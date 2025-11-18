Chăm sóc da và giữ gìn vẻ ngoài tươi trẻ không chỉ dừng lại ở những sản phẩm skincare bôi ngoài da, mà còn bắt đầu từ chính những thức uống dưỡng nhan nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Nếu như mùa hè, các loại nước ép, sinh tố hay detox mát lạnh được phái đẹp ưa chuộng để thanh lọc cơ thể, thì khi trời sang thu đông, mọi người lại có xu hướng tìm đến những thức uống ấm áp, vừa giúp dưỡng da lại vừa giữ ấm.

Trong đó, nước táo gừng dưỡng nhan là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả: hương vị ngọt thanh, giàu vitamin và chất chống oxy hoá, giúp làn da thêm tươi sáng và cơ thể cảm thấy ấm áp, dễ chịu trong những ngày lạnh.

Phụ nữ Trung Quốc rất chuộng những loại trà, nước từ táo hay lê để thanh lọc cơ thẻ, giúp đẹp da, giữ dáng, những loại nước dưỡng nhan này khi được uống ấm vào buổi tối sẽ giúp giữ ấm cơ thể, ngủ ngon hơn và dưỡng nhan từ bên trong, rất tốt cho phụ nữ, đặc biệt là độ tuổi ngoài 35 - 40.

Nước táo gừng: Bổ khí huyết, dưỡng nhan

Sự kết hợp giữa vị ngọt dịu của táo và hơi cay ấm của gừng không chỉ làm ấm cơ thể nhanh chóng mà còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ làn da hồng hào và sáng khỏe hơn.

Gừng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa, trong khi táo lại bổ sung vitamin dồi dào giúp da căng mịn, đủ ẩm. Một ly nước táo gừng ấm mỗi ngày vừa thơm ngon, vừa như một liệu pháp dưỡng nhan nhẹ nhàng từ bên trong.

Kỷ tử đẹp da nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, làm sáng da, giảm nám sạm, làm dịu viêm và chống lão hóa. Các dưỡng chất như vitamin C, beta-carotene và axit amin giúp làm sáng da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Ngoài ra, kỷ tử còn hỗ trợ thải độc, cấp ẩm, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy tái tạo tế bào d

Đây cũng chính là cách dưỡng nhan được Triệu Lộ Tư chia sẻ trên livestream của cô. Cô không chỉ hướng dẫn những bước skincare ngoài da mà cả những loại trà dưỡng nhan mà cô uống hàng ngày, Triệu Lộ Tư cũng chia sẻ nhiệt tình để các chị em học theo.

Đây thực sự là một loại nước rất tốt cho mùa thu đông, nhất là khi thời tiết chuyển lạnh. Đặc biệt tốt khi uống ấm và uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tất cả những nguyên liệu trong loại nước dưỡng nhan này, từ táo, táo đỏ, kỳ tử đến gừng... đều tốt cho sức khỏe cũng như làn da của bạn.

Chính vì vậy mà cứ đến mùa lạnh là phụ nữ Trung Quốc lại nấu nước táo gừng để dưỡng khí huyết, giữ ấm cơ thể và bổ sung dưỡng chất cho làn da.



