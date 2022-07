Bí quyết để có vẻ đẹp không tỳ vết của các Hoa hậu Thế giới

Bí quyết để đẹp như các Hoa hậu nằm ở sự tự tin, chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh

Sau đây là bật mí của những người đẹp Ấn Độ đã từng lên ngôi vương tại các cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) và Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ).

1. Manushi Chhillar - Miss World 2017

Manushi Chhillar đã mang lại niềm tự hào cho Ấn Độ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2017. Cô tin rằng hạnh phúc chính là chìa khóa cho sắc đẹp. Để duy trì nét đẹp tự nhiên, nữ hoàng sắc đẹp rất coi trọng giấc ngủ ngon và đảm bảo làn da luôn căng mọng nhờ uống đủ nước.

Manushi Chhillar đăng quang Miss World 2017

Người mẫu - Hoa hậu Ấn Độ Manushi Chhillar sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m75, và là người đẹp Ấn Độ thứ 6 đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Ngủ đủ giấc, yêu đời là bí quyết để luôn đẹp của Hoa hậu Thế giới 2017

Hành trình từ một người mẫu và sinh viên y khoa tới danh hiệu Miss World 2017 của Manushi Chhillar truyền cảm hứng cho hàng tỷ người. Với nụ cười rạng rỡ của một thiên thần, Manushi Chhillar đã chinh phục công chúng và trở thành hình tượng về sắc đẹp ở Ấn Độ.

Manushi Chhillar đăng quang Miss World 2017 tại London, Anh

Để có tinh thần luôn vui vẻ, người đẹp chia sẻ chạy tự do và khiêu vũ đã giúp cô "đánh bay" stress. Người đẹp cũng tập yoga và dành thời gian tập thể dục 4-5 lần/tuần.

Liên quan tới chế độ ăn, Manushi Chhillar cắt giảm đường và ăn uống cân bằng với chế độ ăn giàu đạm.

Ngoài ra, trong chế độ tập luyện, Manushi Chhillar còn thích môn pilate và squat, minh chứng rõ cho thân hình cân đối của cô.

Manushi Chhillar giữ thân hình thon gọn nhờ khiêu vũ, tập các động tác thể dục pilate và squat

2. Priyanka Chopra - Miss World 2000

Priyanka Chopra là hoa hậu có vẻ đẹp không tỳ vết theo thời gian. Và người đẹp này là tín đồ của các giải pháp tự làm đẹp (Do It Yourself - DIY), đặc biệt trong chăm sóc làn da và mái tóc. Cô thường sử dụng loại dưỡng môi có chứa muối biển để hô biến đôi môi khô nẻ trở nên căng mọng.

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra bên chồng "phi công trẻ" Nick Jonas

Priyanka Chopra sử dụng loại kem dưỡng da tự chế tại nhà để nuôi dưỡng làn da, với thành phần từ sữa chua và mật ong để làn da căng mọng và khỏe mạnh.

Người đẹp cũng thích massage da đầu với dầu được làm nóng để giúp mái tóc trở nên mềm mượt, óng ả hơn.

Priyanka áp dụng chế độ ăn kiêng lành mạnh, uống nhiều nước. Ngoài ra, người đẹp còn uống nước dừa để gia tăng vẻ đẹp cho làn da và mái tóc. Đương nhiên, tập thể dục là điều người đẹp sẽ không bao giờ bỏ qua để giữ cho sắc vóc hoàn hảo.

Không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ, Priyanka Chopra đã tham gia đóng phim ở Hollywood và bén duyên cùng ca sỹ nổi tiếng Nick Jonas. Hai người đã kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau dù Nick Jonas kém cô nhiều tuổi.

3. Lara Dutta - Miss Universe 2000

Larra Dutta luôn quan tâm đến điểm nhấn đôi mắt trong trang điểm và làm đẹp. Khi trang điểm, cô thường sử dụng mascara để tạo điểm nhấn thu hút cho đôi mắt. Ngoài ra, người đẹp thường chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng với chút phấn má hồng hay son môi.

Người đẹp là tín đồ vẻ đẹp tự nhiên và cô thường khá khó tính khi sử dụng mỹ phẩm. Cô thường phải mất thời gian thử nghiệm để tìm ra sản phẩm phù hợp với sức khỏe và vẻ đẹp làn da.

Hoa hậu Hoàn vũ 2000 Lara Dutta luôn coi trọng vẻ đẹp tự nhiên cũng như thần thái toát ra từ bên trong

Gỗ đàn hương và nước hoa hồng được Hoa hậu Hoàn vũ 2000 này ưa chuộng trong thành phần làm đẹp da và chăm sóc sắc đẹp của mình. Ngoài ra, cô còn sử dụng lô hội để chống nắng và ngăn ngừa mụn.

Để thải độc, Larra Dutta uống nhiều nước và nước sinh tố, trái cây tươi. Đi kèm với đó, cô ăn nhiều thực phẩm giải nhiệt, bổ sung nước như hoa quả, trái cây, rau củ và salad.

