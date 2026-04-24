Khoa Ba chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận một bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều vùng miệng - họng sau tai nạn sinh hoạt.

Theo người nhà, bé đang tự chơi thì không may té, đập mặt xuống thềm gạch. Ngay sau đó, gia đình phát hiện bé chảy máu nhiều ở vùng miệng nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện thăm khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận bé có vết rách ở bờ bên lưỡi với kích thước tương đối lớn, bờ vết thương nham nhở và chảy máu nhiều, có nguy cơ tiếp tục chảy máu cũng như ảnh hưởng đến ăn uống nếu không xử trí kịp thời.

Sau khi đánh giá mức độ tổn thương, ekip điều trị đã lên kế hoạch gây mê để khâu phục hồi vết thương cho bé.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi trẻ khi vui chơi, đặc biệt tại khu vực có nền gạch cứng hoặc bậc thềm; nhắc trẻ không chạy nhảy quá mức ở nơi dễ té ngã. Khi trẻ có dấu hiệu chảy máu nhiều, đau nhiều hoặc có vết thương trong miệng, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.