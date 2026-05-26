Con không khóc không có nghĩa là con ổn, có thể con đang rơi vào trạng thái "im lặng phản kháng"

7 giờ 40 phút sáng, hành lang trước cửa lớp nhà trẻ ngập ánh nắng chiếu qua khung cửa kính. Bé Đóa Đóa 3 tuổi đứng ở cửa, tay phải nắm tay mẹ, tay trái vô thức vò vò gấu áo khoác của mình. Mẹ cúi xuống chỉnh lại quai balo cho con rồi nhẹ nhàng nói: “Mẹ phải đi rồi nhé.”

Đóa Đóa không trả lời. Ánh mắt bé dừng lại ở bức tranh tường vẽ cây lớn nơi cuối hành lang, môi hơi mím chặt, còn bàn tay đang nắm tay mẹ thì các khớp ngón dần siết lại, từ chỗ chỉ đặt hờ trở thành bấu chặt vào lòng bàn tay mẹ.

Kim giây cứ quay hết vòng này đến vòng khác, nhưng bàn tay ấy vẫn không buông ra. Suốt ba phút liền, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng những khối lego va vào nhau từ lớp học phía xa.

Sự im lặng như vậy thực ra không hề hiếm gặp trong những tình huống chia ly hằng ngày.

Có những đứa trẻ sẽ khóc to gọi mẹ, có những bé ôm chặt chân người lớn không chịu buông, cũng có một kiểu trẻ khác, các bé lựa chọn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bàn tay nhỏ mãi không chịu buông ấy không phải là sự ngoan ngoãn, càng không phải vì quên mất chuyện chia ly, mà là một kiểu chờ đợi trong trạng thái cảnh giác cao độ, chờ một lý do đủ để tự thuyết phục bản thân, chờ một tín hiệu đủ chắc chắn.

Những đứa trẻ 3 tuổi đang học cách đọc cảm xúc của người lớn, dự đoán sự thay đổi của thời gian và kiểm soát nhịp điệu cơ thể mình.

Sự im lặng ấy, thực chất chính là khoảng đệm vài phút mà các bé cố gắng giành lấy cho bản thân, như muốn nói rằng: “Con vẫn chưa sẵn sàng, hãy chờ con thêm một chút nữa thôi.”

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trong ba phút ấy, đứa trẻ hoàn toàn không phải bất động.

Ánh mắt bé lúc nhìn mẹ, lúc nhìn cô giáo ở cửa lớp. Chân vô thức nhón lên rồi hạ xuống. Bàn tay còn lại liên tục vuốt gấu áo hoặc nghịch tóc mình.

Những động tác rất nhỏ ấy thực ra là cách trẻ tự tiêu hóa cảm giác căng thẳng do việc chia ly mang lại.

Mỗi lần người mẹ kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ánh mắt dịu dàng xác nhận của mẹ đều đang giúp đứa trẻ xây khoảng đệm an toàn ấy rộng hơn, vững hơn.

Khi cuối cùng bé chủ động buông tay rồi quay người bước vào lớp, khoảnh khắc đó không phải là sự chấp nhận bị động, mà là lựa chọn chủ động sau khi bé đã tự thuyết phục được chính mình.

Những người lớn rời khỏi cửa lớp nhà trẻ thường rất xót lòng, luôn cảm thấy con mình đang “cố gắng chịu đựng” hoặc “nhịn không khóc”.

Nhưng nếu quay đầu nhìn lại, sau khi buông bàn tay đã nắm suốt ba phút ấy, đứa trẻ thường sẽ đứng ở cửa lớp ngoái đầu nhìn thêm một lần rồi mới bước vào trong.

Trong ánh mắt đó không có tuyệt vọng, mà là một sự xác nhận: “Mẹ vẫn ở đó, con an toàn rồi, con có thể vào lớp.”

Sự im lặng của trẻ không phải là phản kháng không lời, mà là một buổi “diễn tập bí mật” trên hành trình từ phụ thuộc đến độc lập.

Những ba phút được kiên nhẫn chờ đợi ấy rồi sẽ trở thành nền móng chân thật nhất cho cảm giác an toàn trong lòng trẻ.

Vì thế, lần sau nếu bàn tay nhỏ ấy mãi không chịu buông, hãy thử chờ thêm một chút, để đứa trẻ tự gom đủ chút can đảm cần thiết cho khoảnh khắc buông tay ấy.