Người đẹp không bao giờ rời khỏi nhà mà không sử dụng chất dưỡng ẩm hay kem chống nắng SPF nhằm bảo vệ làn da khỏi cháy nắng.

Lara cũng là một tín đồ của yoga, cô tin rằng yoga chính là cách để làm đẹp da từ bên trong. Nhờ yoga góp phần thải độc tố ra bên ngoài, làn da của bạn sẽ cải thiện từ ẩn sâu bên trong.

4. Diana Hayden - Miss World 1997

Diana Hayden lạ mắt, thu hút sự chú ý nhờ nước da nâu mà cô rất đỗi tự hào. Người đẹp đã từ chối quay quảng cáo cho một hãng kem làm trắng da.

Diana Hayden - Hoa hậu Thế giới 1997 tự hào với nước da nâu trời phú của mình

Hoa hậu Thế giới năm 1997 Diana Hayden có bí quyết làm đẹp để luôn nổi bật trước đám đông. Trong cuốn sách "Chân lý đẹp, nghệ thuật làm đẹp cho phụ nữ", người đẹp đã chia sẻ từ cách ăn mặc, trang điểm, phối đồ sao cho phù hợp với dáng người, nước da, mái tóc của bạn.

Kể cả với đôi mắt, bạn hoàn toàn có thể có cách trang điểm để đôi mắt trở nên sáng lấp lánh hơn. Theo Hoa hậu, ai cũng có thể đẹp theo cách của riêng mình, và bạn nên biết cách để che lấp khiếm khuyết, làm nổi bật thêm ưu điểm của mình.

5. Sushmita Sen - Miss Universe 1994

Được mệnh danh là một trong những người đẹp nhất Ấn Độ, Sushmita Sen là người Ấn Độ đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 1994. Chúng ta sẽ không thể quên ánh mắt lấp lánh và nụ cười trị giá triệu đô của người đẹp.

Đối với Sushmita Sen, bí quyết để luôn đẹp rất đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được: đó là uống đủ nước, ngủ đủ giấc và bôi kem chống nắng là chìa khóa cho vẻ đẹp làn da. Hoa hậu Hoàn vũ của chúng ta tin vào vẻ đẹp tự nhiên hơn bất kể thứ gì có thể gây tác động ngược lên làn da như trang điểm, ánh đèn sân khấu, ô nhiễm và tia UV.

Sushmita Sen - Hoa hậu Hoàn vũ 1994 sở hữu đôi mắt long lanh như hồ nước và nụ cười tỏa nắng

Bí quyết để có gương mặt rạng rỡ tỏa sáng của người đẹp chính là đu đủ và nước cam. Người đẹp thường xuyên dưỡng da mặt với 2 "vũ khí bí mật" là cam và đu đủ. Cô hay đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết với besan (bột mỳ) và hỗn hợp malai để làn da trở nên mềm mịn, trắng hồng hơn.

Để thanh lọc cơ thể, Sushmita Sen uống sinh tố pha chế từ lá neem (xoan sầu đông) và mật ong giúp bổ máu, làm đẹp da, để nước da trở nên hồng hào rạng ngời hơn.

Sushmita Sen cũng tập yoga để cơ thể cân đối, khỏe mạnh.

6. Aishwarya Rai Bachchan - Miss World 1994

Aishwarya Rai được mệnh danh là hình mẫu hoàn hảo giữa vẻ đẹp và trí tuệ. Để chăm sóc da, Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai thường dùng hỗn hợp besan (bột mỳ), sữa và nghệ để tẩy tế bào chết cho da mặt.

Nữ diễn viên này còn sử dụng mặt nạ dưa chuột để dưỡng ẩm da, thi thoảng người đẹp dùng sữa chua để làm trắng da.

Aishwarya Rai từng nhiều lần lọt Top những người đẹp nhất thế giới

Hoa hậu theo một chế độ ăn ngặt nghèo, cô thường tránh xa các loại đồ ăn fast food không tốt cho sức khỏe hay chứa nhiều chất béo. Món ăn ưa thích của Hoa hậu Aishwarya Rai là rau củ luộc và gạo lứt do hàm lượng chất xơ cao.

Thân hình nóng bóng, chuẩn 3 vòng, quyến rũ như nữ thần của Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai

Nữ hoàng sắc đẹp này chưa bao giờ là người đam mê thể dục tốn sức (cường độ cao) nên cô hiếm khi tập gym để giữ thân hình thon gọn. Thay vào đó, người đẹp chọn các bộ môn nhẹ nhàng, ít tốn sức hơn như yoga. Người đẹp tập yoga hàng ngày để giúp cân bằng cuộc sống. Cùng với đó, hoa hậu tập môn đi bộ nhanh (brisk walking) và các bài tập thể dục nhẹ nhàng có công dụng đốt cháy chất béo.