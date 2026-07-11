Không phải quần áo đắt tiền, đây mới là bí quyết giúp vẻ ngoài trông sang hơn

Không phải cứ diện đồ hàng hiệu hay phối thật nhiều lớp mới tạo được cảm giác sang trọng. Trên thực tế, những outfit khiến người khác phải ngoái nhìn thường được xây dựng từ những món đồ rất cơ bản, nhưng biết cách kết hợp. Đó cũng là lý do phong cách Casual Chic luôn được các fashionista và những người có gu mặc yêu thích suốt nhiều năm qua.

Casual Chic có thể hiểu đơn giản là sự cân bằng giữa vẻ thoải mái và nét thanh lịch. Những món đồ quen thuộc như áo sơ mi, áo hai dây, áo len móc, quần jeans ống rộng hay quần suông chỉ cần phối đúng là đã đủ tạo nên một tổng thể tinh tế, hiện đại mà không hề gượng ép.

Điểm đầu tiên làm nên phong cách này chính là sự kết hợp giữa các chất liệu . Một chiếc áo lụa mềm mại đi cùng quần suông cứng cáp, áo len móc phối quần vải bay nhẹ hay áo xuyên nhẹ mặc cùng bralette ren đều tạo nên sự tương phản thú vị. Chính sự đối lập này giúp bộ trang phục trông có chiều sâu và đắt giá hơn.

Bên cạnh đó, Casual Chic không bao giờ thiếu những lớp trang phục thông minh . Một chiếc blazer khoác hờ lên áo sơ mi xanh nhạt, sơ mi caro buộc ngang hông hay khăn lụa thắt nhẹ ở eo đều là những chi tiết nhỏ nhưng khiến outfit trở nên có điểm nhấn. Thay vì mặc quá nhiều, phong cách này ưu tiên mặc vừa đủ nhưng mỗi món đồ đều có vai trò riêng.

Một nguyên tắc khác rất dễ áp dụng là giữ bảng màu hài hòa . Các gam màu trắng, kem, be, nâu, xanh nhạt hay denim luôn xuất hiện trong hầu hết những outfit Casual Chic. Đây đều là những màu sắc dễ phối với nhau, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch mà không cần quá nhiều họa tiết.

Không thể bỏ qua vai trò của phụ kiện . Một chiếc túi da dệt, kính râm gọng nhỏ, vòng tay bản lớn, dây chuyền dài hay đôi dép da tối giản đều giúp nâng tầm cả set đồ. Thực tế, nhiều outfit chỉ gồm vài món cơ bản nhưng vẫn trông rất sang nhờ lựa chọn phụ kiện hợp lý.

Quan sát những công thức phối đồ trong loạt ảnh có thể thấy, mỗi outfit đều chỉ xoay quanh những món đồ quen thuộc: quần jeans ống rộng, quần suông trắng, áo sơ mi kẻ, áo hai dây satin hay áo len móc. Không có thiết kế cầu kỳ, không có màu sắc quá nổi bật, nhưng tổng thể vẫn mang đến cảm giác chỉn chu và thời thượng.

Đó cũng là sức hút lớn nhất của Casual Chic. Bạn không cần chạy theo xu hướng hay liên tục mua sắm. Chỉ cần đầu tư những món đồ cơ bản có chất liệu tốt, biết phối màu hài hòa và thêm một vài phụ kiện phù hợp, bạn đã có thể mặc đẹp trong rất nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ bạn bè đến những chuyến du lịch cuối tuần.

Đôi khi, sự sang trọng không đến từ việc bạn mặc bao nhiêu món đồ hay chúng đắt tiền đến mức nào. Nó nằm ở cách bạn kết hợp, cách lựa chọn chất liệu và sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Và đó cũng chính là tinh thần của phong cách Casual Chic – đơn giản, thoải mái nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận được một vẻ đẹp rất có gu.



