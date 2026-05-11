Một chiếc váy babydoll tưởng chừng vô hại lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trên mạng xã hội phương Tây, khi nữ ca sĩ 23 tuổi - Olivia Rodrigo xuất hiện với tạo hình bị cho là quá trẻ con nhưng lại mang tính gợi cảm. Theo đó, Olivia Rodrigo vừa qua đã có mặt tại Barcelona để tham dự sự kiện Spotify Billions Club sau khi sở hữu tới 9 ca khúc vượt mốc 1 tỷ lượt stream. Nhân dịp này, cô cũng tổ chức một concert thân mật dành cho fan tại nhà hát Teatre Grec.

Olivia Rodrigo và chiếc váy baby doll đang gây chia rẽ mạng xã hội với hàng triệu lượt xem (Clip: @probreakingnews).

Trong đêm diễn, Olivia tiếp tục trung thành với phong cách girly punk đặc trưng khi diện một thiết kế babydoll dáng ngắn từ Génération78, phối cùng boots platform cao gối của Dr. Martens. Bộ trang phục gây chú ý bởi phần tay phồng, ren viền nữ tính cùng phom dáng rộng giống váy ngủ cổ điển. Nhưng thay vì mặc với độ dài trùm mông, nữ ca sĩ biến món đồ này thành một chiếc mini dress thực thụ, thậm chí bị nhận xét giống như chỉ đang mặc mỗi áo blouse.

Tạo hình này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chia phe tranh cãi dữ dội, nhất là khi phong cách này đã từng được nữ ca sĩ cho xuất hiện trong MV Drop Dead - sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô phát hành hôm 17/4 - và cũng gây bàn tán tương tự.

Trong MV lấy bối cảnh cung điện Versailles, Olivia Rodrigo diện một thiết kế babydoll màu kem của Chloé thuộc BST Pre-Fall 2026, kết hợp cùng quần bloomer lụa, tất cao cổ và phong cách trang điểm ngọt ngào kiểu búp bê.

Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình này mang cảm giác trẻ hóa quá mức, thậm chí giống quần áo trẻ em được gợi cảm hóa. Một số bình luận gay gắt nhận xét bộ đồ khiến Olivia trông như "một đứa trẻ mặc đồ người lớn" hoặc cho rằng phong cách này không phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Có người viết: "Trông giống cô ấy chỉ đang mặc một chiếc áo hơn là váy". Một bình luận khác cho rằng: "Đó là một chiếc áo rất xinh, nhưng việc gợi cảm hóa quần áo trẻ em thì hơi kỳ". Một số ý kiến còn liên hệ tới những tranh cãi văn hóa đại chúng gần đây: "Trong một thế giới đầy bê bối liên quan đến trẻ vị thành niên, đây thật sự là ý tưởng hay sao?"

Tuy nhiên, phe bênh vực Olivia Rodrigo cũng phản ứng không kém phần dữ dội. Nhiều người cho rằng dân tình đang quá nhạy cảm với các yếu tố nữ tính. "Mọi người đang làm quá lên vì một chiếc váy babydoll à?", "Mọi người trong phần bình luận này thật điên rồ" hay "Ai cũng chê nhưng tôi lại thấy nó đẹp".

Nhiều fan cũng nhắc lại việc Sabrina Carpenter hay Melanie Martinez từng bị công kích vì phong cách tương tự, cho thấy công chúng đang có xu hướng nhìn những thiết kế mang cảm hứng girlish dưới lăng kính tiêu cực hơn trước.

Thực tế, babydoll dress không phải xu hướng mới xuất hiện. Đây là kiểu váy mini rộng dáng, thường có phần eo cao, tay ngắn hoặc không tay, được yêu thích từ thập niên 1940. Ban đầu, babydoll được thiết kế như đồ ngủ hoặc nội y nữ với chất liệu chiffon mềm mại, đi kèm quần bloomer. Đến thập niên 1960, khi miniskirt trở thành biểu tượng của phụ nữ trẻ, babydoll dress bắt đầu bước ra đời sống thường nhật và trở thành item thời trang phổ biến. Ngày nay, kiểu váy này liên tục xuất hiện trên sàn diễn của nhiều thương hiệu lớn như Betsey Johnson, Versace, Anna Sui, Gucci hay Chloé.

Theo Teen Vogue, điểm đáng nói là babydoll dress chưa bao giờ chỉ gắn với hình ảnh "búp bê ngây thơ". Trong lịch sử âm nhạc rock và grunge, đây từng là biểu tượng nổi loạn của nhiều nữ nghệ sĩ đình đám. Thập niên 90 chứng kiến Courtney Love biến babydoll dress thành "đồng phục" sân khấu cùng ban nhạc Hole.

Những chiếc váy ren ngọt ngào được phối với boots da, tất lưới và eyeliner lem đã tạo nên hình ảnh vừa nữ tính vừa nổi loạn - tinh thần cốt lõi của grunge thời kỳ đó. Nhiều nghệ sĩ rock nữ như Kim Gordon hay Kat Bjelland cũng từng diện babydoll dress như một tuyên ngôn thời trang.

Chính vì vậy, nhiều chuyên trang thời trang cho rằng việc Olivia Rodrigo lựa chọn kiểu váy này hoàn toàn hợp lý với hình ảnh pop-punk pha nữ tính mà cô đang xây dựng. Sự đối lập giữa vẻ ngoài "kẹo ngọt" và tinh thần rock gai góc vốn là DNA phong cách của nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Vài năm gần đây, thời trang thế giới chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các aesthetic mang hơi hướng lãng mạn như coquettecore, balletcore hay vintage girlhood. Song song đó là làn sóng hồi sinh grunge và thời trang Y2K. Babydoll dress ở thời điểm hiện tại trở thành giao điểm hoàn hảo giữa hai xu hướng: vừa mềm mại nữ tính lại có thể nổi loạn khi phối cùng boots hoặc phụ kiện punk. Theo nhiều nhà thiết kế, kiểu váy này đặc biệt được yêu thích vào mùa hè nhờ phom dáng rộng thoải mái nhưng vẫn tạo hiệu ứng hình ảnh nổi bật khi lên hình.

Vấn đề nằm ở chỗ, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng nhạy cảm với những hình ảnh mang màu sắc "trẻ thơ" hay nữ tính non trẻ, ranh giới giữa thời trang lấy cảm hứng từ sự ngây thơ và việc bị xem là trẻ hóa mang tính gợi cảm đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và Olivia Rodrigo hiện là cái tên mới nhất bước vào trung tâm của cuộc tranh luận đó.

Ảnh Getty Images, Spotify, X