Vừa qua, chia sẻ của diễn viên Ngô Thanh Vân về việc cai sữa cho con gái khi bé được 10 tháng tuổi đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh những lời động viên, chúc mừng cho một hành trình nuôi con đầy nỗ lực, không ít người lại tràn vào bình luận với thái độ phán xét: " Cai sữa sớm quá", "Phải cho bú đến 2 tuổi", "Như vậy không tốt cho con"...





Điều đáng nói là những ý kiến ấy được đưa ra như thể họ có quyền quyết định thay một người mẹ. Nhưng có lẽ chúng ta đang quên mất một điều rất cơ bản, hãy nhớ rằng sữa mẹ được tạo ra từ chính cơ thể của người mẹ. Vậy tại sao quyền quyết định lại không thuộc về người phụ nữ ấy?

Làm mẹ không hẳn có nghĩa là người phụ nữ ấy phải từ bỏ quyền sở hữu cơ thể mình. Khi một đứa trẻ chào đời, người mẹ gần như dành toàn bộ thời gian, sức lực và cả cơ thể để chăm sóc con.

Mang thai 9 tháng 10 ngày.

Sinh nở với những đau đớn và rủi ro mà không ai có thể thay thế.

Rồi tiếp tục những đêm mất ngủ, những lần căng tức ngực, tắc tia sữa, viêm tuyến vú, những bữa ăn vội vàng và lịch sinh hoạt đảo lộn để duy trì nguồn sữa cho con.

Những điều đó không phải ai cũng nhìn thấy.

Nhiều người chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng là một em bé được bú mẹ, rồi mặc nhiên cho rằng việc cho bú bao lâu là nghĩa vụ bắt buộc của người mẹ. Nhưng sự thật là không có ai phải sống trong cơ thể của người phụ nữ đó ngoài chính họ.

Không ai cảm nhận được những cơn đau.

Không ai thức dậy giữa đêm để hút sữa.

Không ai chịu những thay đổi về thể chất và tinh thần kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Vì vậy, người duy nhất có quyền quyết định tiếp tục hay dừng hành trình ấy chính là người mẹ.

Hãy nhớ rằng, không có một công thức làm mẹ đúng cho tất cả mọi người. Các tổ chức y tế trên thế giới đều khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ trong những năm đầu đời. Đó là khuyến nghị khoa học. Nhưng khuyến nghị không đồng nghĩa với áp đặt.

Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau.

Mỗi người mẹ có sức khỏe khác nhau.

Mỗi em bé có nhu cầu và điều kiện phát triển khác nhau.

Có người cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng. Có người duy trì được 1 năm. Có người kéo dài đến 2-3 năm. Cũng có những người phải dừng sớm hơn vì lý do sức khỏe, công việc hoặc đơn giản là họ cảm thấy đã đến lúc kết thúc. Thậm chí có những người còn muốn cho con bú lâu hơn khuyến nghị rất rất nhiều.

Và tất nhiên, không ai trong số họ vì thế mà trở thành người mẹ tồi.

Mẹ cho con dùng sữa công thức không phải người mẹ ác độc. Mẹ cho con bú đến tận khi đi học cũng chẳng phải người mẹ bất thường.

Bởi tình yêu thương dành cho con chưa bao giờ được đo bằng số tháng cho con bú.

Những người mẹ bị mất sữa sớm, những người phải điều trị bệnh, những người không thể cho con bú từ đầu liệu có phải là những người mẹ kém yêu con hơn hay không?

Chắc chắn là không.

Ai cũng biết, sữa mẹ là điều tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng điều trẻ cần không chỉ là sữa mẹ. Một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh cần dinh dưỡng. Nhưng trẻ cũng cần rất nhiều thứ khác.

Cần một người mẹ có sức khỏe.

Cần một người mẹ có tinh thần ổn định.

Cần một người mẹ hạnh phúc.

Cần một người mẹ không kiệt quệ vì áp lực phải đáp ứng những tiêu chuẩn mà người khác đặt ra.

Có những người mẹ cố gắng kéo dài việc cho con bú dù cơ thể đã phát tín hiệu quá tải, chỉ vì sợ bị đánh giá. Có những người mẹ âm thầm khóc vì cảm giác tội lỗi khi phải cai sữa. Có những người mẹ bị biến thành đối tượng để người khác soi xét, bình phẩm từng quyết định nhỏ trong hành trình nuôi con.

Đó mới là điều đáng buồn.

Một người mẹ khỏe mạnh và được tôn trọng đôi khi còn quan trọng hơn việc kéo dài thêm vài tháng sữa mẹ.

Cuối cùng, làm ơn đừng biến kinh nghiệm cá nhân thành chân lý cho người khác. Trong nuôi dạy con cái, ai cũng có quyền chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng chia sẻ khác với áp đặt.

Việc một người mẹ cho con bú đến 2 tuổi không có nghĩa tất cả mọi bà mẹ khác đều phải làm như vậy. Việc bạn thành công với một phương pháp không đồng nghĩa nó phù hợp với mọi gia đình.

Mỗi khi nhìn thấy một người mẹ đưa ra quyết định khác với mình, thay vì vội vàng phán xét, có lẽ chúng ta nên học cách tôn trọng. Bởi chúng ta không sống cuộc đời của họ. Không nuôi đứa trẻ của họ. Và cũng không phải là người chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó.

Làm mẹ đã đủ áp lực rồi. Người phụ nữ nào khi sinh con ra cũng đều mong điều tốt nhất cho con mình.

Ngô Thanh Vân đã nuôi con bằng sữa mẹ suốt 10 tháng đầu đời, vượt qua những lần tắc tia, những đêm thức trắng và rất nhiều khó khăn mà chính cô chia sẻ. Đó là một hành trình đáng được ghi nhận. Không phải một hành trình đáng bị chấm điểm.

Thay vì hỏi một người mẹ tại sao cai sữa sớm, có lẽ điều nên nói là: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành một chặng đường đầy cố gắng."

Bởi cuối cùng, sữa mẹ được tạo ra từ cơ thể người mẹ. Và quyền quyết định cơ thể ấy nên thuộc về chính người phụ nữ. Không phải về cộng đồng mạng. Không phải về những người thích dạy người khác cách làm mẹ. Càng không phải về những người chỉ đứng bên ngoài nhưng luôn cho rằng mình hiểu rõ hơn người trong cuộc.