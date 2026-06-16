Bé Tư - con gái hot mom miền Tây: Sở hữu chiếc bụng "ăn gì cũng thấy ngon", là chiến thần ngoại giao của show truyền hình

Những tập phát sóng của chương trình "Anh trai và cái đuôi nhỏ" đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu của dàn nhóc tỳ, trong đó bé Tư (Quinita) - con gái của diễn viên Vân Trang, hot mom sở hữu khu sinh thái 50.000m2 lớn nhất miền Tây, nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến nhờ sự lanh lợi, hoạt bát và vô số biểu cảm hài hước.

Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên, bé Tư đã gây ấn tượng với tính cách tự nhiên, hồn nhiên và khả năng tương tác cực kỳ duyên dáng với mọi người xung quanh. Cô bé liên tục có những biểu cảm ngộ nghĩnh, lúc ngơ ngác, lúc hào hứng, lúc tinh nghịch khiến cư dân mạng ưu ái gọi là "bà hoàng biểu cảm" của chương trình.

Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là sự thân thiện của cô bé với các anh chị và bạn nhỏ cùng tham gia ghi hình. Bé luôn chủ động trò chuyện, cười đùa và quan tâm đến mọi người, vì thế nhiều khán giả còn ví bé Tư là một "chiến thần ngoại giao" nhí.

Bên cạnh sự đáng yêu, cách ăn uống của bé Tư cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng, được nhiều người gọi vui là "phú bà Tiền Giang", cô bé lại vô cùng giản dị. Trong quá trình ghi hình, ai cho món gì bé cũng vui vẻ thưởng thức, ăn ngon lành và luôn dành lời khen cho món ăn, tạo nên hình ảnh gần gũi, đúng chất miệt vườn.

Bé Tư sinh năm 2021, tên thân mật Quinita, là một trong hai cô con gái song sinh của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Lê Hữu Quân. Chị gái của bé là bé Ba (Quinanna). Hai bé có tên khai sinh lần lượt là Lê Quỳnh và Lê Quí.

Theo chia sẻ của diễn viên Vân Trang, hai chị em song sinh có tính cách khá đối lập. Nếu bé Ba là cô bé tinh nghịch, thông minh, yêu màu hồng và thích hóa thân thành công chúa thì bé Tư lại sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong vô cùng lém lỉnh, hài hước và giàu năng lượng.

Chính sự hồn nhiên, khả năng giao tiếp tự nhiên cùng những màn "tấu hài" bất ngờ đã giúp Quinita trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu thích nhất của "Anh trai và cái đuôi nhỏ". Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều mang đến tiếng cười cho khán giả và để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhờ những biểu cảm đáng yêu đúng với lứa tuổi.

(Nguồn: Chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ)