật truyền thống Ca trù cùng tình yêu quê hương đất nước đã giúp anh sáng tạo nên những thiết kế vừa trẻ trung lại đậm chất thơ, đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc: Từ ngạc nhiên, rung cảm, đến hạnh phúc và tràn đầy tự hào.