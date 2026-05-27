Sau gần 3 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, gia đình ngũ bào thai nổi tiếng đến từ Tân Cương (Trung Quốc) cuối cùng cũng được đoàn tụ đầy đủ khi bé trai đầu lòng chính thức xuất viện trở về nhà cùng bố mẹ và bốn em gái.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc bởi hành trình giành giật sự sống đầy gian nan của 5 em bé sinh cực non từng khiến nhiều người xúc động trong suốt thời gian qua.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 25/5, bé trai đầu tiên trong gia đình ngũ bào thai tên Yunus đã được xuất viện khỏi khoa Sơ sinh của Bệnh viện Trung Nam trực thuộc Đại học Vũ Hán sau thời gian dài điều trị và theo dõi sức khỏe. Đây cũng là thành viên cuối cùng trong 5 em bé được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó vào ngày 26/2, sản phụ 24 tuổi người Tân Cương tên Dilire đã sinh hạ ngũ bào thai gồm 1 bé trai và 4 bé gái tại Vũ Hán. Do sinh cực non và có cân nặng rất thấp, cả 5 em bé đều phải ở lại khoa hồi sức sơ sinh để được chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ cho biết, trong suốt nhiều tháng qua, đội ngũ y tế đã phải theo dõi sát sao từng chỉ số sức khỏe của các bé. Nhờ quá trình điều trị tích cực cùng sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, tình trạng của 5 em nhỏ dần ổn định và lần lượt đạt tiêu chuẩn xuất viện.

Ngày 22/5, bốn bé gái trong gia đình đã được xuất viện trước. Riêng anh cả Yunus phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi do xuất hiện triệu chứng cảm nhẹ. Sau thêm 3 ngày điều trị, các bác sĩ xác nhận sức khỏe của bé đã ổn định hoàn toàn và đủ điều kiện trở về nhà.

Hình ảnh được chia sẻ sau đó cho thấy cả gia đình quây quần bên nhau trên chiếc giường phủ ga đỏ, mỗi người ôm một em bé. Người cha không giấu được sự xúc động khi liên tục “điểm danh” đủ 5 con sau hành trình dài đầy lo lắng.

Được biết trong sáng cùng ngày, bố mẹ các bé cũng đưa hai em nhỏ tới bệnh viện để tái khám mắt. Một bé đã có kết quả ổn định, trong khi bé còn lại cần tiếp tục theo dõi thêm trong vài tuần tới.

Để chào đón con trai lớn trở về, gia đình đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo màu xanh mới tinh do ông nội tự tay chọn mua. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ còn trao tặng gia đình tấm biển tên phòng bệnh từng treo trước cửa phòng chăm sóc của các bé như một món quà kỷ niệm đặc biệt, ghi dấu hành trình vượt qua nghịch cảnh của 5 sinh linh nhỏ bé.

Theo truyền thông địa phương, trước đó Yunus từng được gia đình đưa tới Bệnh viện Tân Hoa thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải để điều trị mắt. Tuy nhiên do bé bất ngờ bị cảm nên quá trình điều trị phải tạm dừng và gia đình quay lại Vũ Hán chăm sóc. Trong thời gian tới, người mẹ sẽ tiếp tục đưa Yunus đến Thượng Hải để hoàn thành ca phẫu thuật mắt tiếp theo, trong khi người cha ở lại chăm sóc bốn bé còn lại.

Câu chuyện về gia đình ngũ bào thai không chỉ thu hút sự quan tâm vì sự hiếm gặp, mà còn khiến nhiều người xúc động trước nghị lực của các em bé cùng hành trình đồng hành đầy vất vả của đội ngũ y bác sĩ và gia đình suốt nhiều tháng qua.

Nguồn: Nhật báo Dương Tử