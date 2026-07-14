Bí quyết tạo nên vẻ ngoài chuẩn "gái Hàn": Không nằm ở quần áo đắt tiền

Nhìn loạt outfit trong ảnh, có thể thấy những món đồ đều rất quen thuộc: áo polo, áo thun trắng, cardigan mỏng, chân váy caro, quần jeans rộng, blazer hay quần short... nhưng khi kết hợp khéo léo lại tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và đậm chất "nữ sinh Hàn" mà không hề trẻ con.

Điểm đặc trưng của phong cách này nằm ở cách xây dựng tổng thể hơn là chạy theo từng món đồ riêng lẻ.

Một chiếc kính gọng đen hoặc gọng kim loại mảnh có thể khiến cả set đồ trở nên có chiều sâu và trí thức hơn.

Tai nghe có dây, tất cao cổ, túi đeo vai dáng cổ điển hay đôi giày sneaker trắng đều là những phụ kiện nhỏ nhưng góp phần tạo nên bầu không khí rất riêng của phong cách học đường Hàn Quốc.

Cách mặc nhiều lớp cũng là bí quyết đáng học hỏi. Chỉ cần áo thun kết hợp áo len gile, sơ mi khoác ngoài áo hai dây hoặc cardigan mỏng là set đồ đã trông thú vị hơn mà vẫn phù hợp với thời tiết.

Ưu tiên quần cạp cao hoặc chân váy ngắn để tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Đây cũng là lý do vì sao các cô gái Hàn thường có tỷ lệ cơ thể rất cân đối dù không nhất thiết phải sở hữu chiều cao nổi bật.

Ngoài ra, hãy để màu sắc của giày, túi xách và áo có sự liên kết . Không cần quá nhiều màu sắc, chỉ cần 2-3 gam màu chủ đạo là tổng thể đã trở nên hài hòa và sang hơn rất nhiều.

Điều thú vị là phong cách này có thể theo bạn trong rất nhiều hoàn cảnh.

Một chiếc cardigan mỏng kết hợp quần short đủ xinh cho buổi cà phê cuối tuần. Áo polo phối chân váy caro rất phù hợp khi đi học hoặc hẹn hò. Nếu cần vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn, chỉ cần khoác thêm blazer cùng cà vạt là đã có ngay outfit công sở vừa hiện đại vừa cá tính.

Điều đáng học nhất ở phong cách Hàn Quốc không phải là mua thật nhiều quần áo mới, mà là biết tận dụng những món đồ cơ bản trong tủ đồ để phối đi phối lại theo nhiều cách khác nhau.

Đó cũng chính là bí quyết giúp họ luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, có gu nhưng vẫn mang cảm giác thoải mái và tự nhiên. Chỉ cần tìm được những món đồ phù hợp với bản thân và mạnh dạn thử nhiều cách kết hợp, bạn hoàn toàn có thể tạo nên phong cách học đường Hàn Quốc mang dấu ấn của riêng mình.

Nơi mua: Wildberry